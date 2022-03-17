Демократия как отжившая свое

Моя интуиция занимает много места. Много места моего жизненного пространства.

- Если бы не она – я бы не раскусила ФБР агента, который мне пытался подсунуть фальшивый паспорт в Нью-Йорке.

- Если бы не она – я бы не полетела в Лондон при первой возможности, чтобы встретить своего будущего мужа.

- И если бы не она – я бы в конце концов приняла предложение другого телеканала…

Я – не ясновидящая. Я не скажу, что вижу все политические и экономические события наперед. Мне и новости-то читать лень. Но у меня есть предчувствие, что наша с вами страна на пороге изменений.

Но не все говорят на языке чувств, поэтому обосную логически.

Конституция

Недавно отшумела процедура изменения Конституции. Конечно, на фоне пандемии – это просто маловажный пустяк. Под шумок так сказать. Но все же мы это заметили.

Будучи прежде всего предпринимателем, я понимаю разницу между написанным бизнес-планом и реальностью. И для меня написанный текст о том, как мы будем жить долго и счастливо, и как у всех у нас будет супер-медицина, непоколебимые права и неподкупные политики – это всего лишь идеи. А между идеями и тем, как мы живем, стоит реализация. А это очень комплексно, долго, и самое главное - никогда не идет, как запланировали.

Конечно, приятно думать, что у нас есть права и сила что-то менять своим мнением, вкладывать частичку себя в историю, но что заставило нас предполагать, что у нас достаточно знаний для этого?

Почему любой документ может стать популярным и иметь массу последователей? Потому что он отражает те ценности, на которые реально ориентируется народ.

Почему люди в Европе умирали за свои Конституции? Почему в истории случались невероятные события, когда ради своего лидера люди предпочитали нанести вред самим себе?

С ценностью ошибиться сложно, сразу видно, кто – источник энергии и за кем пойдут люди сами. Как однажды написал мой любимый политолог и добрый друг Олег Матвейчев в отношении нашей страны: «Надо не бороться за место под солнцем, а самому быть Солнцем».

Принципы конституционализма и классической западной демократии формировались на мировоззренческой системе англосаксов. Концепция «демократии» была сформулирована философами Просвещения. Все эти концепции отражают опыт развития западной цивилизации.

Нельзя сказать, что западные демократические институты не работают, но они могут функционировать эффективно только в мирное время. В большей степени это исторически связано с глобальной торговлей и многолетним ограблением колоний. Мирное ли сейчас время – это другой вопрос… Наверно, нет. Но вы скорее всего и сами уже заметили.

Истинное духовное лидерство, власть без манипуляций возможна там, где не требуется угроз, наказаний, оружия массового поражения. Как внутри одной страны, так и в мире: если народ обладает миссией, если транслирует идеалы, которые близки остальным, если в глазах самого народа они привлекательны, то для других этот народ становится великим, притягательным и незаменимым.

Западное право, идеи демократии и конституционализма активно навязывались всем цивилизациям планеты через военную оккупацию, возвеличивание западной философии и образа жизни. Наверно, пришло время взглянуть на все это более пристально и критично.

И моя интуиция подсказывает мне:

Пока мы используем чужие ценности, чужие идеалы, мы - последователи того, кто этот дискурс создал ну или присвоил себе право говорить от имени создателя…

Мое предчувствие сегодня в том, что любовь к современной демократии, которую так превозносят романтики и историки среднего пошиба, будет затухать.

А причин имеется несколько: духовная, образовательная, а еще в том, что не осталось никого, кому это реально выгодно. И это все, если не считать общую «гнильцу» системы за давностью. Про трещинки и причины расскажу ниже.

Единение властей

Я понимаю, что в 1990-е и 2000-е года нам было не до философии, чтобы созидать новые универсалии политического устройства. Но прошли годы, мы возмужали и у нас появилось время подумать и посмотреть на себя в зеркале (особенно, когда мы все сидели на карантине)…

Почему бы нам сейчас не поразмыслить на тему более совершенной системы. Почему бы не предложить человечеству новое эффективное решение, не копировать чужую систему и присоединяться к дискурсу других, толкаясь в толпе получающих одобрение от Вашингтона, а создать что-то свое, уникальное. А может кому-то наша новая система подойдет лучше. И не потому что мы их прижмем ядерным оружием или перекроем газовую трубу или не продадим партию вакцин «Спутник».

Разумеется, дело не в мировом господстве. Мне просто кажется, что России подошел такой государственный строй, который бы поддерживал наши традиционные российские ценности, которые соответствуют нашему менталитету. Думать про то, пойдет ли кто за нами или нет – не время. Время взглянуть внутрь и разобраться, что же там есть. Может идея смотреть на свои чувства, разобраться в себе поможет нам посмотреть внутрь и политического уклада?

Западная демократия, к сожалению, заинтересована именно в разрушении самобытных и семейных ценностей. Я, например, абсолютно убеждена, что источником появления такого количества обмана в политике является именно западная демократия, потому что обман не свойственен русской культуре. Да, мы любим халяву, но врать по-крупному или предавать – не наше.

А у нас в Конституции: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». (Почему-то этот пункт никто не изменяет). Слава Богу, хоть пошатнулся приоритет международных договорённостей над внутрироссийскими.

Чтобы стало лучше понятно, что я имею ввиду, а именно: как из ценностей могут вытекать политические особенности, я приведу один пример. Возьмем ценность единения людей, на которую я лично неровно дышу.

Объединение, взаимопомощь, общинность испокон веков были свойственны русской цивилизации. Просто в силу северных условий холодной страны народ усвоил взаимовыручку и коллективизм, как способ выживания на такой территории. Люди сообща дома строили, все время соседи приходили, помогали. Оригинальная русская философия 19 века «софиология» считала основным фактором мироздания принцип «всеединства», единение мира, человека и власти. Этой доктриной «всеединства» тогда бредили и революционеры, и консерваторы, и западники, и славянофилы, и народники, совсем разные люди - Бакунин, Фёдоров, Владимир Соловьёв.

Поэтому у нас разделение властей совершенно не работает. «Правозащитники справедливо утверждают, что ещё в ельцинские времена исполнительная власть подмяла под себя законодательную и судебную. Причиной выставляется «драконовский» характер нашей власти и природная «дикость» нашего народа. А мое мнение: русскому мировоззрению вообще не свойственен принцип «разделения» и все тут. Навязанное не приживается.

Или: российский человек не просто хочет, чтобы всё было по закону, но чтобы и сам Батюшка Закон был справедлив. Ан нет, и тут мимо. Демократические Соединённые Штаты показывают, что закон и справедливость у них часто не идут рука об руку.

Это была причина духовная.

Не можем сделать обоснованный выбор

Вторая причина почему нам не подходит западная демократия – это уровень информированности голосующего, малый процент заинтересованных в политике в принципе.

Давайте посмотрим на наши выборы в целом.

Например, кто среди наших знакомых на последних парламентских выборах читал реальные программы каждой из партий? Сколько из нас принимали решение на эмоциональном уровне? На уровне: он мне нравится или нет. Сколько людей реально прочитали изменения в Конституции? А теперь внимание: сколько из тех, кто прочитали, поймут исторические последствия этих изменений?

Не случайна статистика уменьшения количества голосующих в принципе. Мне кажется, это должно дать импульс новому поколению политических партий принимать соответствующие решения и писать реальные понятные программы, основанные на запросах.

Представьте себе женщину, которая работает продавцом. Она рано просыпается, готовит завтрак своему любимому сыну, едет на работу на автобусе или метро, работает весь день, приходит домой очень уставшая, готовит ужин, и единственное, на что у нее остаются силы, - это смотреть национальное телевидение.

То, что мы просим ее сделать, - это принять решение за политического лидера, у которого есть такие задачи как: защита государственных границ, прекращение войны, борьба с вирусной экспансией, сохранение национального достояния страны, привлечение иностранных инвесторов, развитие прогрессивных технологий в России, не говоря уже об долгосрочных экономических стратегиях вроде увеличения золотовалютного запаса страны. Собирается ли эта милая женщина, наверняка имеющая своё мнение, избрать того или иного политика на мимолетных эмоциях? Или она это будет делать на знаниях, подкрепленных юридическим и экономическим опытом?

Хочу ли я, чтобы у этой женщины, которая сыграла важнейшую роль в сохранении нашей страны, воспитав прекрасного сына, было меньше прав? Конечно, нет. Эта женщина может оказаться и моей мамой. Но одновременно хочу ли я, чтобы ее поддержал сильный лидер, который не тратит свое время на политкорректность, но использует его на управление страной? Однозначно.

Какую часть своего времени власть тратит на объяснения народу своих решений? Сможет она что-то скрыть, если захочет? Конечно. Могла бы власть потратить это время и деньги более эффективно? Или нужно продолжать быть политически корректными, лицемерными и внедрять ложь в систему все глубже? Другое дело, что в сегодняшней идеологии во власти такая мера будет слишком опасной.

Я хорошо запомнила, работая в «Единой России», с каким призывом она выступала к молодежи: «Молодежь во власть!». Не аристократическими ценностями вроде чести и честности, так свойственными молодому поколению еще 200 лет назад, но увы - больше призывами, направленными на голодных властью.

Дорогие читатели, давайте представим с вами, как российский гражданин выполняет свой социальный долг, готовясь к голосованию. Ну половина, мы знаем, не то, что готовиться не будет, а даже не придёт голосовать. Те, кто голосовали – откуда они брали информацию?

Вы бы отправились в самолет со своей семьей, где у пилота нет лицензии на управление самолетом, но он слушал чье-то мнение на YouTube о том, как летать? Нет.

Если ваш самолет терпит крушение, воспользуетесь ли вы звонком милой даме, продающей аксессуары для ванной, чтобы узнать, как приземлиться? Нет.

И пока ваш самолет терпит крушение, не захотите ли вы потратить свое время и деньги на информационное сообщение для этой дамы, что вы собираетесь садить самолет? Ну, конечно, нет. А это - именно наш сценарий.

Мир на пороге, пожалуй, величайшего передела влияния, мир на пороге огромных изменений, а мы тратим бюджет на то, чтобы врать самим себе, на то, чтобы сохранять видимость западной демократии.

Вы меня спросите, есть ли у российского народа причины быть недовольными властью? Я скажу - конечно! Но есть ли у нас реальные рычаги влияния на ситуацию? Абсолютно нет. Так зачем играть в эту игру? Тратить огромные деньги на парламентские и президентские выборы.

А что, если мы можем изменить саму игру, а не вечно чинить сломавшиеся рычаги? Сколько мы потратили бюджета и времени, чтобы хотя бы попытаться это сделать?

Возьмем выборы в Парламент. Почему мы думаем, что это ценно - голосовать за людей, которые просто говорят нам слова, которые мы хотим услышать?

Хорошо, если они еще сами верят в то, что говорят, но еще хуже, если на самом деле они знают, что это негативно повлияет на страну и нашу жизнь, и сейчас они манипулируют нами, чтобы просто получить то, что им нужно сейчас – власть. Или просто произносят речь, которая в их голове не имеет ничего общего с обещаниями. В то же время, они смотрят на свои собственные карьеру и преимущества, которые получают сразу. Вот почему нынешняя система неработающая, гнилая. И она делает нас всех слепыми жертвами.

Не будем слишком наивны. Политики, избираемые народом на 4-6 лет, поначалу решают собственные проблемы, обрастая нужными связями, окружая себя «командой» - «преданными» людьми (кстати, личная преданность ставится выше профессиональных качеств).

Бреши западной демократии

Есть ли зависимость в истории – кто победит скорее: более профинансированный кандидат или более честный? Да, и в США, которые «экспортируют» демократию, как они её понимают, куда им угодно, особенно в страны Ближнего Востока, на выборах президента побеждает не тот, за кем идут избиратели, а тот, кто имеет больше средств на «покупку» этих самых избирателей. Еще одна трещина в демократической системе?

В качестве исключения, во время кризиса 2008 года, в парламенте ЕС было предложено, чтобы политики понизили свои зарплаты. Все эти политкорректные люди в подавляющем большинстве проголосовали против этого, в то время как они утверждали прямо противоположные идеи перед своим электоратом. Они были нечестны, и все же они все еще там… Еще одна брешь в демократии?

В Германии кто-нибудь спросил народ, хочет ли он потоки мигрантов из Азии и Украины? Или, например, были ли выгодны европейцам санкции против России? Опять ненародная власть?

Зачем демократии нужны избиратели?

А давайте вообще посмотрим, есть ли кто-то, кому выгодна демократия. Кто вообще во всем этом принимает участие? Это люди, которые голосуют и сами политики, которые выигрывают выборы.

Давайте посмотрим, выгодно ли последним жить в демократии.

В моем предыдущем бизнес-опыте в Лондоне я выводила компании на фондовую биржу, то есть делала их публичными. Я очень хорошо понимаю изнутри процесс изменения статуса частной компании на публичную. В чем заключается функция директора частной компании, и насколько сильно меняются его действия, когда компания становится публичной.

80% его времени будет тратиться на объяснения с инвесторами, и только 20% времени может быть потрачено на собственно управление компанией. Сегодня выборы, которые затрагивают каждого из нас – это лишь частичка айсберга публичности. То же самое что с публичной компанией происходит и с «демократичной» властью.

Большинство политиков хорошо образованы, и они понимают, что нужно сказать своему электорату, чтобы оказаться у власти. Это чем-то напоминает пасхальные яйца в компьютерной игре. Как будто бы люди больше не нужны, поскольку то, что именно нам нужно, знают из фокус-групп.

Так зачем тогда мы голосуем, тратим 1 миллиард долларов на выборы из нашего бюджета, если выборка из 1000 опрошенных все равно дает аккуратный разрез данных?

Политики часто «покупают» электорат, чрезмерно соглашаясь сократить часы работы и финансируют такое решение с помощью мировых кредитов (имею ввиду французов). Ничего не напоминает? Мне это чем-то напоминает воспитание детей. Заставляя их работать, мы делаем их лучше, успешнее. А если идем у них на поводу, то они садятся нам на шею и свешивают ноги.

Чрезмерно выплачивая социальные выплаты, сокращая часы работы населению, выдвигая обещания сократить зарплаты государственному сектору, повышая дотации по безработице, говоря о демократических ценностях, приглашая бедных беженцев на социальные выплаты за счет федерального бюджета страны, политики выигрывают мандаты и становятся популярными на короткий период, пока все не поймут, что произошло. Или пока население не начинает выжимать последние соки, требуя все больше и больше.

Такие краткосрочные меры идут вразрез с интересами нации и только на пользу конкретным политикам-карьеристам. Это же предательство будущего ради краткосрочной выгоды. Но политики вынуждены играть в эту игру, потому что политическая система такова, что иначе невозможно. Еще одна брешь?

Богатые платят меньше налогов, а обычные рабочие и служащие (средний класс) несут на себе все растущие расходы государства, платя налоги все больше с каждым годом.

Неужели мы сами решили так поступать? Ведь власть у народа… Получается еще одна трещина в демократии?

Сколько еще десятилетий мы будем это терпеть? Или начнем уже наконец смотреть в корень проблемы…

Экономическое фиаско

К сожалению, демократия в том виде, в котором она существует сейчас на Западе и в России, устарела и пришла в негодность. Также как многие книги, идеи, политические системы устаревают. Если бы это была неправда, то все страны с демократическим укладом процветали бы.

Давайте посмотрим на экономический аспект в западных странах, где классический демократический уклад. За 200 лет там богатые стали еще богаче. В 2017 году количество миллиардеров на планете выросло до рекордных 2043 человек, и с 2010 года само богатство этих людей росло со скоростью 13 процентов в год! В шесть раз быстрее, чем доходы обычных рабочих и служащих по всей планете.

В традиционном отчете организации Oxfam, приуроченном к старту международного экономического форума в швейцарском Давосе, указывается, что состояние богатейших людей планеты за год выросло, и теперь всего 1% населения Земли владеет более чем половиной всех богатств.

Давайте посмотрим на другой аспект: насколько хороша финансовая ситуация в европейских демократических странах. Зарабатывают ли они деньги?

Например, Франция с 1981-го каждый год имела дефицитный бюджет. Год за годом они оставляют страну в еще более худшем финансовом состоянии и продолжают печатать деньги, чтобы купить «социальный мир». Это результат испорченного поколения, которое никогда не знало трудностей. В итоге они полностью утратили связь с реальностью. В результате получаем общество, которое забыло свои ценности. Население хочет больше и больше, начинаются извращения (и не только в мире экономическом)... А то, что произойдет с Европой после последних событий, боюсь, просто ее обанкротит.

У многих наших людей вошло в привычку требовать, обвинять, а не работать. У нас тоже стало непопулярным искать причины в себе. И мы все стремительней идем к французской модели!

Так давайте образовывать свое население, давайте рассказывать про политику в школах также подробно, как об алгебре. Давайте впервые начинать говорить о социальной и просто личной ответственности.

Иногда лидер должен быть политически некорректным, говорить правду, делать нелегкий, непопулярный выбор, но правильный для нации в долгосрочном смысле.

Свобода - это хорошо, и ее нужно защищать, но существует очень тонкая грань между свободой для счастливой и полноценной жизни и анархией.

Чтобы иметь свободу, нам нужны правила и сильное руководство. Во Франции сегодня вы не можете спокойно гулять ночью, потому что это опасно. В Испании нельзя ходить по улице с плохо спрятанным телефоном…

А почему это так? Потому что они воспринимают усиленное наблюдение сил безопасности, как вторжение в их свободы!

Историческое доказательство

Давайте теперь посмотрим на демократию с исторической точки зрения. Может быть там кроются секреты ее эффективности.

Как мне еще в школе рассказывал мой любимый учитель истории Евгений Шитов, Николай II был правителем слабым. Причин этой слабости много. Но во время Первой мировой войны Россия достойно противостояла трём сильнейшим империям: Германской, Австро-Венгерской и Османской, да ещё союзникам своим помогала, да ещё спасала от разгрома то Сербию, то Румынию, то Францию и Италию. Германские генералы не рассматривали в бинокли Московский Кремль, а их дивизии не стояли в считанных метрах от Волги. Результатом торжества «демократии» после февраля 1917 году стал полный развал армии (и это в условиях страшной войны!) и всех других государственных институтов и, как следствие, приход к власти революционеров, принявшихся крушить не только старое, отжившее, но и вековые устои и ценности, на которых зиждилось всё самое истинно русское.

Слепое копирование западных демократических институтов отправило Империю под откос.

Возникло новое государственное образование - СССР, и чтобы сохраниться и выжить новые вожди даже и не подумали изображать из себя либералов и демократов европейского разлива. Потому правовая система советского государства оказалась по-своему уникальным вызовом либеральному конституционализму.

Развал государства в эпоху «горбачёвской перестройки»... Наше счастье, что многочисленные войны полыхали лишь по периметру российских границ и трагический югославский вариант («война всех против всех»), слава Богу, не сработал. Перечислять все «прелести» 90-х гг. я не стану. Они общеизвестны.

Наивысшие достижения страны никак не связаны с периодами «демократического» правления. Напротив, «демократия» едва не привела к потере российской государственности. Но на мой взгляд, в том числе она стоила нам развала страны и потери стольких территорий.

Продолжать можно до бесконечности. Конечно, плохо, когда сильная власть скатывается в сторону тирании, но, на мой взгляд, гораздо хуже, когда демократия скатывается к охлократии (власти толпы). История показывает - это гораздо опаснее.

Нам бы начать думать вне коробки

Мое сильное предчувствие, процесс переосмысления и анализа государственного устройства будет как никогда в России в самое ближайшее время. Потому что концепция западной демократии банально больше не соответствует новым реалиям и представлению незападных или православных народов о праве и справедливости.

Неужели это представление «всеобщего голосования» так и будет расходовать наши бюджеты? Неужели мы не сможем договориться?

Миллиард долларов от организации выборов может сформировать 50 новых прогрессивных гуманитарных школ, 25 новых биологических лабораторий, которые могли бы приблизить нас к антивирусным мерам в том числе, или 50 новых биотехнологических компаний, которые через 15-20 лет могут стать публичными на мировых биржах, а через 30 лет вернуть этот миллиард в троекратном размере в налогах, которые принесут больший вклад в ВВП, чем наше политическое шоу, о котором мы сами же забываем через неделю после выборов. Если вы не большой поклонник науки, то можно инвестировать к конце концов в новую футбольную команду, это хотя бы повысит престиж страны и гордость за нее на международной арене. А сейчас деньги на голосование просто сжигаются на видимость того, что у нас есть право что-то менять.

Кстати, интересно высказывание Сталина на эту тему? «Я всегда думал, что демократия - это власть народа, но вот президент Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия - это власть американского народа»… Вот вам и ответ. Факт, который мы больше не можем игнорировать.

Потому, что у нас нет смелости признать, что основание сгнило. Потому что мы боимся перемен. Потому что мы видим риски в кардинальности. Потому что многие из нас боятся работы и еще больше – осуждения других. Но скоро эту информацию станет невозможно скрывать. Моя интуиция не врет.

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