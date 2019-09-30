Гонка в космосе: зачем Россия соревнуется за Марс с Маском

В России собираются создать первый многоразовый космический корабль, который, по замыслу, сможет посоревноваться с беспилотным космическим кораблем Dragon, разработанным компанией Space Х Илона Маска.

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Разработкой российского космического корабля займется госкорпорация Роскосмос и частная компания МТКС. Причем пока подтверждение таких планов есть только от МТКС.

Первый многоразовый космический корабль, сделанный в России, хотят запустить в космос через пять лет — в 2024 году. То есть, видимо, стороны исходят из того, что Илон Маск и NASA за пять лет ничего нового не придумают.

Пока у нового российского «челнока» есть только название — «Арго». Финансировать проект стороны намерены за счет частных инвестиций и кредитов. Точная сумма вложений не называется. Это как раз понятно: в таких гигантских проектах действительно трудно точно рассчитать объем расходов. Правда, есть большие сомнения, что частных инвестиций хватит, а кредиты не будут даны под госгарантии — то есть, расплачиваться по ним все равно придется Роскосмосу — или списать эти будущие долги как заведомо невозвратные.

«Арго» планируется запускать с помощью ракеты-носителя, он сможет доставить на орбиту полезный груз массой до двух тонн и затем вернуть на Землю груз массой до тонны. Уже просчитана и сумма, которую можно заработать — полмиллиарда долларов.

Полная масса корабля «Арго» — 11,5 т, по своим характеристикам он как раз ближе всего к кораблю Илона Маска Dragon и будущей аналогичной китайской разработке, у которой пока нет названия.

Что наш менеджмент от космонавтики усвоил, так это то, что больше запоминаются покрытые туманом, но яркие заявления. Хайп, одним словом. За которым последует еще хайп, а через пару лет уже никто и не вспомнит — а был ли мальчик.

Поэтому и противопоставляют свои идеи именно Илону Маску, который сам не прочь словить хайп. То порассуждает об инопланетянах, то отправит автомобиль Tesla на орбиту, то анонсирует создание гиперзвуковой системы транспорта, тестировать которую будут то ли в Индии, то ли в ОАЭ, то ли уже в Саудовской Аравии. Правда, за кадром остается, например, прошлогодний срыв производства Model 3 от Tesla — из-за банального отсутствия необходимого оборудования и дефицита батарей.

Проблема еще и в том, что любой проект, где задействован живой человек, нуждается в упорном отлаживании — годами. И если потерять какую-то ступень ракеты будет означать «всего лишь» пущенные на ветер деньги, то с жизнью людей шутки плохи. Один взрыв с человеческими жертвами может похоронить любой проект.

Правда, даже в случае неудач сделанные «попутно» научные открытия в США успешно коммерциализируются. В России ситуация обстоит иначе — на «гражданку» ничего не утекает.

Соревноваться с Америкой в создании транспортных космических кораблей многоразового использования — «челноков», или «шаттлов» — начинал еще Советский Союз. Причем первым такую идею выдвинул почти 60 лет назад легендарный основоположник российской космонавтики Сергей Королев.

Более того, такой корабль в СССР был создан. А в прошлом году исполнилось 30 лет его первому и последнему полету. В 1988 году 205 минут полета корабля «Буран» стали подлинной мировой сенсацией. Настоящий фурор произвела посадка. Впервые в мире челнок приземлился в автоматическом режиме, тогда как американские челноки всегда садились под ручным управлением. «Буран» вернулся целым и невредимым с некоторыми отколовшимися плитками от обшивки — все это потом могли видеть уже на Земле сотни тысяч детей и взрослых. Только больше этот многоразовый корабль никогда не взлетел.

Вскоре после его первого полета высшее руководство СССР решило закрыть проект. 15 миллиардов рублей — причем советских, а не нынешних российских, оказались выброшены на ветер. Посчитали, что «Буран» применять было нерентабельно из-за дорогой и неуклюжей системы выведения на околоземную орбиту. В результате знаменитый космический корабль на долгие годы стал музейным экспонатом и с 2014 года обитает в Москве на ВДНХ.

Понятно, что если многоразовый транспортный космический корабль есть у американцев и наверняка появится у китайцев, Россия как одна из трех главных космических держав не хочет отставать от конкурентов.

Вот только целесообразность и возможность создания такого корабля в России именно сейчас вызывает некоторые сомнения.

Россия остается мировым лидером в производстве ракетных двигателей, которые у нас до сих пор, несмотря на войну санкций, закупают США. А вот собственно с космическими проектами дела у нашей страны обстоят, прямо скажем, неважно. Таинственная дыра в МКС, падающие на землю ракеты, бесконечные скандалы вокруг строительства космодрома «Восточный» — от космического воровства денег (Генпрокуратура выявила более 17 тысяч нарушений за пять лет с общим объемом ущерба более 10 млрд рублей) до критических дефектов на самом объекте — ставят под сомнение успех нового грандиозного проекта.

При текущих проблемах российской космонавтики было бы неплохо для начала «починить» наземную часть производства. Добиться бесперебойного запуска (или хотя бы резко сократить количество инцидентов) ракет-носителей с коммерческими и гражданскими спутниками. Подтянуть систему ГЛОНАСС. Наладить финансовую и производственную дисциплину, чтобы ракеты у нас не падали из-за того, что рабочие на земле не докрутили гайку, а приемка почему-то не заметила.

Разумеется, Илон Маск в своих грандиозных космических проектах тоже не обходится без государственных инвестиций. Вряд ли обойдутся исключительно частными инвестициями и создатели российского многоразового корабля «Арго». Проблема в том, что репутация Роскосмоса сильно отличается от репутации NASA – и не в лучшую сторону. Хищения средств в особо крупных размерах в американской космонавтике пока не замечено, а в российской счет официально выявленных нарушений идет на миллиарды рублей.

Государственно-частное партнерство в освоении космоса может оказаться вполне перспективным. Но только при условии, что государство и частные компании окажутся честными и грамотными, что по каждому потраченному рублю можно будет получить отчет. А не так, что объем инвестиций неизвестен, корабль не взлетел, все разошлись, всем спасибо.

Собственно, в данном случае – если соглашение о создании космического транспортного корабля многоразового использования между Роскосмосом и компанией МТКС действительно будет подписано — при желании все можно проверить. Есть намерение создать корабль «Арго». Есть заявленный срок первого полета — 2024 год. Через пять лет проверим, взлетел или не взлетел.

Просто сейчас главные проблемы российской космонавтики заключаются не в отсутствии прорывных идей и даже не в слабой технологической и конструкторской базе, а в неспособности государства наладить даже в такой ответственной отрасли, как космическая, элементарную финансовую и производственную дисциплину.

Коррупция и неэффективный менеджмент способны сбивать ракеты гораздо лучше любых природных или техногенный факторов.