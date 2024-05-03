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Меры профилактики: как не заболеть клещевым энцефалитом

В СберСтраховании рассказали, как минимизировать риск укуса клеща

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Пресс-служба Сбера
Клещи, с которыми можно столкнуться не только в лесу или на даче, но даже в городе, нередко переносят энцефалит, боррелиоз и другие болезни. Как минимизировать риск укуса и что делать, если клещ присосался, рассказала директор по медицинскому страхованию СберСтрахования Наталья Харина.

Клеща можно встретить везде, где есть растительность, особенно кустарники и высокая трава. У нас были случаи, когда клеща приносили в квартиру на новогодней елке или привозили из отпуска в другой стране, не говоря уже о прогулке в городском парке.

По данным Роспотребнадзора, за первые 4 месяца 2024 года 24,6 тыс. россиян уже обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Ростовской, Тюменской, Костромской, Московской и Челябинской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан и Москве.

Профилактика

Одежда. Для поездки на природу специалисты рекомендуют надевать светлые вещи с длинными рукавами и высоким воротником. Так вы сразу заметите клеща на одежде, а клещу будет труднее добраться до кожи. Обувь лучше выбирать высокую, чтобы заправить в нее брюки. Важен головной убор или капюшон, поскольку обнаружить клеща в волосах очень сложно.

Репелленты. Перед выходом из дома обработайте одежду репеллентом для отпугивания клещей. Но следите, чтобы вещество не попало на кожу. Впрочем, на 100% на репелленты полагаться нельзя: их использование не исключает всех остальных мер защиты.

Регулярный осмотр. Находясь на природе, желательно осматривать себя и близких каждые два часа. Осмотреться нужно и после возвращения домой: клещ может остаться на одежде.

Защита питомцев. Принести клеща в дом на своей шерсти могут кошки и собаки, поэтому их тоже нужно защищать спецсредствами и осматривать.

Вакцинация. Жителям регионов, где энцефалитные клещи встречаются чаще всего, лучше сделать прививку. Роспотребнадзор ежегодно определяет перечень административных территорий субъектов РФ, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту на основе данных о заболеваемости в прошлом году. Сейчас в этот список входят Свердловская, Тюменская, Челябинская, Кемеровская и Томская области, Республики Бурятия и Алтай, а также многие другие регионы.

Удаление паразита и лечение

Обратитесь к специалисту. Если клещ все же присосался, не пытайтесь извлечь его самостоятельно: голова может остаться в коже, а это повышает риск заражения. Сходите в травмпункт, а потом как можно быстрее отдайте клеща на анализы, чтобы определить наличие инфекции. Так вы сможете сразу начать лечение, если подозрения подтвердятся.

Действуйте быстро. Сам укус может остаться незамеченным или проявиться в виде небольшого зудящего красного пятна. А вот симптомы некоторых заболеваний, которые переносят клещи, могут проявиться лишь через несколько месяцев — все это время человек может ощущать себя абсолютно здоровым. При этом сдать анализы и начать лечение нужно в течение трёх суток после укуса.

Воспользуйтесь страховкой. Получить медицинскую помощь можно по соответствующим страховым программам, которые лучше подключить заранее.

Тогда потребуется только позвонить в сервисную компанию: специалист экстренно направит вас в ближайшую клинику, где клеща извлекут и исследуют на инфекции. Если анализы выявят заболевание, страховой полис покроет стоимость лечения и реабилитации.

Забота о собственном здоровье и безопасности начинается с простых шагов. Следуйте рекомендациям по защите от клещей и наслаждайтесь путешествиями, отдыхом на природе, не беспокоясь о потенциальных опасностях.

Автор — директор по медицинскому страхованию СберСтрахования Наталья Харина.

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