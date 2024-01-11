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Что хочу, то и ворочу: как YouTube мешает работе фактчекеров и правозащитников

Член РОЦИТ Украинцев объяснил, почему YouTube по праву называют рассадником фейков

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Global Look Press
Любой популярный медиаресурс так или иначе влияет на свою аудиторию и несет за нее ответственность. В особенности это касается таких гигантов, как видеохостинг YouTube, который принадлежит американской корпорации Google – по данным на январь 2024 года, сайт насчитывает 2,7 млрд пользователей. Но действия западной платформы показывают, что ее представление об ответственности отличается от общепринятого. Член РОЦИТ, председатель экспертного совета фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев объяснил, почему не стоит пользоваться YouTube.

Известно, что YouTube – рассадник фейковых новостей. И это не чье-то популистское заявление, а факт, который указан в письме от 80 организаций-фактчекеров по всему миру, которое было направлено генеральному директору хостинга Сьюзен Воджицки. Формулировка в письме следующая: «YouTube позволяет недобросовестным субъектам использовать свою платформу в качестве оружия для манипулирования и эксплуатации других».

Казалось бы, когда весь мир просит тебя предпринять более существенные усилия в борьбе с дезинформацией и сделать алгоритмы более прозрачными и предсказуемыми, видеохостинг действует ровно наоборот.

Недавно стало известно, что YouTube начал скрывать информацию об участии создателей контента в партнерской программе площадки, при которой блогер получал часть дохода от рекламы в своих видео. Видеохостинг фактически плюнул в лицо журналистам и исследователям, которым теперь будет гораздо сложнее привлекать сервис к ответственности за то, кого он допускает к своей партнерской программе. Пострадали и простые авторы, которые лишены возможности следить за своими конкурентами.

В частности, американская группа по защите корпоративной ответственности Ekō сообщала, что использовала часть удаленного YouTube кода для расследований. Как прокомментировал сотрудник организации Маен Хаммад: «YouTube удалил часть исходного кода после того, как многие гражданские инициативные группы подтвердили факт монетизации платформой худшей дезинформации в интернете».

Некоммерческая организация Media Matters for America, которая разоблачает предполагаемую дезинформацию, также использовала функционал проверки статуса участия в программе для информирования о своей собственной работе. «Отказ от прозрачности негативно скажется на исследованиях монетизации в целом, а не только на вопросах СМИ», — прокомментировала пресс-секретарь организации Лаура Кейтер.

Как сообщают разработчики, код на каналах YouTube исчез на следующий день после того, как журнал Wired спросил YouTube об исключении палестинских блогеров из партнерской программы платформы – для подтверждения этого факта журналисты использовали тот самый код.

Несмотря на огромное количество прецедентов, YouTube не несет никакой серьезной ответственности как за свои действия, так и за бездействие. Но это не должно удивлять. Сегодня видеохостинг фактически выступает в роли мирового телевизора, через который при необходимости можно транслировать нужные смыслы.

Очевидно, США не хочет ссориться со своим главным медийным инструментом влияния и терять иллюзию его независимости. Поэтому единственный способ противодействовать площадке – не пользоваться ей. И это вполне реально, так как в России уже есть свои достойные альтернативы: VK Видео, Rutube и запущенная в тестовом режиме NUUM.

Автор — член РОЦИТ, председатель экспертного совета фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев.

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