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Сезон активности: как защитить себя от клеща и что делать, если он все-таки укусил

В СберСтраховании рассказали о сезонном продукте — семейной страховке от укуса паразита

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Пресс-служба Сбера
С теплой погодой и солнцем пробуждается вся природа, в том числе и клещи. Про опасность клещей знают многие, однако далеко не все соблюдают меры безопасности и знают, как же поступить, если обнаружили на себе этого паразита. Кроме того, относительно клещей есть ряд заблуждений. О том, как страховка может защитить всю семью от наиболее распространенных и опасных инфекций, переносчиками которых могут быть паразиты, «Газете.Ru» рассказал Станислав Богатырев, руководитель проектов дирекции медицинского страхования СберСтрахования.

Осторожно: клещи!

Так, сезон активности клещей — с ранней весны по октябрь, а не исключительно летом, как можно предположить. В любой период при температуре выше нуля клещ активен, поэтому стоит быть начеку весь этот период.

Есть регионы в России, где вероятность того, что клещ переносит опасные болезни, выше. Роспотребнадзор публикует список таких мест.

Однако это не означает, что клещ — причем опасный — переносчик серьезной болезни, не может укусить в другой части страны.

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Обитают клещи не только в траве, как принято считать: они очень активные и могут забраться куда выше. Удивительно, что клещ может перезимовать, например, на одежде.

Так, клиенты СберСтрахования, возвращаясь на дачу после зимы, обнаруживали клещей на одежде, оставшейся после летнего дачного сезона. Также ежегодно клещи обнаруживаются на новогодней елке. Еще встречаются «клещи-путешественники», которых привозят в вещах или на себе из поездок как из других регионов России, так и других стран. Или же клещи переползают на человека с домашних животных.

В чем опасность?

Клещи могут быть переносчиками серьезных болезней. Самые распространенные и тяжелые для человека — клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Оба заболевания при несвоевременном или неправильном лечении могут иметь тяжелые последствия для здоровья человека.

Важным фактором в случае укуса клеща является время: чем раньше начать действовать и обратиться за медицинской помощью, тем больше шансов, что укус не приведет к неприятным последствиям.

Как защититься

Обезопасить себя от встречи с клещом можно, если носить закрытую одежду при прогулках на природе. Однако это не стопроцентная гарантия защиты: клещ все равно может заползти под одежду. Поэтому важно осматривать себя и свою одежду после прогулок в парках, поездках на природу. Тем более укус клеща не сразу ощущается и часто бывает незамеченным.

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Также обезопасить себя от клещей может помочь использование репеллентов.

Если вы были на прогулке с домашними животными, то их тоже стоит осмотреть: пострадать могут как они, так и вы.

Что делать, если клещ укусил

Если все-таки встречи с клещом избежать не удалось, то паразита необходимо отвезти на исследование. Если он окажется опасным, укушенному нужно будет пройти курс лечения антибиотиками или пройти экстренную иммунизацию в зависимости от выявленного возбудителя инфекций.

По возможности лучше самим не снимать клеща, а предоставить это специалисту: таким образом снижается риск повредить паразита, что затруднит исследование, а также оставить в ранке его частички.

Обращаться стоит либо в поликлинику, либо в травматологический пункт.

Важно обязательно сделать анализ клеща, даже если вы хорошо себя чувствуете: последствия укуса и заражения могут проявиться позднее.
Для быстрого реагирования при укусе клеща может помочь страховка: она позволит своевременно получить медицинскую помощь и компенсирует расходы на извлечение паразита в медучреждении и лечение от последствий укуса.

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Global Look Press

Например, страховка от СберСтрахования защищает клиентов от 12 наиболее распространенных и опасных инфекций, переносчиками которых могут быть клещи. Страховка покрывает исследование паразита на инфекции, постановку иммуноглобулина пострадавшему, антибиотикотерапию, анализы, консультации специалистов. В одном полисе можно застраховать до 6 человек, что удобно: защитой возможно обеспечить всю семью и близких, оформив только один договор.

Автор — Станислав Богатырев, руководитель проектов дирекции медицинского страхования СберСтрахования

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