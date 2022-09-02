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Стоим на своем

Экономист Подольская высказалась об устойчивости российской экономики

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Pixabay
На сегодня уже можно утверждать, что российская экономика продемонстрировала устойчивость к масштабному внешнему давлению и смогла противостоять вызовам санкционной политики Запада. Глобальной изоляции России от мирового сообщества не случилось. Страны, в которых проживает 85 процентов мирового населения, санкции против нас не ввели. Даже среди стран-членов Европейского союза нет единства по большому кругу санкционных вопросов. А ряд государств, столкнувшись с масштабными проблемами в своих экономиках из-за введенных против нас ограничений, вынуждены были отказываться от своих решений.

Болгария, которая отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях в апреле текущего года, уже в августе заявила вроде о готовности покупать голубое топливо за российскую валюту. Япония, активно присоединившаяся к санкционной гонке против России, планирует продолжить сотрудничество в рамках проекта «Сахалин-2». По инициативе официальных властей Японии компании Mitsubishi и Mitsui сохраняют доли в этом российском проекте добычи природного газа, который обеспечивает 10 процентов всего потребляемого страной объема. А восемь городов Нидерландов (в том числе Гаага) попросили власти снять санкции, введенные против России из-за отсутствия альтернатив поставок энергоресурсов.

Значительная часть санкций было направлена на ограничение доступа России на мировой рынок и сокращение доходов страны от экспорта. Но экспортная выручка и поступления в доходную часть бюджета России не упали, а санкции, спровоцировали стремительный рост цен на энергоносители и энергетический кризис в Европе

Ограничения на поставки высокотехнологичного оборудования и продукции имели целью парализовать производственные процессы в нашей стране. Более всего пострадала автомобильная промышленность, где спад на текущий момент составляет более 50 процентов. Однако комплексные меры по импортозамещению, предпринятые Правительством и организация параллельного импорта позволили российским предприятиям в большинстве отраслей продолжить свою работу и даже завершить отдельные инвестиционные проекты. Значительного провала по инвестициям по итогам второго квартала текущего года не наблюдается.

Обвального падения промышленного производства, на которое рассчитывали недружественные страны, также не случилось.

Во многом благодаря мерам государственной поддержки в условиях санкций в российской экономике стали наблюдаться признаки оживления внутреннего и потребительского спроса, которые бизнес по результатам опроса отмечает как устойчиво позитивные. По итогам 2022 года ожидаемый уровень инфляции составит 12-13 процентов, что существенно лучше, чем прогнозировалось и сопоставимо с уровнем инфляции в западных странах.

Как известно, самый большой блок антироссийских санкций был направлен против финансового сектора. Однако остроту проблемы от приостановки на территории нашей страны деятельности платежных систем MasterCard и Visa сгладило функционирование национальной платежной системы МИР и работа с китайской платежной системой UnionPay. Обвал на валютном рынке сменился противоположной ситуацией и мощным укреплением российского рубля на фоне снижения объемов импорта и продолжающегося поступления валютной выручки в страну.

При этом коммерческие банки, отключенные от системы межбанковских платежей SWIFT, нашли альтернативные механизмы проведения расчетов через банковские структуры дружественных государств. В целом потери для финансового сектора из-за санкций не оказались критичными.

Теперь уже можно утверждать, что уход с российского рынка крупных западных компаний не спровоцировал и стремительного роста количества безработных. По данным Росстата в июне 2022 года уровень безработицы находился на рекордно низкой отметке и составил 3,9 процента. То есть, сохранился на том же уровне, что и годом ранее. Системные меры, реализуемые государством для поддержки рынка труда, дают свои результаты. Во всяком случае, с июня возобновился рост активности по поиску сотрудников. Наиболее быстро число вакансий растет в промышленности, транспорте и логистике. Хотя ситуацию на рынке труда нельзя назвать простой. Правительство оценивает риск высвобождения занятых или перевод на неполную занятость в масштабе 200-300 тысяч человек и готово предпринимать дополнительные меры по решению данной проблемы.

В целом ситуация в российской экономике существенно лучше в сравнении с тем, что прогнозировали международные и национальные эксперты еще весной текущего года. Сегодня можно с уверенностью говорить, что большая часть введенных антироссийских санкций существенно на устойчивость национальной экономики не повлияла.

Автор — заведующий кафедрой международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС.

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