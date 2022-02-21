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Онлайн-образование: с пользой для себя и без риска для кошелька

Цифровизация и перевод обучения в онлайн-формат стремительно меняют сферу образования

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Получение образования или переквалификация становятся все доступнее. Дело в цифровизации процессов и переводе обучения в онлайн-формат, который позволил получать новые знания всем, у кого есть гаджет с доступом в интернет. Сформировался тренд на непрерывное образование, то есть образование длиною в жизнь, постоянное совершенствование своих компетенций и навыков. Люди действительно готовы платить за онлайн-обучение: более доступное, удобное и современное. Но, конечно, там, где есть спрос, есть и те, кто хочет на нем нажиться. И сфера довольно быстро привлекла любителей легких денег, продающих «воздух» под видом эксклюзивных знаний.

18 февраля в Общественной палате прошел круглый стол ««Российский EdTech: тенденции и перспективы», организованная моей комиссией по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности. Тема, безусловно, важная, потому что сейчас идет глобальная трансформация образования: процесс обучения как детей, так и взрослых не стоит на месте и активно развивается.

Меняются форматы и подходы к преподаванию, появляются новые цифровые среды для связи учащихся и учителей, появляются и расширяются онлайн-площадки для получения образования. Конечно, драйвером такого развития стала пандемия COVID-19, которая поставила перед нами множество вызовов: в один момент нам предстояло перенести большинство процессов в онлайн – от работы до учебы.

В кратчайшие сроки россиянам пришлось изменить свой аналоговый образ жизни и учиться взаимодействовать онлайн.

Тем не менее помимо дискомфорта, который некоторые из нас могли испытывать в начале, такие перемены привели к стремительному развитию EdTech-отрасли: только за 2020-2021 гг. около 1,5 млрд. человек перешло на онлайн-обучение. По итогам 2020 года объем отечественного B2C-рынка в этом направлении достиг порядка 55-60 млрд рублей, превысив показатели предыдущего года на 30-35%. Половина от этого показателя приходится на дополнительное образование для взрослых. В 2021 году рост продолжился: продажи курсов выросли на 57%.

Стремительный рост, к сожалению, сопровождается и появлением недобросовестных участников рынка - отрасль наводнили «профессионалы» другого рода. Это люди с большой аудиторией в социальных сетях, которые, чаще всего, не только не имеют отношения к учебному процессу и образовательной лицензии, но и предлагают своим подписчикам курсы без всякой практической, а иногда и теоретической ценности. Самое возмутительное, что в попытках заработать некоторые даже не стараются вложиться в свой продукт: не составляют уникальной авторской программы, занимаются плагиатом, не адаптируют занятия с течением времени.

Недобросовестные преподаватели чаще всего не имеют должного образования или профессионального опыта, их «авторские курсы» не проходят никакой аттестации и не гарантируют пользователю результата. Они не проверяются ни на достоверность, ни на плагиат. При этом такие «специалисты» для своих продуктов рекламы не жалеют, устраивая так называемые прогревы аудитории, мотивируя выпускников курса писать восторженные отзывы, покупая рекламу у других блогеров. С таким «маркетингом» люди сталкиваются в сети сейчас куда чаще, чем с информацией о площадках, которые предлагают профессиональные курсы от специалистов.

Как же в таком случае человеку разобраться, где качественный информационный продукт, а где спекуляция?

В ходе круглого стола прозвучало несколько заслуживающих пристального внимания мнений. В частности, эксперты считают, что нужно вывести определенный стандарт для всех организаций, предоставляющих образовательные онлайн-курсы, и сделать его открытым и доступным для всех граждан.

Каждый образовательный продукт должен проходить экспертную оценку, а каждый автор – подтверждать свою компетенцию. Крайне важно, чтобы человек не покупал «кота в мешке», а понимал, какой конкретно курс он приобретает, какие знания получит, имел правовые гарантии и защиту от мошенников.

При этом в России уже сформировался пул проверенных и качественных игроков с высококвалифицированными специалистами и лицензиями на образование. Такие платформы, как GeekBrains, SkillBox, Algoritmika, Яндекс.Практикум, SkyEng и многие другие, успешно удовлетворяют запросы россиян на образование, оставляя иностранные аналоги далеко позади.

Более того, государство, понимая, что за цифровыми технологиями будущее, также стремится создать лучшие условия для организации обязательного образовательного процесса. Так, в марте 2021 года для общеобразовательных школ была запущена бесплатная платформа «Сферум». Инициаторами создания сервиса стали Минпросвещения и Минцифры, их целью было сделать обучение российских школьников более гибким, технологичным, и безопасным, а также создать единую площадку коммуникаций между педагогом, учащимися и родителями. За время своего существования платформа уже успела доказать эффективность и востребованность. По данным на февраль 2022 года, количество пользователей превысило 2,8 млн человек (данные компании на 15.02.2022).

По мнению экспертов из РАЭК и Государственной думы, предлагаемые нормы по внедрению реестра доверенных игроков могла бы выработать сама EdTech-отрасль, которая как никто другой понимает запросы аудитории. Главная задача – гарантировать качество обучающих продуктов, увеличить доверие к сфере и закрыть вход в онлайн-образование для недобросовестных «специалистов» и откровенных мошенников.

Автор — председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности ОП РФ.

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