Как изменилась любовь

А почему бы не поговорить о любви? Как-никак День Святого Валентина. И его даже не запретили. Собирались, было, но потом поняли, что нельзя запретить то, чего не существует — а официального праздника влюбленных, выпадающего на 14 февраля, в нашем календаре нет. Такой вот казус. С праздником этим вообще много непонятного. Но это, видимо, потому что, еще меньше сегодня ясен феномен, которому праздник посвящен. Да-да, с любовью нынче все очень запутанно, она как будто все время являет какие-то новые формы и требует новых слов. И они даже придумываются, да все не те. А может, форма не выходит, потому что беда с содержанием?

Вот, например, патриарх Кирилл высказался. Заявил, что «празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью...». Про какую ж тогда любовь День влюбленных? Про пластмассовую что ли? Или, страшно сказать, нетрадиционную? А почему? Потому что ничего другого Запад импортировать не может?

Уйти от негативных коннотаций попытались инициативой заменить «чуждый праздник» новым. Но вышло, кажется, только смешнее. Так общественный деятель Михаил Ветров предложил 14 февраля отмечать День дружбы и товарищества. Народ тут же начал шутить: о какой, мол, дружбе речь, о каких товарищах. Я, каюсь, тоже оказалась весьма испорченной, потому как первая ассоциация, что вспыхнула в моей голове – это friends with benefits. А «дружбой с привилегиями» сегодня принято называть легкие, не отягощенные никакой ответственностью романтические отношения. Едва ли идеологи Дня дружбы и товарищества, стремящиеся задать молодежи «правильные моральные ориентиры», ожидали такого эффекта.

Впрочем, черт с ними, с чужими ожиданиями. Куда интереснее языковая проблема. Ведь нам буквально не хватает слов. Спросите обывателя, что такое любовь, и не услышите ничего внятного. Зайдите в приложения для знакомств, посмотрите, какую любовь ищут люди, — одни клише. Люди основательные, строгие непременно напишут: «Только серьезные отношения». Это про любовь? Или так проявляется жажда гарантий и нежелание попусту тратить время? А может, дело в травме? Человек обжегся раз, два, три, и вот теперь он, стреляный воробей, сразу «договаривается на берегу», что с ним никаких пустых интрижек и шуточек. Какая тоска!

Но не веселей и у других — у тех, кто будто бы в противоположность занудам ищет «свободные отношения». Но неужели, черт возьми, бывают не свободные? А что на этот счет говорит УК РФ? Скажут, я придираюсь, а на самом деле все, конечно же, все понимают. Объясняют еще, что свободные отношения — это которые «без обязательств». Но тут, мне, филологу, становится совсем дурно. Ребята, вы без обязательств хлеба не купите. И дело не только в цене (или чьей-то мнимой меркантильности). В магазин можно прийти строго в часы его работы, а еще придется быть минимально вежливым с кассиром. В любых, вообще любых взаимодействиях люди соглашаются с кучей условий. Добровольно, конечно. И, кстати, «ничего не требовать и ничего не ждать» — это тоже условие. Вот только, кажется, невыполнимое. А в основе, думается, все те же травмы: обиды, разочарования, усталость и страх.

А если дело не в обидах и страхах, то часто тупо в эмоциональной глухоте. Общество аутизируется — куча людей будто застревает в непроницаемых пузырях. Встретятся два таких пузыря, удовлетворят потребности — покатятся по своим делам дальше. Ничего личного, только биология. Впрочем, sex only — это и вовсе не о любви, это медицинское что-то. Но, к счастью, и это ведь не воплотить в жизни в буквальном смысле. Даже у самых прожженных циников нет-нет да что-то в душе шевельнется. Вот и выходит: формулировка есть, а явления нет.

Но вот все же любовь, что она же она такое? Какие-нибудь последние из могикан, романтики в смысле, скажут: это что-то красивое — как в кино, в романах. Но их, понятно, тут же высмеют — в фильмах и книгах либо трагедия и влюбленных разводят непреодолимые препятствия, либо вместо любви всегда больное что-то: аддикция, созависимость, абьюз, обесценивание, нарушение границ. И что-то в этом даже есть, слова только опять дурацкие. А так, в сущности, верно, искать примеры большой и светлой в искусстве — затея глупая. Искусство невозможно без конфликта, искусству нужна драма. А любящим такие аттракционы зачем? В любви хочется все же покоя, доверия, тихой радости. Но вот вопрос: можно ли утверждать, что, если есть покой и доверие, есть и любовь? Да если бы!

Почему все так? Моралисты говорят о социальном кризисе, о том, что общество поразили эгоизм, жажда потребления, равнодушие и что мы, как следствие, наблюдаем разрушение институтов семьи и брака. У моралистов-то всегда на все случаи жизни объяснения заготовлены. А общество меж тем в растерянности. И даже эгоистам уже как-то неловко и неуютно. Все вроде чувствуют, что утрачено что-то хорошее, годное, тщатся утраченное отыскать и вернуть на место. Нет, не в кризисах дело, не в разрушении каких-то там институтов, а в том, что все «в активном поиске».

И это тоже все уже было. Взять хоть рубеж XIX-XX столетий, Серебряный век — сколько там было этих исканий! Новые идеи тоже рождали новые формулировки. То «духовно-душевно-телесные союзы» заключали, то мыслили об «обретении небесного пола» и «андрогинной любви», то призывали к преодолению плоти и воспевали идеалы маркионизма (отказ от брака и продолжения рода), то наоборот: утверждали пол как самоценность и ударялись в неоязыческие брачные мистерии. Лучшие человеческие силы были направлены на то, чтобы выдумать про любовь что-нибудь новое. И все потому, что старое себя изжило, утратило истинный смысл, прежняя мораль погрязла в ханжестве и лицемерии. Так мнилось. А потом — ничего, отпустило.

Так и сегодня. Старому миру объявили войну, ударились в поиски новых идей и форм. Старый мир, конечно, сопротивляется. И ему даже есть чем. А потом все устанут, вспомнят, что хорошее, доброе, светлое — вечное. Так и слова придут, и смысл вернется.

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