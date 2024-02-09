Почему современные дети не могут долго ходить на один кружок

Беседовал недавно с умным человеком и услышал вот какую небезынтересную мысль: современные дети не умеют учиться. Вроде бы информации на несколько порядков больше, чем, скажем, было лет тридцать назад, но, оказывается, что именно такой невероятный объем этой информации и интенсивность ее доставки прямо в мозг разрушает процесс системного обучения. Ребенок, которому не дается математика, непременно задаст каверзный вопрос: а как и для чего мне это пригодится в жизни, если есть калькулятор? На это взрослые придумали не менее каверзный ответ: дело в том, что при системном и упорядоченном усвоении больших объемов информации формируются и укрепляются нейронные связи. И сформироваться они могут только в детском возрасте. То есть сама по себе тригонометрия, может быть, и не пригодится никогда, но вот сформированная ее изучением способность усваивать информацию в жизни совершенно необходима.

Доходчивый аргумент? Вроде бы да, но только ребенка он не убеждает. Потому что нейронные связи — это что-то далекое и невидимое, а математическая задача — это что-то насущное и очень неприятное. И хочется ее скорее переключить на что-то другое — ясное, и лучше веселое.

Обратите внимание, как дети потребляют контент — это же не часовые видео, я уж не говорю о толстых книгах. Это же 15-секундные ролики, которые переключаются с запредельной скоростью. Что можно усвоить в таком режиме, что выхватить из этого потока?

Отсюда же следует и растущий ритм детской жизни — чем увлечься серьезно и надолго, если выбор настолько велик? В классе у дочери все непременно чем-то занимаются дополнительно, и все чем-то разным. Кто-то пару месяцев ходит на айкидо, потом переключается на бассейн, дальше на студию рисования, бросает музыкальную школу после полутора лет, не получив никаких базовых навыков, но напрасно потратив время, свое и родителей. Ведь повсюду ребенка нужно возить, а если не возить самому, то оплачивать няню, а значит, работать в полтора раза больше, чтобы иметь возможность позволить ее.

Ребенок моих друзей в принципе не может ни на чем сосредоточиться — он берет одну книгу, тут же кидает ее, мгновенно хватает другую, кидает и ее, бежит к маме, тут же бежит от мамы, залезает на подоконник, опрокидывает цветок, швыряет тапку в стену, вырывает из стены светильник. Понятно, что все это не очень хорошо, но делал бы ты, дружок, хотя бы час что-то одно. Пусть бы даже вырывал из стены светильник — занятие, конечно, деструктивное, но тут хотя бы понятно, чего именно от тебя ждать в ближайшие 60 минут.

Свидетельствует ли такое разнообразие занятий и действий о всестороннем развитии? Вряд ли. Оно скорее свидетельствует об отсутствии даже перспектив развития. Все нахватано по верхам, но ничего не изучено в сколь-нибудь приемлемой степени.

И вот во всем этом вращается современный человек, пытаясь нигде не опоздать, потому что нужно же быть не хуже других. И поддерживать этот ритм все сложнее — мир будто бы специально ставит препятствия.

Скажем, начался ремонт в музыкальной школе, сделать его за лето, естественно, не успели. А что же, дети получили дополнительные каникулы? Нет, они получили дистанционное обучение. Просто представьте себе занятия хором через компьютер — у кого-то наушники не работают, у кого-то интернет тормозит, кого-то вообще не слышно. А ведь это в идеале должен быть слаженный спетый хор, которому еще на конкурсы ездить и выступать. Но вот полгода дети занимаются онлайн. Причем для родителей это не легче — да, не надо ребенка возить в музыкальную школу, но нужно перестраивать привычный быт, чтобы занятия проходили дома — тишина, контроль, время. Все это отнимает силы.

А то еще дочь захотела в театральную студию. Спрашиваю: ну куда тебе еще к художественной и музыкальным школам? Нет, говорит, хочу и все. И вот уже измученный рабочей неделей отец в субботу утром через московскую метель по нечищенным дорогам плетется в театр, при котором студия. А там закрыто. Оказывается, у художественного руководителя накануне случился юбилей, а потому все занятия отменили. Это ничего. Есть же другие секции, кружки, студии. Вот туда и пойдем. Нужно же все успеть, нужно, чтоб было не хуже, чем у других, нужно успеть потребить как можно больше разрозненной информации. Может, хоть так эти самые нейронные связи сформируются.

Сомневаюсь, конечно. Остается только пробовать.

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