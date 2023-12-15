Больше, чем «Левиафан»: чем удивляет Териберка

Продолжим разговор о том, как хорошо на русском Севере. Мурманск мы осмотрели и нашли его очень достойным городом. Специфическим и не очень красивым, но рабочим и захватывающим — город-трудяга. Но на нем развлечения на Севере не заканчиваются.

На Кольском полуострове живут саамы. Там и еще в Северной Норвегии. И у нас, и в Норвегии саамов берегут, а сами они чтят свои традиции. Северный кочевой народ, который много сотен лет назад забрался туда, где очень холодно. Сделали они это потому, что там не было никакой конкуренции с другими племенами и народами, а кормовая база в виде оленей и морошки была.

Олень — животное доброе и неприхотливое. Собственно, одомашненные олени от диких ничем не отличаются — просто пасутся стадом там, где им укажут. К оленям возят туристов, оленей можно кормить и гладить. Рога их выглядят устрашающе, но не потому, что представляют опасность, а потому, что в зимний сезон облезают и даже немного кровоточат. Но оленям это никак не мешает.

Главный саам, он же экскурсовод, рассказывал, что традиционно саамы жили за счет пушнины — песца, ласки, чернобурки. Мех в средние века называли золотом, продавали за границу, в общем, не бедствовали и постоянно перемещались с места на место. Свою шатровую хижину опытные саамы могут поставить в любом месте меньше чем за час. В центре делают очаг, а дым выходит через отверстие в крыше. Не очень удобно, и многие саамы в зрелом возрасте страдали от болезней глаз и дыхательной системы.

Как и многие северные народы, саамы разводили и продолжают разводить ездовых собак, и раньше их было пять разных пород, но теперь остались только хаски — самые дружелюбные и совершенно безопасные для людей животные. Правда, этот эффект был достигнут жесточайшей селекцией. Зато теперь собаки совершенно точно не кусаются и быстро бегают, катая туристов на санях.

А теперь к главной точке маршрута — к Териберке. Териберка прославилась благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан», в котором особенно рьяно настроенные патриоты увидели так называемое очернение российской действительности.

Местные же жители на Звягинцева совсем не обиделись, более того, остались ему благодарны, а сделанный для фильма скелет огромного морского животного бережно хранят на главной улице поселка.

«Левиафан» — фильм, конечно, о вечном конфликте человека и власти, а также человека и неприглядной действительности, в которой никакого выхода, кроме алкоголизма, на краю света не существует.

Между тем, Териберка — поселок очень милый, если не сказать уютный. Когда сюда потянулись туристы, жизнь здесь заиграла новыми красками благополучия. Тут же появился бизнес в виде магазинов, отелей и вполне приличных ресторанов. Если видите магазин, на котором написано «Рыба», можете быть уверены, что там будет вкусно. За двести рублей тут при вас же вскрывают только что выловленных в Северном Ледовитом океане морских ежей или гребешков.

На самом берегу океана стоят гигантские качели и выброшенный штормом на берег рыболовный траулер. Все это сияет посреди бесконечной северной ночи. Маршрут по экотропе занимает часа два, и это незабываемое время. Где еще в относительной доступности можно увидеть замерзший водопад, пляж с огромными камнями, маяки, плещущуюся в прибое рыбу, грозные, покрытые снегом скалы? Вот в Териберке можно.

Отдельного упоминания стоит ветропарк по дороге — тысячи ветряных мельниц светятся в темноте красными огнями и вырабатывают энергию. Ни о каком запустении и отчаянии тут речи не идет — все технологично, красиво, достойно исполнено. Гостиницы мирового уровня, а в ресторанах, помимо коктейлей, подают какие-то умопомрачительные авторские десерты.

Можно ли застрять на перевале? Можно, конечно, в снежную погоду, но на то и нужны гиды, с которыми точно не пропадешь.

Напоследок расскажу курьезную и немного пугающую историю от нашего гида. Он подъезжал к Териберке и увидел посреди дороги уже почти занесенный снегом электромобиль. Человек с семьей немного не доехал до пункта назначения, а зарядки для электромобиля, понятно, на трассе не оказалось. Но на Севере есть одно строго соблюдаемое правило: видишь человека в беде на дороге — не имеешь права не остановиться и не помочь. Север не прощает равнодушия. В общем, вытащили электроэнтузиаста из шторма, довезли до гостиницы, а там уже и зарядка нашлась. И вот что интересно — подобных историй там у каждого хоть на целый вечер. И это еще одно важное северное развлечение — слушать местных людей. Открытых и добродушных в своей суровости.