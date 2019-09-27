Мира не будет? Как Трамп портит переговоры по Донбассу

В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН состоялась первая личная встреча между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Украинский глава давно мечтал и добивался этой встречи, однако вряд ли он хотел, чтобы беседа проходила на таком фоне.

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Трамп был вынужден опубликовать распечатку его телефонного разговора 25 июля с Зеленским, в ходе которого обтекаемо с юридической точки зрения, но вполне понятно с чисто человеческой попросил, чтобы новый украинский лидер возобновил расследование в отношении действий бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Тот, курируя украинское направление в администрации Обамы, настоял в 2016 году на уходе в отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина якобы из-за того, что тот плохо боролся с коррупцией, да и сам был коррупционером. Версия Белого дома другая: Байден тем самым хотел прикрыть расследование в отношении украинской компании «Бурисма», членом совета директоров которой был сын Байдена Хантер.

При этом Зеленский в разговоре с американским президентом предстает не в лучшем свете. Он явно заискивает перед Трампом, стремится понравится. Попутно весьма пренебрежительно отзывается о президенте Франции и канцлере Германии. Притом что обе эти страны являются участниками «нормандского формата» переговоров по урегулированию на юго-востоке Украины.

А ведь буквально накануне, 24 сентября Зеленский говорил по телефону и с Меркель, и с Макроном. А Трампу жалуется на то, что ни тот, ни другая совершенно не помогают Украине, всячески потворствуют России и не хотят против нее применять жестких санкций.

И только, мол, Америка является настоящим другом и благодетелем молодой украинской демократии.

Между тем тот же Макрон принимал Зеленского на высшем уровне еще до его избрания президентом. Он стал фактически его главным куратором от Евросоюза. Именно француз взял на себя во многом инициативу по организации нового саммита в «нормандском формате». Именно он выступил главным переговорщиком по этому вопросу с российским президентом, проведя с ним успешный диалог в Париже в середине августа. Макрон сыграл немалую роль и в том, что между Россией и Украиной недавно состоялся обмен пленными. Вряд ли амбициозный глава Пятой республики теперь забудет такой черную неблагодарность Зеленского, особенно учитывая его весьма непростые личные отношения с Трампом.

Кроме того, Зеленский сильно поколебал свой имидж приверженца демократии, когда весьма цинично и откровенно заявил в телефонном разговоре с Трампом, что следующий генеральный прокурор будет «его человеком», то есть фактически марионеткой, поскольку у партии Зеленского большинство в парламенте.

Стало быть, такой генпрокурор проведет все расследования, какие просит его «великий учитель», как он назвал Трампа. А как же быть с независимостью судебной власти и независимостью следствия?

До последнего времени Зеленский являлся настойчивым сторонником того, чтобы США и Великобритания присоединились к «нормандскому формату». Однако британскому премьеру Борису Джонсону сейчас, мягко говоря, с кашей вокруг «Брекзита» совсем не до Украины. Ему бы свой пост сохранить.

Что касается Трампа, то в свете разгоревшегося в США скандала именно вокруг его поведения на украинском направлении ему, видимо, пока лучше вообще не проявлять особой активности в вопросах, связанных с Киевом. Поскольку что ни сделай и что ни скажи — все может быть использовано демократами, сорвавшимися с цепи с криками «Импичмент! Импичмент» против президента Америки.

Так что по итогам первой встречи с Трампом украинский президент, видимо, не без сожаления объявил, что следующая встреча в «нормандском формате» пройдет точно без участия американской стороны. К чему можно добавить, что, возможно, и не только следующая.

Со своей стороны Трамп как бы ненавязчиво делегировал Зеленского туда, куда он, видимо, не очень хотел быть делегированным, — а именно к российскому президенту Владимиру Путину, выразив надежду и пожелание, чтобы президенты Украины и России встретились, договорились обо всем между собой и, как выразился Трамп, «решили вашу проблему». То есть именно «вашу», российско-украинскую, а не «нашу, американскую».

Вокруг Трампа сейчас вообще сгущаются тучи. Мало того, что ему пришлось опубликовать распечатку телефонного разговора с иностранным лидером вопреки, кстати возражениям ряда членов своей администрации, поскольку это подрывает авторитет лидера Америки в глазах других мировых лидеров. Эдак теперь ни о чем с глазу на глаз конфиденциально с американским президентом и переговорить нельзя будет, если все можно потом слить конгрессу, а то и распечатать в газетах.

Однако на этом его неприятности не закончились. Конгрессовские демократы добились доступа к рапорту, который подал на своего президента один из сотрудников американской разведки — он не только записал разговор с Зеленским, но и, видимо, слил его газете The Wall Street Journal. В рапорте, с которым уже ознакомились члены конгресса, содержатся указания на другие факты и обстоятельства, которые свидетельствуют, что Трамп и его ближайшее окружение целенаправленно давили на новую украинскую власть с тем, чтобы форсировать расследование против бывшего вице-президента Байдена, который со значительной вероятностью может стать главным соперником Дональда Трампа на будущих выборах.

Это сильно попахивает уголовным обвинением в том, что Трамп, используя в качестве инструмента шантажа американскую военную и финансовую помощь (за которую ранее проголосовал конгресс), пытался использовать иностранное государство для оказания влияния на исход будущей президентской кампании.

Возможно, впрочем, что Трамп, соглашаясь раскрыть затребованные конгрессом документы, пытается тем самым минимизировать ущерб от скандала. Во всяком случае он сотрудничает с законодателями. Ну а дальше все будет зависеть от того, как будут интерпретированы те или иные слова, а также действия американских спецслужб, советников и членов администрации Трампа, а также его самого. В любом случае, вряд ли нынешнему хозяину Белого дома будет дело до проблем далекого от него Донбасса.

Зато на этом направлении неожиданно решил проявить инициативу белорусский президент Александр Лукашенко. Видимо, вдохновленный недавним визитом к нему советника по национальной безопасности США и восстановлением отношений с Соединенными Штатами. Лукашенко предложил ввести белорусских миротворцев в зону конфликта на юго-востоке Украины. Скорее всего, он при этом предварительно никак не советовался с Кремлем, поскольку из уст пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова последовала весьма скептическая оценка этой инициативы. Мол, Россия не является участником этого конфликта, вопрос надо адресовать самопровозглашенным республикам и Киеву, и вообще-то такого пункта в Минских соглашениях нет.

Москва, таким образом, однозначно дает понять, что пока отступать от Минских соглашений не намерена. Во-первых, непонятно, зачем — в обмен на что она должна это делать и что получит, если подвергнуть ревизии эти соглашения и выполнить главное требование Киева — вернуть украинской армии контроль за российско-украинской границей в Донбассе. Во-вторых, в складывающейся ситуации как-то не очень понятна становится дальнейшая судьба «нормандского формата» переговоров. Похоже, надо посмотреть, как будет развиваться американский скандал и сколь сильно окажется забрызганным в нем грязью нынешний украинский президент, а главное оценить, сколь велика и дальше будет готовность Парижа и Берлина поддерживать Киев против Москвы во всем, что происходит на Украине.