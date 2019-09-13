Ястреб улетел: что грозит отношениям США и России

Болтон не ужился в Белом доме, проработав там примерно полтора года, хотя, как и Трамп, придерживается «ястребиных» взглядов рейгановского типа. Он был сторонником применения силы там, где это нужно и возможно для защиты и продвижения американских интересов. Будучи сторонником жесткого противостояния с Ираном, Болтон в июне текущего года, когда иранцы захватили два нефтяных танкеры и сбили американский беспилотник, выступил за нанесение военного удара по этой стране. Он уже было и готовился, но Трамп отменил атаку. Хотя весной прошлого года, когда американский президент был сам одержим идеей «наказать» Иран, он привлек Болтона в свою администрацию, руководствуясь не в последнюю очередь именно его позицией по этому вопросу.

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Также в соответствии со взглядами президента именно Болтон, едва заступив на должность, приступил практическому воплощению в жизнь своей давней мечты, а именно — окончательному демонтажу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как и Трамп, бывший советник считает невыгодным Америке договор СНВ-3, срок действия которого истекает в начале 2021 года. И в этом плане с его уходом мало что изменится.

Что касается Ирана, то уход Болтона может поспособствовать некоторой разрядке в отношениях между Вашингтоном и Тегераном и даже привести к ослаблению нефтяного эмбарго. «Предвосхищая» такой сценарий, нефтяные цены уже ответили на увольнение советника резким снижением. Дело в том, что в последнее время Трамп, столкнувшись не только с непонимание и противодействием со стороны европейских подписантов «ядерной сделки» с Ираном 2015 года, но и с ростом нефтяных цен, спровоцированным во многом эмбарго против Тегерана, стал демонстрировать готовность к компромиссу.

Высокие нефтяные цены ему вовсе не нужны — они традиционно привлекают повышенное внимание американских избирателей.

Будучи опытным и высококвалифицированным дипломатом, Болтон старался всюду гнуть свою линию, видя одной из важнейших целей своего пребывания в Белом доме предотвращение таких действий президента, которые были бы продиктованы его вспыльчивостью и непрофессионализмом во внешней политике.

Но импульсивность президента, которая по прошествии времени иной раз выглядит как шантаж, уже стала новой нормальностью и для США, и для всего мира.

Именно Болтон во многом взял на себя лидирующую роль в разработке и проведении жесткого курса в отношении России. И эти отношения во многом сместились к каналу коммуникаций Болтон — Патрушев (секретарь Совбеза РФ), а вот канал Лавров-Помпео (госсекретарь США) был отодвинут на второй план. Впрочем, это было не единственным разногласием между госсекретарем и советником по нацбезопасности. В последние недели они вообще перестали разговаривать друг с другом, кроме как на официальных мероприятиях, и Помпео не скрывал радости от ухода своего оппонента.

Теперь же одним из вариантов замещения должности советника по нацбезопасности может стать повторение формулы, уже однажды (и единственный раз) опробованной во времена администрации Ричарда Никсона, когда Генри Киссинджер два года совмещал посты госсекретаря и советника по национальной безопасности. Назначение на вторую должность не требует утверждения сенатом США, и в этом плане Трамп гораздо более свободен в выборе кандидатуры.

Увольнение советника фактически сопровождалось скандалом. Болтон вступил недавно в горячий спор с президентом относительно идеи Трампа пригласить в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде представителей афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ) с тем, чтобы договориться об условиях мира в Афганистане. Болтон посчитал саму эту мысль глубоко аморальной, ведь это то самое движение, которое прямо или косвенно причастно к гибели нескольких тысяч американских граждан, включая тех, кто погиб 11 сентября 2001 года. Встреча с «Талибаном» была отменена. Однако терпеть столь самостоятельную и часто перечащую ему фигуру в своей администрации Трамп был больше не намерен.

Увольнение советника по национальной безопасности (а Болтон был уже третьим на этом посту в этой администрации) стало очередным проявлением импульсивности Трампа, текучесть кадров в администрации которого чрезвычайно высока. Как высоко и число утечек в прессу относительно дрязг в его команде.

Накануне новой избирательной кампании это станет очередным поводом для его соперников из числа демократов поднять вопрос о его некомпетентности и непригодности к роли лидера «державы номер один в мире». Однако это еще не самая большая опасность, которая угрожает его переизбранию на второй срок. В Америке все чаще стали говорить о возможности рецессии. Притом во многом — рукотворной, спровоцированной разгорающейся торговой войной с Китаем. И если относительно первого избрания Трампа в Америке его недруги говорят, что ему «помогли избраться русские», то теперь куда больше оснований будет говорить, что его могут «завалить китайцы».

Пойдя на торговую конфронтацию с Китаем, Трамп, возможно, не до конца оценил свои и Америки в целом возможности. С одной стороны, речь объективно идет о борьбе за мировое лидерство. А предыдущие администрации США, да и Запад в целом во многом «упустили китайскую угрозу», сначала поддерживая Пекин против СССР, а затем в обмен на допуск на огромный китайский рынок позволяя в том числе фактически безнаказанно воровать западные технологии (сам Китай фактически ничего не создал, все скопировал и теперь развивает). Теперь же Вашингтон правильно спохватился, но поздно. И Трампу может не хватить его первого срока, чтобы одержать победу в этой тяжелой экономической и технологической борьбе. Хотя, играя «в долгую» и последовательно, Америке, теоретически, по силам «поставить Китай на место».

Однако проблема для Трампа в том, что издержки торговой войны в большой степени легли на те штаты и те категории избирателей, которые критически зависят от поставок в Китай своей продукции. Например, фермеров, выращивающих сою. Да и вообще замедление китайской, а вслед за ней и мировой экономики создаст крайне неблагоприятный экономический фон для новой президентской кампании Трампа.

В последнее время уровень его электоральной поддержки опустился ниже 40%. Вряд ли он упадет еще заметно ниже. Это тот самый «твердый трамповский электорат», который останется ему верен до последнего. Однако этого может не хватить для победы. Пока, по опросам, имеется существенное отставание Трампа от пятерки потенциальных кандидатов в президенты от демократов. Основная слабость президента-республиканца видится многим как раз в угрозе экономического спада.

Так или иначе, но ситуация разворачивающейся (а она фактически уже начинается) президентской избирательной кампании не только может спровоцировать Трампа на резкие шаги на внешнеполитической арене, но и не будет способствовать улучшению российско-американских отношений. Видимо, придется распрощаться с последним действующим договором в области контроля за вооружениями — СНВ-3. Он истекает, напомним, в начале 2021 года, а новые переговоры о его продлении даже не начинались.

В американском политическом классе практически нет запроса на улучшение отношений с Россией, где президентом остается Владимир Путин.

В условиях сильных антироссийских настроений еще по следам скандала о «вмешательстве России в выборы 2016 года» какие-либо существенные шаги Трампа, если даже допустить такую гипотетическую возможность, навстречу Москве ровным счетом ничего не принесут ему в электоральном плане, тогда как другие шаги – по «противодействию» — могут встретить даже ограниченную поддержку.

Еще не известно, чем в результате закончится новый «шпионский скандал» с Олегом Смоленковым, бывшим сотрудником администрации президента России, сбежавшим в Америку в 2017 году и «всплывшим» в СМИ только теперь. Ведь кому-то зачем-то понадобился этот «слив» информации. Да еще в такой форме — мол, боялись, что Трамп выболтает секреты.

В американском истеблишменте пугалки по поводу всесильного «Кремля», встроенного едва ли не в каждый пылесос для слежки за всем и вся, идут на «ура».

Но и недооценивать американского президента, а также американского избирателя нельзя. В ходе прошлой избирательной кампании большинство экспертов предрекало победу Хиллари Клинтон. Смогут ли оппоненты Трампа выступить столь же ярко и заманить избирателя не только твитами, но и аналитическими раскладками? Народ нынче падок не только на хлеб, но и на зрелища.

В такой ситуации Москва может предпочесть «взять паузу» в отношениях с США по всем существенным вопросам. При том что сама Америка уже давно, кажется, ту же кнопку «пауза» нажала. Слабым утешением может служить то, что в ходе новой избирательной кампании «внешним врагом» будем выступать, похоже, не только мы, но и китайцы.