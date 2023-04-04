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Важней всего погода в доме: как получить компенсацию после домашнего потопа

В СберСтраховании рассказали, что делать при заливе квартиры

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Пресс-служба Сбера
Залив остается самым распространенным поводом для обращения клиентов в страховую компанию. За прошлый год на них пришлось более 12 тыс. заявлений по программам добровольного и ипотечного страхования квартир. А с начала этого года о таких случаях сообщили страховой компании уже 2,2 тыс. человек. По данным СберСтрахования, залив стал наиболее частой причиной ремонта жилья. О том, почему стоит застраховать жилье, что делать, если вас затопили соседи или, напротив, вы сами стали виновником залива, «Газете.Ru» рассказал директор проектов СберСтрахования Никита Тырин.

Кто виноват и что делать

Если вас залили, первым делом надо позаботиться о безопасности: обесточить помещение. Это следует сделать, даже если проводка идет вдали от потеков – замыкание могут вызвать сырые материалы. Затем определите, где протечка, и остановите воду. Если источник в квартире соседа сверху, а его нет дома, надо вызвать аварийную диспетчерскую службу, которая перекроет стояк.

Кто хоть раз сталкивался с заливом квартиры, знает, что сразу после того, как вода перекрыта, встает вопрос: кто же оплатит последствия?

Чтобы на него ответить, надо определить виновного. Причиной аварии обычно становятся изношенные коммуникации, незакрытый кран или неисправная бытовая техника. Виновным может быть как сосед сверху, так и управляющая организация – если стояки водоснабжения или отопления протекают до запирающего крана. Управляющая организация будет нести ответственность за убытки и в том случае, если вы живете на верхнем этаже и всему виной протекающая крыша.

Хотя кажется, что ущерб очевиден, не забудьте его документально подтвердить.

По данным СберСтрахования, около 13% всех обращений касаются убытков, причиненных соседям. Если ответственность за случившееся на вас, будьте готовы фиксировать последствия залива не только в своей квартире, но и у пострадавших соседей. Потребуются снимки поврежденного имущества и акт о заливе квартиры. Его составляет представитель управляющей организации.

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В акте в произвольной форме описывают обстоятельства и фиксируют повреждения. Если вы не согласны с заключением, надо сделать соответствующую пометку в документе. Лучше, если акт составлен при виновнике аварии или его представителе. Если он не на месте или не идет на контакт, документ должны подписать не менее двух незаинтересованных лиц — например, другие соседи.

Помедленнее, я записываю

После этого надо самостоятельно составить перечень поврежденного имущества в вашем жилище, описать повреждения, указать год покупки и за сколько покупали. Чаще всего от залива страдает внутренняя отделка: обои, потолок и полы. Если ремонт был недавно, пригодятся чеки на него. Нередко бывает повреждено движимое имущество – мебель и бытовая техника. Чеки на них тоже лучше сохранить.

Сначала попытайтесь взыскать ущерб мирным путем. Если его оценка не вызывает разногласий, зафиксируйте на бумаге согласие добровольно компенсировать его: оговорите размер, порядок и сроки выплаты, а также укажите ответственность сторон за нарушение обязательств. А если виновный не признает себя таковым или не согласен с размером ущерба, пострадавшему придется готовить исковое заявление.

Хоть потоп

Вам повезло, если ваша квартира застрахована: уже после фиксации повреждений можно обращаться к страховщику, предоставив ему разбирательства с соседями. Потребуется заявление о страховом событии, копия паспорта, акт о заливе, перечень поврежденного имущества и его фотографии. Чеки пригодятся и в этом случае. При крупном ущербе на место аварии может приехать оценщик из страховой компании.

Случаи, когда жильцов затапливают соседи, лидируют по объему выплат.

Средняя выплата за первый квартал 2023 года превысила 74 тыс. рублей. Рекордная выплата была в прошлом году — 1 млн рублей.

Страховая сумма по программе «Защита дома» от СберСтрахования достигает 6 млн рублей. Ее достаточно для надежного покрытия самых распространенных рисков, включая залив, пожар, ограбление и другие. Только в прошлом году полис оформили более миллиона человек, в этом году – уже 275 тыс.

Полис ипотечного страхования чаще всего покрывает риски повреждений конструктивных элементов: потолка, несущих стен и так далее. Его можно дополнить опцией по страхованию внутренней отделки, движимого имущества, а также гражданской ответственности.

Автор — директор проектов СберСтрахования.

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