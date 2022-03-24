По пути Facebook*? Реальна ли угроза превращения TikTok в орудие пропаганды

Благодаря набору определенных функций Tik-Tok является удобным местом для распространения дезинформации, и сейчас потенциал приложения активно используется для ведения информационной войны против России. Эксперты считают, что сейчас самое время поменять свое мнение о платформе, как о развлекательной площадке, и начать воспринимать всерьез риски, которая она несет.

TikTok – относительно молодое приложение. Но, хотя запущено оно лишь в 2016 году, количество его пользователей быстро выросло до 130 миллионов в США и более 1 миллиарда во всем мире. Несмотря на то, что платформа меньше, чем Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), чья аудитория в США составляет 230 миллионов, а в мире – 2,9 миллиарда, проблемы у ИТ-гигантов очень похожие: и тот, и другой превратились в рассадники деструктива и дезинформации и используются для ведения информационной войны.

Однако если проблемы Meta (признана экстремистской организацией) очевидны, TikTok все еще считается большинством людей просто развлекательным приложением.

«Авторитет TikTok постоянно упускают из вида, люди не хотят разбираться в его феномене. Многие проблемы, которые мы сейчас видим, происходят из-за слишком пренебрежительного отношения к приложению», - считает независимый исследователь Эбби Ричардс.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля, TikTok захлестнула лавина контента, связанного с военными действиями. Количество просмотров видео с хэштегом #Ukraine перевалило за 30,5 млрд к 17 марта.

По данным New York Times, количество материалов, посвященных ситуации на Украине, в два раза превышает контент на другие темы.

Платформа стала рассадником дезинформации: здесь постоянно появляются видео взрывов, которые на самом деле происходили в других странах много лет назад, а сцены из видеоигр выдаются за кадры реальных событий. «Еще в самом начале конфликта мы поняли, что TikTok не способен сдержать такой поток дезинформации», — отмечает Ричардс.

Платформа не только не справляется с деструктивом, но и по своей природе является для него питательной средой. TikTok имеет ряд функций, которые значительно упрощают распространение ложного контента на площадке. Его основные опции предназначены для создания роликов через видеоредактор, они дают пользователям возможность загружать материалы, не проверяя их источник.

Дизайн приложения также способствует распространению дезинформации: пользователи публикуют сообщения в основном под псевдонимами, дата загрузки видео не отображается на видном месте, а структура новостной ленты затрудняет поиск дополнительных источников.

TikTok — это, по сути, контент от незнакомцев, регулируемый непрозрачным алгоритмом компании.

Чем больше платформа полагается на алгоритмы, а не на хронологическую новостную ленту, тем больше ее пространство располагает к распространению дезинформации. Это связано в первую очередь с тем, что алгоритмы выбирают контент, который получает больше вовлеченности: сенсации, скандалы, фейки.

Еще одна особенность TikTok заключается в том, что пользователи приложения доверяют больше информации от влиятельных популярных личностей, чем от СМИ или официальных аккаунтов органов власти или организаций.

Когда лидеры мнений вступают в дискуссию на площадке относительно громких событий, они таким образом раскручивают свои аккаунты: всего одно вирусное видео может вывести профиль в топ. В погоне за популярностью блогеры зачастую распространяют спорный и откровенно ложный контент.

Однако, если одни инфлюенсеры TikTok использует текущую геополитическую ситуацию для собственной раскрутки, то другие становятся настоящими солдатами в информационной войне против России.

Политики уже поняли, как можно использовать площадку в целях пропаганды.

Так, на прошлой неделе президент США Джо Байден устроил встречу в Zoom с популярными блогерами Tik-Tok, главной темой которой было освещение событий на Украине.

Американские власти попросили тиктокеров обвинять президента России Владимира Путина в росте цен на топливо. А президент Украины Владимир Зеленский обратился к пользователям TikTok с призывом выступить против спецоперации на Украине, а также с высказываниями о том, что правительство Российской Федерации обманывает своих граждан и мировое сообщество.

