Отец-маньяк и D&D в Древнем Египте: что читать в новом году

Санки для зимних горок нужно готовить летом, деньги на книжные новинки — примерно в то же время. Но не все потеряно: год только начался, пусть объем интересных анонсов уже не умещается ни в голове, ни на бумаге. Поскребли по сусекам и по личным сообщениям издателей и собрали подборку самых ожидаемых новинок на любой вкус: от фэнтези с мотивами Древнего Египта и детектива про пенсионеров до истории об отце-маньяке и биографическом романе про Бетховена.

Анастасия Максимова, «Дети в гараже моего папы»

Некоторые, возможно, знакомы с творчеством Уны Харт — автором очень фактурного фэнтези в историческом (или околоисторическом) сеттинге, где суеверия и байки оказываются реальны. Так вот, Уна — зеркальный двойник (и псевдоним) Анастасии Максимовой, написавшей Реализм с большой буквы.

По сюжету отца Егора Каргаева арестовывают за педофилию. Он признает вину. Егор, его сестра и мама в шоке, они пытаются доказать обратное. Парадокс в том, что настоящими жертвой оказывается именно семья Каргаевых — на них карами небесными обрушиваются травля и издевательства: от угроз отчисления из школы до порчи имущества.

«Дети в гараже моего папы» — не очередной шаблонный триллер. Анастасию Максимову волнует переломный момент, когда привычная жизнь с хрустом ломается, а также тянущиеся за ним психологические проблемы, травмы и чувство вины. Эта история не закончится событиями 2012 года — читатель увидит героев спустя десять лет. Каждый принял правду по-своему. От автора, если судить по предыдущим работам, стоит ждать глубокую проработку персонажей и увлекательный сюжет — и не важно, кто из зеркальных двойников пишет книгу на этот раз.

Салман Рушди, «Город победы»

Салмана Рушди, британского автора индийского происхождения, без сомнения можно назвать живым классиком мировой литературы. И если в последние годы его произведения концентрировались вокруг переосознания событий современности, то «Город победы» — попытка создать авторскую поэму в прозе.

Рушди пишет историю о Пампе Кампане (Pampa Kampana), которая в юности стала бессмертной благодаря некоему волшебному дару. Она создает государство Биснага (Bisnaga) и его жителей из волшебных бобов. На протяжении почти двухсот лет Пампа наблюдает, как меняется Биснага, люди и их отношение к ней.

В этот раз автор пытается нащупать пульс империй: зачем они возникают, почему погибают, каковы судьбы их правителей? Салман Рушди, пусть сам он это часто отрицает, — продолжатель традиции магического реализма, который в «Городе победы» выражен весьма ярко: на этот раз все «чудеса» вплетены в исторический контекст. Читателей ждет не только насыщенный событиями сюжет, но и густой, пронизанный сквозными образами, аллюзиями и метафорами язык. Тонуть в этом тексте — не катастрофа, а наслаждение.

Ричард Осман, «Ловушка для дьявола»

Первый роман английского комика Ричарда Османа, «Клуб убийств по четвергам», взорвал сначала зарубежный рынок, а потом и российский: огромные тиражи, экранизации и бешеная слава. Что же так покорило читателей? История о четырех пенсионерах, которые начинают расследовать убийства! Текст получился, с одной стороны, простым и смешным, с другой — очень трогательным и по-стариковски мудрым. К каждому из четырех персонажей автор нашел правильный подход. Ричард Осман воскресил интерес к так называемому жанру «уютного детектива». И зачем же тогда останавливаться?

«Ловушка для дьявола» — уже четвертая книга в серии. В этот раз история связана с черным антикварным бизнесом. Начнется все, конечно, с убийства. Можно предугадать содержание романа, даже не раскладывая карты таро: будет безумно увлекательно, местами очень умилительно, а еще — смешно до слез. И если кажется, что английский юмор в книге будет очень специфичным, рано отчаиваться — Ричарду Осману удалось сделать его универсальным.

Екатерина Звонцова, «Письма к безымянной»

Екатерина Звонцова известна широким писательским диапазоном: она работает и с интеллектуальной прозой («Теория бесконечных обезьян»), и с фэнтези («Берег мертвых незабудок»), и с историческими романами. В наступившем году читателя ждет как раз новинка из последней категории.

Книга основана на странных письмах Людвига ван Бетховена таинственной возлюбленной, о природе которых ученые спорят до сих пор. «Письма к безымянной» — биографический роман, охватывающий всю жизнь композитора: от юности до смерти. По сути, перед читателем классический роман-взросление со становлением подростка и поиском себя, просто главный герой — историческая личность.

Екатерина Звонцова добавляет в книгу нотку магического реализма (и немного суеверий), однако не дает однозначных трактовок всех таинственных событий. Это исследование судеб с глубокой проработкой исторического бэкграунда и характеров — читатель встретит здесь и Моцарта, и Сальери, и Бонапарта. Но не стоит забывать, что «Письма к безымянной» — прежде всего художественный роман, поэтому возможны незначительные отклонения, не нарушающие пространственно-временной континуум.

Анна Сешт, Александр Сэро, «Сердце демона. Преданное наследие»

Это приключенческое фэнтези с авторским миром, основанном на Древнем Египте, не лыком шито. Анна Сешт — египтолог, поэтому читателя ждет аккуратное и ненавязчивое вплетение научных фактов и бытовых деталей в текст, а еще много исторических параллелей, при этом совершенно не занудно.

«Преданное наследие» — первая часть большой трилогии. Это рассказ о жрице и охотнице за скоровищами Аштирре, которая отправляется на поиски заброшенной гробницы. Дальше начинается насыщенное экшеном приключение в духе настольной игры D&D, «Индианы Джонса» и Генри Хаггарда. Но на этом авторы не останавливаются: параллельная сюжетная линия помогает читателю распутать слипшиеся нити клубка тайн прошлого и узнать причину магической катастрофы. Это, как говорится, не только Древний Египет и экшен, но и два-три килограмма психологизма и рассуждений о сильных мира сего. Кстати, тут есть и кельтские мотивы — пускай останется тайной, в чем они проявляются.

Ксения Буржская, «Литораль»

Ксения Буржская, наверное, не нуждается в подробном представлении, а вот ее грядущий роман — напротив. Если говорить образно, то автор подготовила что-то наподобие ретеллинга «Джекилла и Хайда» по-русски. Читателю предстоит отправиться за полярный круг и познакомиться со школьной учительницей Анной. Но нет, речь не о педагогике: автора, как и всегда, беспокоят скорее проблемы отдельно взятой личности в зачастую враждебной обстановке (или связь нескольких таких личностей, как в романе «Пути сообщения»).

У Анны есть альтер-эго — Хлоя. И как только она берет «контроль над телом» в свои руки, героиня становится свободной, красивой, веселой. Так может, надо дать Хлое победить? Ведь порой кажется, что для учителя в современном мире вечных родительских жалоб и бюрократической волокиты это единственный выбор — перейти на темную сторону, раз там есть печеньки.

Ральф Эллисон, «Невидимый человек»

На языке оригинала роман вышел еще в 1952 году, но до российского читателя добрался только сейчас — сам автор, как говорит его душеприказчик, был бы этим очень доволен. Это история одновременно и о личном, и о социальном; написанная от лица безымянного рассказчика, она заставляет задуматься о том, куда человечество шагало и продолжает шагать, а еще осознать, как мы, люди, ведем себя во времена больших перемен.

Герой — своего рода фильтр, и читатель буквально смотрит на события сквозь него («ваши глаза смотрели сквозь меня»). Америка второй половины XX века в этом романе поворачивается обшарпанной и неприятной стороной — в ней нет места никакой «американской мечте». И если историки проговорят все то же самое сухими фактами, то Ральф Эллисон — насыщенным, завораживающим, образным, но в то же время не перегруженным языком, полном отсылок на разные реалии: от статей Эмиля Золя до «Короля Лира».

P. S.: Книга, как можно догадаться, не имеет никакого отношения к роману Герберта Уэллса.

Габриэль Гарсиа Маркес, «Мы увидимся в августе»

Не совсем честный ход, но о таком молчать нельзя. Весной 2024 года на испанском языке издадут последний (неоконченный) роман Маркеса, который до этого хранился в рукописных архивах. После этих слов можно было бы закрыть комментарии любого интернет-паблика, но здесь в этом нужды нет — насколько решение наследников писателя окажется удачным, читатели узнают уже после выхода книги.

Известно о тексте так же мало, как и об истинных мотивах издателей: книгу описывают как «историю о женщине, прибывшей на тропический остров, чтобы возложить цветы на могилу матери». На этом — занавес. Обещают, однако, приятное — в романе будет все, за что читатель так любит Маркеса: эксперименты, насыщенный слог, щепотка чудес и легкий (или не очень) эротизм.