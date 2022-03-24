Новый импульс для Союзного государства

По решению правительства, санитарных ограничений на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии больше нет. Это значит, что торгово-экономические отношения между странами и без того очень тесные, на фоне санкций получают еще один дополнительный импульс развития. О перспективах взаимного сотрудничества рассказала «Газете.Ru» ведущий эксперт направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР Наталья Кочеткова.

Не хлебом единым

Как известно, Белоруссия всегда входила в число ведущих торговых партнеров России по объему товарооборота. После незначительного снижения в 2020 году из-за коронавируса, в прошлом году объемы торговых связей восстановились. Объем экспорта из России в Белоруссию увеличился по сравнению с 2020 годом на целых 42,7 процента, а объем импорта – на 24 процента.

Существенно выросла взаимная торговля продуктами питания. Экспорт хлеба за последний год из России в Беларусь вырос на 19,1 процента, импорт – на 16,1 процент, молочной продукция соответственно - на 12,7 и на 5,4 процента. Экспорт текстиля вырос на 19,8 процента, а импорт – на 27,5 процента.

Во взаимной торговле услугами наблюдается схожая ситуация.

В 2020 году произошло снижение объемов взаимной торговли, что было связано, в первую очередь, с ограничением на перемещения физических лиц через границы государств. Однако уже в прошлом году произошло восстановление взаимной торговли. За девять месяцев объем экспорта услуг из России по сравнению с аналогичным уровнем 2020 года увеличился на 27 процентов, импорт – на 21,5 процента.

По данным белорусского МИД, в 2021 году объем привлеченных из России прямых инвестиций составил 2,2 млрд. долларов, что соответствует 34 процентам. В прошлом году из Белоруссии в Россию было направлено порядка 4,7 млрд. долларов или 80,1 процента всех направленных инвестиций.

По данным Банка России, основными направлениями инвестирования из Белоруссии в Россию являются инвестиции в недвижимость и добычу полезных ископаемых. А по оценкам Евразийского банка Развития, за 2017–2020 годы накопленный объем российских инвестиций в Белоруссию вырос на 47 процентов. При этом наибольший рост показали российские капиталовложения в белорусское химическое производство.

В целом, по имеющимся оценкам, на территории союзной страны действует более 2 тысяч предприятий с российским капиталом и более 1,3 тысяч совместных предприятий. А в России работают 50 совместных сборочных производств и около 160 предприятий с белорусским капиталом. Более восьми тысяч компаний в наших странах связаны кооперационными цепочками: осуществляют взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих.

Жить в Союзе станет проще

Сейчас страны продолжают активную работу по углублению интеграционных процессов в рамках союзной страны. Как известно, в ноябре прошлого года были одобрены Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и 28 Союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции.

Основными направлениями этих программ стали, в том числе гармонизация норм регулирования, включая денежно-кредитную политику, целью которой является, помимо прочего, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах. Здесь же заявлено валютное регулирование и валютный контроль, требование в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере и другие.

Страны договорились проводить интеграцию информационных систем, включая системы прослеживаемости и маркировки товаров, систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля, а также транспортного контроля. Еще одним направлением стало формирование объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии.

Одна из союзных программ направлена на интеграцию платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений, системы быстрых платежей, развития финансовых технологий.

Сегодня эта тема стала особенно важной в союзном сотрудничестве. Стоит отметить, что с января этого года в Белоруссии начали принимать карты российской платежной системы «Мир, что стало возможно после завершения проекта интеграции платежных систем «Белкарт» и «Мир». Это существенно для обеих стран на фоне действующих санкций.

В целом, интеграция дает положительные экономические эффекты для обоих государств. Теперь же в условиях беспрецедентных западных санкций важным направлением интеграции может быть, в частности, дальнейшее развитие и упрощение трудовой миграции и проработка вопросов совместной политики по импортозамещению. У каждой из союзных стран есть для этого возможности и потенциал.

Давно ожидаемое событие в части снятия всех ограничений на границе будет способствовать в том числе и развитию туристических отраслей двух стран.

Ведь гражданам союзных стран на время закрыт доступ в Европу - важнейшее направление наших турпотоков. Однако еще важнее в современных условиях свобода взаимного перемещения трудовых ресурсов, которое в условиях санкционного давления должно оказывать положительное влияние на экономическую ситуацию, как в стране происхождения, так и в стране назначения мигрантов. Кроме того, без сомнений, за счет открытия границ активизируется и приграничная торговля.

Санкции, какими тяжелыми они не были, не должны помешать интеграции в Союзном государстве. Об этом прямо заявил премьер Мишустин. Давление со стороны Запада может стать хорошим стимулом для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Союзного государства. Москва и Минск уже заявили о совместном развитии импортозамещения, завершении работ по проекту договора о рынке электроэнергии, о выработке оптимальных цен на российскую нефть. Дополнительно, стороны решили уйти от применения доллара при распределении пошлин в ЕАЭС.