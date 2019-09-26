Нищие навсегда: зачем россиян лишают доллара

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова признала, что Центробанк изучает возможность разрешить вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.

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На обывательском уровне это кажется полным безумием: вы отдаете свои деньги в банк, да еще и доплачиваете ему за их хранение. А как дело обстоит в реальности и для чего вообще банкам, которые лоббируют это решение, понадобились отрицательные ставки по вкладам?

По словам Даниловой, «крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с проблемой роста привлеченных средств: они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя».

Проблема в том, что в Евросоюзе ставки по вкладам ушли в устойчивую отрицательную зону. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на последнем заседании 12 сентября снизил процентную ставку по депозитам уже до минус 0,5%. В результате крупные российские банки, а именно они прежде всего привлекают валютные вклады, вынуждены размещать эти деньги и другие свои валютные запасы в европейских банках под отрицательный процент и уходить в убыток. В США ставки по долларовым вкладам пока не отрицательные, но близкие к нулевым и все равно значительно ниже, чем в России. А хранят валюту в западных банках наши кредитные организации потому, что им так надежнее.

При этом в ЕС для валютных вкладов с отрицательной ставкой есть налоговые льготы, иначе дураков хранить деньги под минусовой процент не будет.

Минфин РФ, к слову, уже поддержал идею разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, этот вопрос обсуждается на уровне идеи. «Мне кажется, там какие-то налоговые должны быть изменения, честно говоря, не знаю, на это не смотрел, не могу сказать, но налоговые понадобятся», – сказал чиновник Минфина.

Пока российский закон однозначно запрещает банкам принимать средства под отрицательный процент. У Банка России нет права законодательной инициативы, но есть у правительства. И если ЦБ согласится дать право нашим банкам устанавливать минусовые ставки по вкладам (отдельный вопрос, будет ли дано такое право только для валютных или и рублевых тоже), законопроект появится. И Дума его примет — отклонять законопроекты, получившие одобрение или инициированные исполнительной властью, парламент у нас давно разучился.

Конечно, мы не хотим, чтобы крупные банки теряли миллионы долларов на валютных сделках. Но еще больше мы не хотим терять свои последние гроши.

В том же ЕС отрицательные ставки по вкладам в евро существуют при годовой инфляции в районе 1,5%, а в России она в лучшем случае вернется к 4%, то есть будет в два с половиной раза выше. Но, главное, страны ЕС в основной массе гораздо богаче России, у людей там гораздо больше накоплений и возможностей сберечь деньги. Там государства не замораживают в одностороннем порядке пенсионные накопления и не разоряются по несколько десятков банков каждый год.

Сам факт введения отрицательных ставок по вкладам в России, где 20 миллионов человек даже по официальным данным живут за чертой бедности, доходы падают шестой год, а у большинства населения вообще нет никаких накоплений, может вызвать мощный психологически шок и подорвать доверие к банковской системе.

На 1 мая 2019 года россияне держали в банках 28,8 трлн руб. во вкладах, из которых 6,1 трлн руб. составляли валютные вклады, пересчитанные в рубли на эту дату. Это больше, чем было денег на вкладах юридических лиц (26,9 трлн руб.) Банковские вклады по сути остаются главным доказательством реального доверия россиян не только банкам, но и самому государству.

Причем, государство вроде бы старается вытащить эти деньги «из-под подушек», чтобы заставить их работать в экономике. Стоит вспомнить хотя бы «народные» ОФЗ. С другой стороны, ограничивает инвестиции непрофессионалов — на удочку вложения денег под дикие проценты в фонды и акции или в «свое дело с отдачей в 200%» попадаются не самые грамотные в этом вопросе россияне.

Если народ начнет массово забирать деньги со вкладов, это будет куда более сильным ударом по стабильности в стране, чем любые уличные акции оппозиции и любое самое «умное голосование».

К тому же многие россияне помнят несколько экономических потрясений и все-таки больше доверяют доллару.

Дедолларизация экономики насильственными методами может ввергнуть их в такую панику, которая приведет к исчезновению зачатков доверия к рублю.

При этом количество денег, которые россияне хранят дома в кубышках, вообще не поддается сколько-нибудь точному подсчету. Зато известно, что у более половины населения нет за душой ни рубля накоплений, а у подавляющего большинства — подушки безопасности, которая бы позволила им чувствовать уверенность, например, при потере работы или тяжелой болезни.

Государство в последние годы приняло несколько шоковых решений для финансового благополучия россиян, даже если забыть о войне санкций и двукратном ослаблении рубля за последние пять с половиной лет. Заморозили сначала на один год, а потом, как оказалось, фактически навсегда пенсионные накопления работающих россиян. Повысили пенсионный возраст и НДС (последнее решение многие экономисты вообще называют абсурдным, потому что его цель — получить дополнительные доходы бюджета, а у бюджета и так превышение доходов над расходами).