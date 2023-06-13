Ковровое фейкометание. Почему лживые новости вызывают такой ажиотаж

Руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви рассказал, какую долю в российском информационном пространстве занимают фейки, почему они так распространены, а также как не дать себя обмануть.

Правда в том, что способность заблуждаться, а значит само явление фейков — это неотъемлемая часть человеческой психики. Фейки были, есть и будут столько, сколько существует само человечество. Однако именно в последние годы вокруг темы дезинформации, особенно той, что создана коварно и злонамеренно, сформировался серьезный ажиотаж.

Сама проблема лжи не нова и даже повсеместное развитие интернета драматически усугубило ее лишь недавно. Всерьез о фейках в цифровом пространстве не размышляли до «Зимней вишни» с печально известным вбросом про 300 погибших. Следом за ней пришел ковид, наглядно показавший как никем не контролируемые потоки дезинформации могут наносить реальный вред здоровью, а в некоторых случаях – приводить к летальным последствиям. Наконец, специальная военная операция, в которой фейки стали одним из основных инструментов информационной войны против России.

Собрать точную статистику о количестве дезинформации в российском информационном пространстве невозможно: основная проблема даже не количестве сайтов и соцсетей, а в серых зонах – мессенджерах, личных переписках и чатах, куда инструменты аналитики не доберутся никогда. Тем не менее, организации, занимающиеся противодействием дезинформации, накапливают данные о найденных фейках. Одной из таких компаний является АНО «Диалог».

По данным «Диалога», в 2020 году основной темой для заблуждений стало здравоохранение, набравшее 43%. Фейки, спровоцированные пандемией коронавируса, заняли 19% от общего объема дезинформации. 15% фейков было связано с политической жизнью страны. Стоит отметить, что в случае с политикой количество фейков распределено не равномерно в течение года: оно стихийно вырастает в период выборов, а затем опускается до фоновых значений.

2021 год сохранил первенство человеческих заблуждений за темой здоровья — ее касалось 19% всех фейков. Практически столько же, 18%, набрали фейки о ковиде и вакцинации. Политическая сфера немного выросла и с показателем в 16% замкнула тройку лидеров.

Не нужно быть титулованным аналитиком, чтобы предугадать, что в 2022 году все кардинально изменилось. Россия столкнулась с колоссальным объемом скоординированных кампаний по распространению дезинформации. В статистике «Диалога», политическая сфера и госбезопасность, в былые годы не набиравшие и пятой части, стали темами 70% всех обнаруженных фейков. Еще 18% — сообщения вокруг чрезвычайных происшествий и катастроф. Темы здравоохранения, медицины и коронавируса суммарно набрали лишь 8,2%.

В этом году, с января по май, мы обнаружили 5,1 миллиона сообщений с недостоверной информацией. Темы за первые пять месяцев распределились следующим образом: «политика и госбезопасность» (54%), «чрезвычайные происшествия» (18%), «здравоохранение», включая ковид (8,2%).

Существующий набор инструментов мониторинга и аналитики помог выявить в 2022 году около 10 миллионов сообщений с фейками. В 2023 году этот показатель может увеличиться до 13-15 миллионов, а в 24 году достигнуть 22 миллионов копий.

Выглядит драматично, однако даже не обладающий специальными знаниями пользователь может радикально снизить шансы попасться на удочку манипуляторов, если будет следовать нехитрым рекомендациям.

Самое первое правило информационной гигиены — подождать. Если вы столкнулись с одиозным, тревожным и эмоциональным сообщением, которое рассказывает сенсационную новость, просто поставьте свою реакцию на паузу. Если это фейк, почти наверняка в течение часа-двух появится опровержение.

Полезно тренировать и развивать навыки критического мышления и не давать эмоциям брать верх. Большинство фейков строит свою манипуляцию на эмоциональных рефлексах человека, поэтому к трогательным, цепляющим и шокирующим сообщениям следует относиться скептически.

Следует помнить, что в разгар информационной войны манипуляция может происходить на уровне платформ. Они прямо управляют поисковой выдачей, модерацией и рекомендательными алгоритмами, а это дает очень мощные возможности повлиять на мнение человека.

Существует несколько фактчекинговых проектов, где можно верифицировать сомнительный слух или новость. У сервиса «Лапша», сделанного «Диалогом», даже есть специальный бот, которому можно прислать информацию на проверку.

Все эти методы не требуют значительных усилий и вполне способны уберечь нервную систему от лишнего стресса и не дать человеку впасть в заблуждения, чреватые принятием необдуманных и опасных решений.

Автор — руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог».