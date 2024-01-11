Что хочу, то и ворочу: как YouTube мешает работе фактчекеров и правозащитников

Известно, что YouTube – рассадник фейковых новостей. И это не чье-то популистское заявление, а факт, который указан в письме от 80 организаций-фактчекеров по всему миру, которое было направлено генеральному директору хостинга Сьюзен Воджицки. Формулировка в письме следующая: «YouTube позволяет недобросовестным субъектам использовать свою платформу в качестве оружия для манипулирования и эксплуатации других».

Казалось бы, когда весь мир просит тебя предпринять более существенные усилия в борьбе с дезинформацией и сделать алгоритмы более прозрачными и предсказуемыми, видеохостинг действует ровно наоборот.

Недавно стало известно, что YouTube начал скрывать информацию об участии создателей контента в партнерской программе площадки, при которой блогер получал часть дохода от рекламы в своих видео. Видеохостинг фактически плюнул в лицо журналистам и исследователям, которым теперь будет гораздо сложнее привлекать сервис к ответственности за то, кого он допускает к своей партнерской программе. Пострадали и простые авторы, которые лишены возможности следить за своими конкурентами.

В частности, американская группа по защите корпоративной ответственности Ekō сообщала, что использовала часть удаленного YouTube кода для расследований. Как прокомментировал сотрудник организации Маен Хаммад: «YouTube удалил часть исходного кода после того, как многие гражданские инициативные группы подтвердили факт монетизации платформой худшей дезинформации в интернете».

Некоммерческая организация Media Matters for America, которая разоблачает предполагаемую дезинформацию, также использовала функционал проверки статуса участия в программе для информирования о своей собственной работе. «Отказ от прозрачности негативно скажется на исследованиях монетизации в целом, а не только на вопросах СМИ», — прокомментировала пресс-секретарь организации Лаура Кейтер.

Как сообщают разработчики, код на каналах YouTube исчез на следующий день после того, как журнал Wired спросил YouTube об исключении палестинских блогеров из партнерской программы платформы – для подтверждения этого факта журналисты использовали тот самый код.

Несмотря на огромное количество прецедентов, YouTube не несет никакой серьезной ответственности как за свои действия, так и за бездействие. Но это не должно удивлять. Сегодня видеохостинг фактически выступает в роли мирового телевизора, через который при необходимости можно транслировать нужные смыслы.

Очевидно, США не хочет ссориться со своим главным медийным инструментом влияния и терять иллюзию его независимости. Поэтому единственный способ противодействовать площадке – не пользоваться ей. И это вполне реально, так как в России уже есть свои достойные альтернативы: VK Видео, Rutube и запущенная в тестовом режиме NUUM.

Автор — член РОЦИТ, председатель экспертного совета фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев.