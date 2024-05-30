Семейное налогообложение. Почему Налоговый кодекс изменится в пользу семьи?

Утвержденный в четверг, 30 мая, на заседании правительства РФ законопроект об изменениях в Налоговый кодекс написан в пользу семейного благополучия. Как рассказал эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов, чем больше детей будет в российских семьях — тем большую поддержку получат они от государства. По его словам, уже с 2025 года налоговый «кешбэк» получат около половины семей с двумя и более детьми.

Разработанные изменения в налоговое законодательство – это вопрос не только про налоги, но про радикально новый подход государства к поддержке российских семей с детьми.

Давайте разберемся, что предлагает правительство в рамках налоговой поддержки семей и в чем, собственно, уникальность этих новелл. Для начала зафиксируем общий контур мер налоговой поддержки семей с детьми: в первую очередь это стандартные налоговые вычеты на детей: 1400 рублей на первого и на второго ребенка и 3000 рублей на третьего и каждого последующего, а также ряд социальных вычетов, связанных, в частности, с расходами на образование детей.

Сохраняя собственно институт этих вычетов, в рамках исполнения поручений президента, стандартные налоговые вычеты удваиваются, и будут составлять, соответственно, уже 2800 и 6000 рублей в месяц.

Равно как поднимается и критерий доходности, отсекающий право на применение указанных стандартных налоговых вычетов с 300 тысяч рублей до 450 тысяч рублей. Напомним, стандартные налоговые вычеты на детей физическое лицо получает до момента достижения дохода в указанном размере. Однако такое решение находится в плоскости донастройки системы налогообложения конкретных физических лиц и не описывает глобальной перенастройки мер налоговой поддержки семей, о которой мы упоминали.

А вот что касается совершенного нового вида налоговой поддержки семей, о котором также говорил президент, то впервые в истории отечественной фискальной системы, де факто, вводится понятие семейного налогообложения. Оно реализуется в целях справедливой оценки налоговой нагрузки на всех членов семьи, включая детей, и возврат из бюджета уплаченного НДФЛ будет осуществлен в том случае, если суммарный семейный доход, разделенный на каждого члена семьи, окажется ниже определенного уровня.

Как это будет выглядеть на практике?

Во-первых, в качестве критерия условной доходности на одного члена семьи принимается 1,5-кратный размер прожиточного минимума. Во-вторых, возврат ранее уплаченного налога будет происходить по итогам года, а значит благостное событие – появление нового члена семьи в течение налогового периода – окажет влияние и на размер возвращаемого налога. Безусловно, на конкретных цифрах все понятнее и нагляднее. Давайте представим, что еще в прошлом году действовал бы подобный механизм этакого «налогового кешбэка».

Как известно, прожиточный минимум в 2023 г. составлял 14 375 рублей. А теперь представим семью с двумя детьми. Для них, соответственно, прожиточный минимум в месяц составит 57 500 рублей, а с условием коэффициента 1,5 – 86 250 рублей в месяц. А для семей, чей доход в суммарном исчислении и в расчете на каждого члена семьи ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума – ставка НДФЛ теперь составит не 13%, а всего 6%. Важно отметить, что по расчетам Минфина, в систему налогового «кешбэка» попадает порядка половины всех семей с двумя и более детьми.

То есть, подводя краткий итог, отметим, что впервые за всю историю отечественной налоговой системы мы получаем действенный механизм вполне конкретной и вполне ощутимой налоговой поддержки абсолютно новой единицы налогового учета с точки зрения налогового законодательства – семьи.

Стоит также подчеркнуть, что возврат налогового «кешбэка» гарантирован федеральным центром, а значит не будет зависеть от текущего состояния того или иного регионального бюджета.

Теперь ждем окончательного законодательного закрепления механизмов налоговой семейной поддержки и надеемся на дальнейшее развитие конструктива в семейном налогообложении.

Автор: эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов