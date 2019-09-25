Меж двух огней: решит ли Зеленский судьбу Трампа?

Часть истеблишмента на протяжении всего правления Трампа, как все более очевидно, работает против него и на подрыв его президентства. Из администрации постоянно происходят утечки конфиденциальной информации, а текучка кадров в ней необычайно высока.

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На сей раз о содержании разговора Трампа с Зеленским 25 июля стало известно газете The Wall Street Journal от источника в спецслужбах. Секретный агент, судя по всему, не только записал разговор двух президентов, составив подробный доклад начальству, но и слил информацию в прессу. Трудно припомнить, чтобы такое когда-либо случалось в американской, да и не только в американской истории. Вы только представьте себя на минутку, к примеру, что сотрудник российской ФСО передал распечатку конфиденциальных переговоров президента в газету.

Имя «стукача» пока неизвестно, однако сам факт рапорта (а Минюст поначалу скрыл его от конгресса) и последующей утечки стал поводом нового грандиозного скандала. Пикантность ситуации придает еще и то, что на 25 сентября была намечена встреча президентов двух стран в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский президент сейчас уже находится в США и теперь станет объектом пристального внимания прессы и бесчисленных вопросов на тему содержания его переговоров с Трампом.

Как утверждают демократы, и это косвенно подтверждается действиями американской администрации, президент Трамп неоднократно (аж восемь раз) просил Зеленского начать расследование и предоставить ему компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который сейчас лидирует в гонке среди демократов за право быть номинированным от партии кандидатом на пост президента в 2020 году. Байден в администрации Обамы неформально курировал украинское направление. В то же время его сын Хантер с 2014 года был членом совета директоров украинской компании «Бурисма». По версии нынешней администрации, Байден-старший стал настаивать на увольнении бывшего генерального прокурора Украины Шокина якобы за то, что тот начал «копать» под «Бурисму» и сына вице-президента США.

Джозеф Байден на самом деле и не опровергает тот факт, что он настаивал на увольнении Шокина. Более того, по сути, именно к этому увольнению в 2016 году было привязано предоставление Украине гарантий по кредиту. Однако Байден-старший настаивает, что его требование уволить Шокина было обусловлено тем, что тот не только плохо боролся с коррупцией, но и сам был коррумпирован. Тогда как борьба с коррупцией была одним из условий предоставления западной помощи молодой украинской демократии.

Сразу после избрания Зеленского президентом с ним пытался поговорить на тему деятельности отца и сына Байденов на Украине юридический советник Трампа Рудольф Джулиани. Уже в мае он хотел отправиться в Киев — с целью добиться компромата на бывшего вице-президента. Однако после того, как избранный президент Украины дал понять, что не хочет ввязываться в американские разборки, визит Джулиани был отменен. Правда, позже он все-таки встретился с Зеленским в Мадриде.

Что еще хуже для действующего президента, так это то, что накануне злополучного разговора с Зеленским он якобы распорядился приостановить оказание помощи Украине, в том числе военной, на $400 млн. Выделение денег было приостановлено под предлогом того, что Вашингтон хотел удостовериться, что они не будут разворованы.

И этот ход Трампа повторяет ход Байдена, давившего на Петра Порошенко в 2016 году.

И вот сейчас конгресс наверняка займется тем, что попробует отследить всю цепочку, по которой отдавались соответствующие распоряжения о приостановке помощи. И если выяснится, что приказ отдавал именно Трамп и будет доказана увязка этого с последующей его просьбой предоставить компромат на Байдена, то его могут обвинить в том, что он использует служебное положение, помощь иностранного государства, а также финансовые рычаги давления на это государство с целью оказать влияние на президентскую кампанию.

И это обвинение будет куда серьезнее, чем прежние туманные намеки на якобы имевшийся сговор с Москвой в ходе предыдущей президентской кампании.

Трамп уже согласился предоставить распечатку своего разговора с Зеленским конгрессу. Он не стал при этом ссылаться на привилегии исполнительной власти, каковая ссылка обычно всегда следует в подобных случаях. Однако тем самым создается весьма опасный прецедент. Ведь демократы в конгрессе раньше уже хотели заполучить распечатку переговоров между Трампом и Владимиром Путиным в Хельсинки. И даже в рамках расследования спецпрокурора Мюллера хотели вызвать для дачи показаний в конгресс переводчика американского президента.

Ну и как после этого можно вообще о чем-то разговаривать на высшем уровне конфиденциально с лидерами США, кроме как употребляя формулировки официальных пресс-релизов?

Понимают ли конгрессовские демократы, что, будучи увлеченными своей охотой за головой Трампа, они подрывают доверие к власти в США со стороны зарубежных партнеров в принципе? Потому что эти партнеры теперь будут исходить из того, что никаких дипломатических тайн в общении с Америкой быть просто не может.

Положению Зеленского тоже не позавидуешь. Он явно не хотел оказаться быть втянутым в американские разборки — ни на стороне демократов, ни на стороне республиканцев. Ведь если Трамп не переизберется в следующем году, то Зеленскому придется иметь дело с президентом-демократом. А если Трамп переизберется, то может «отомстить» за неоказание помощи. При том что Украина критически, прежде всего, в финансовом плане зависит от западных кредитов и прямой помощи. В том числе от МВФ, который, в свою очередь, не может не оглядываться на Вашингтон.

Не вполне однозначными представляются теперь и перспективы подключения США в лице того же Трампа к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию в Донбассе, на чем так настаивает украинский президент. Непонятно, нужна ли Трампу еще и такая дополнительная «вовлеченность» на Украине, которая стала вдруг неожиданно столь «токсичной». А если он все же подключится к «нормандскому формату», то ему, видимо, не останется ничего другого, кроме как занять наиболее «ястребиную» позицию по отношению к России, поскольку такая позиция будет максимальным образом соответствовать господствующим настроениям в американском истеблишменте.

Что касается перспектив самого импичмента, то демократы явно не прочь сейчас играть в эту политическую игру, хотя она выглядит довольно грязно. Воспользовавшись утечками из администрации содержания внешнеполитических переговоров действующего президента, они нимало не смущаются тем, что могут нанести удар по самому институту исполнительной власти, подорвав доверие к нему на будущее.

При этом явно просматривается также и желание заранее «отмазать» того же Джозефа Байдена от возможных обвинений в том, что все-таки, как минимум, конфликт интересов у него в связи с коммерческой деятельностью сына был.

В то же время перспективы отрешения от должности Трампа (пока, по крайней мере) выглядят достаточно призрачными. Голосование по импичменту действительно может состояться в палате представителей. Для вынесения такого вердикта требуется простое большинство, которое у демократов имеется. Далее процедура должна перейти в сенат. В сенате должны будут проходить состязательные слушания с участием представителей от палаты представителей и под присмотром председателя Верховного суда. Для отрешения президента от должности потребуется 2/3 голосов сената, при том, что сейчас у республиканцев там большинство 53 против 47. Ни один из членов республиканской партии пока не отважился выступить против президента.

В американской истории было лишь два случая вынесения решения об импичмента: против Эндрю Джонсона в 1868 году и против Билла Клинтона в 1998 (Ричард Никсон ушел в отставку до голосования). В обоих случаях действующие президенты успешно досидели свой срок. Если инициатива демократов по поводу отрешения от власти Трампа провалится, то это может способствовать еще большему сплочению его электората.

Что касается молодого украинского президента, то ему можно лишь посочувствовать. Он попал, как говорится, как кур в ощип. Он-то думал, что главной его проблемой будет Владимир Путин, а оказывается, куда более трудной проблемой может оказаться Дональд Трамп. При том что проблема Путина для Зеленского все равно никуда не денется.