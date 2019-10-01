Курить нельзя, бить — можно: как работают законы в России

Сначала постановление правительства, подписанное премьером Дмитрием Медведевым 26 сентября и вносившее с 1 октября изменения в правила противопожарного режима, чиновники и пресс-служба МЧС подавали как в том числе запрет курения на балконах и лоджиях. А также приготовления шашлыков и барбекю. Много ли у нас мангалов на балконах? В пункте 90 этих правил было однозначно запрещено «использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц». Однако само понятие «открытый огонь» не разъяснено. Как не разъяснено и то, почему уже имеющиеся правила и законы не позволяют взыскать ущерб от причиненного непогашенным окурком вреда имущества соседа снизу. Они ведь позволяют, на самом деле. Просто часто не работают.

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В принципе, спичка, зажигалка, и да и сама сигарета, пока она не окурок, — все это открытый огонь. Впрочем, уже через пару дней, почитав и послушав, что говорят люди об очередном полубессмысленном запрете, чиновники одумались и выдали уточнение: мол, в документе о курении и его запрете речи не идет, но курильщикам «необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих». При этом в ведомстве ранее сообщали, что курение становится причиной 60% пожаров на балконах. Теперь надо, видимо, сделать отдельное разъяснение насчет того, можно ли на балконах и лоджиях зажигать свечи. Скажем, для создания романтической обстановки.

То, что чиновники одумались, — это хорошо. Вспомнили, видимо, что курильщиков у нас примерно треть взрослого населения, а это, какой-никакой, а электорат. Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили. Любопытно, конечно, было бы посмотреть, как соблюдался бы такой запрет на практике.

Неужели патрульные машины полиции выезжали бы с сиреной и проблесковым маяком по срочному вызову соседей, стремясь успеть доехать, пока нарушитель не докурил, чтобы взять с него 3-5 тысяч рублей?

Зато готовится другой запрет, придуманный чиновниками и уже утвержденный депутатами в первом чтении. Новый законопроект предполагает позволить региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников. Однако если площадь зала для обслуживания и продажи алкоголя больше 20 метров, то продавать алкоголь все равно можно. Ищите смысл, короче.

Но можно также и региональным властям придумывать другие дополнительные условия «для розничной продажи алкоголя в помещениях общественного питания, прилегающих к жилым домам». Например, они получат право ввести полный запрет на продажу алкоголя в таких заведениях, если этого потребуют собственники квартир. Заметим, что, как правило, средства от аренды таких помещений на первых этажах жилых зданий получают никакие не собственники жилья в многоквартирных домах.

Региональные власти практически повсеместно позаботились о том, чтобы отнять этот источник дохода у домовладельцев. И теперь им, конечно, слабо вернуть жителям в лице домового самоуправления право такой аренды и получения с нее денег в том числе на поддержание общедомового хозяйства, компенсацию расходов на ЖКХ и т.д. Тогда бы сами ТСЖ и решали более осмысленно, кому чем торговать в их доме. Ан, нет, чиновники придумывают разные способы нажиться им самим. Поскольку чем больше оснований для запретов, тем больше поводов для вымогательства взяток. Разумного же смысла проводить четкую разницу между магазинами и кафе площадью 19 и 21 кв. м. нет вообще никакого.

Или вот подготовлен проект поправок к закону об исполнительном производстве. Согласно которым судебным приставам будет разрешено взламывать двери в квартирах и прочих помещениях без согласия их владельцев. Если, скажем, возникнет подозрение, что в квартире нарушена планировка или находится неисправное газовое оборудование, однако владелец не захотел пускать приставов, газовиков или представителей жилищной инспекции добровольно.

То есть если вы, скажем, уехали на отдых или в командировку, а невзлюбивший вас сосед на вас «настучал» на предмет просто своих подозрений, то квартирку вашу могут взломать.

Или если газовики будут настаивать на заключении именно с местным Межрайгазом договора о техническом обслуживании газового оборудования (за немалую годовую плату, между прочим), то взлом могут инициировать они тоже. То же самое с перепланировкой.

Зато после недавних послаблений, декриминализировавших домашнее насилие, число случаев такого насилия резко пошло вверх.

Законодатели в свое время явно отрегулировали что-то не то и не так. Видимо, когда речь идет о послаблениях, то у регуляторов наших получается не так «хорошо», как в случаях репрессий и ужесточений.

Примерно так же получилось с еще одной недавней великой вольностью — правом собирать валежник лесу. Не успели обыватели отсмеяться над федеральным законом, как региональные регуляторы бросились во всю административную прыть придумывать свои нормативы и, разумеется, ограничения. Так, в Краснодарском крае установлены порядок и сроки подачи специального уведомления теми, кто «имеет намерение» собрать валежник. В Хабаровском крае можно собирать валежник только с помощью ручного инструмента, то есть бензопилой распилить нельзя. В Пензенской и Тульской областях нельзя использовать вообще топоры, пилы и сучкорезы. В Тверской области зарегламентировали длину палок валежника — не более одного метра. В Бурятии, если соберешь валежник не там, где определено, можно получить от двух до пяти лет лишения свободы.

Все-таки законодатели и чиновники очень хотят залезть к нам в наше жизненное пространство и регламентировать нашу жизнь во всем, в том числе в самых простых бытовых делах. Если не получается влезть к нам через балкон и заставить «ходить строем» по лесу, то грозят уже вломиться прямо через дверь. Вот-вот — и скоро они все-таки начнут регулировать ваше поведение в постели. А то вдруг что и там не так пойдет — по их мнению.