«Россия, вперед!» 10 лет спустя

В статье для «Газеты.Ru» «Россия, вперед!» Дмитрий Медведев писал о своем взгляде на стратегические задачи страны, которые предстоит решать. Речь шла о том, как России стоит провести новое десятилетие, 2010-е годы, чтобы стать передовой конкурентоспособной державой.

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«Должны ли мы и дальше тащить в наше будущее примитивную сырьевую экономику, хроническую коррупцию, застарелую привычку полагаться в решении проблем на государство, на заграницу, на какое-нибудь «всесильное учение», на что угодно, на кого угодно, только не на себя?» — задавался риторическим вопросом президент Медведев. И давал развернутые ответы.

Среди основных проблем глава государства выделял неэффективную экономику, полусоветскую социальную сферу, неокрепшую демократию, негативные демографические тенденции, нестабильный Кавказ. На Кавказе с тех пор ситуация стала очевидно стабильнее, а вот остальные проблемы во многом остались нерешенными.

В качестве базового способа решения фундаментальных проблем развития страны Медведев определил ненасильственную модернизацию, в отличие от двух насильственных – петровской (имперской) и советской. «Сегодня впервые в нашей истории у нас есть шанс доказать самим себе и всему миру, что Россия может развиваться по демократическому пути. Что переход страны на следующую, более высокую ступень цивилизации возможен. И что он будет осуществлен ненасильственными методами», — писал он. То есть, без человеческих жертв во имя абстрактного величия государства. Потому что модернизация должна проводиться для людей, а не за счет людей.

Целями развития в статье было провозглашено создание современной несырьевой национальной экономики, наращивание экономического веса России в мире, повышение качеств жизни (впрочем, эта цель традиционно десятилетиями фигурировала в речах и статьях наших руководителей разного ранга: и в советские времена, и после распада Союза).

За 10 лет Россия существенно нарастила ВВП в номинальном исчислении, а вот экономический вес нашей страны в мире падает. Есть большие проблемы с уровнем жизни и качеством социальной сферы. С уменьшением зависимости экономики от нефти и газа. Поэтому модернизационная повестка, заявленная в статье Медведева десятилетней давности, остается для России крайне актуальной.

Тогда еще никто не употреблял слов «цифровая экономика», «блокчейн», «криптовалюты», а смартфоны в современном виде только обретали свои черты. Но то, что в прошлогоднем майском указе президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» называется «технологическим прорывом» — это, по сути, та же самая ненасильственная модернизация. Переход страны в новое качество жизни.

При этом последние 10 лет с предельной наглядностью показали, что технологическая модернизация невозможна без реформы архаичных неэффективных государственных институтов.

Это несоответствие все более ярко бросается в глаза: нельзя поменять технологический уклад, не меняя политического и ментального.

С некоторыми технологиями дела в России объективно обстоят очень неплохо. Тут модернизация вроде удалась, хотя бы чисто арифметически.

По количеству смартфонов (только в 2018 году их было продано почти 30 миллионов штук) или пластиковых карт на душу населения (на 1 января 2019 года их в стране было свыше 272,5 миллиона, почти по 2 штуки на каждого россиянина), по проникновению и скорости работы интернета Россия прочно занимает места среди мировых лидеров.

А вот процесс модернизации социальной сферы, повышения качества и доступности образования и здравоохранения идет сложно. Например, тот же закон о телемедицине, вступивший в России в силу 1 января 2018 года, появился не столько от желания государства развивать современные технологии и лечиться онлайн, сколько от недоступности медицинских услуг для сотен тысяч, если не миллионов людей в отдаленных уголках страны, где нет ни больниц, ни поликлиник.

При этом само государство должно быть для людей не только удобным (что уже отчасти реализовано в тех же МФЦ, где люди могут быстро и практически без очередей получить массу необходимых документов и справок), но и надежным партнером, взывающим доверие. Гарантировать конституционную неприкосновенность частной собственности. Выполнять собственные обещания, в том числе социальные.

В этой сфере дело обстоит гораздо хуже, чем в модернизации процесса оказания госуслуг. В России по-прежнему приходится «доставать» некоторые лекарства больным – порой неизлечимым. Сам Медведев 10 лет назад писал о необходимости выхода на передовые позиции в производстве лекарств для лечения вирусных, сердечно-сосудистых, онкологических и неврологических заболеваний. Пока многих из них нет. Правда, премьер же и по-человечески на днях решил проблему закупки импортных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

Наши старики по-прежнему заперты в интернатах тюремного типа. Наши дороги по-прежнему латают битым кирпичом. Наша система предупреждения о чрезвычайных ситуациях по-прежнему работает не везде.

С этого года проводится болезненная пенсионная реформа, вырос НДС, что добавило людям стресса и тревоги за будущее – не только свое, но и своих детей.

Еще один ключевой фактор успешной ненасильственной модернизации России, того самого движения вперед, о котором писал Медведев в сентябре 2009 года, – это прочная система доверия граждан друг к другу, к институтам

государства, к финансовым институтам. С этим у нас тоже большие проблемы: суд большинство россиян воспринимают как место, где нельзя или очень трудно добиться справедливости и торжества закона. Полицию — как опасность, а не как защитника. Чиновника — как коррупционера, далекого от нужд простых людей.

Еще одной крайне сложной проблемой на пути модернизации России остается очевидный ментальный разрыв между готовностью населения и государства развивать и использовать современные технологии, и опорой на некие консервативные политические традиции, на так называемые «традиционные ценности». Гипертрофированное внимание к абстрактной государственной безопасности в ущерб безопасности конкретных людей. В том числе отсюда стремления зарегулировать науку и контакты ученых с внешним миром.

В бытность президентом Дмитрий Медведев провозгласил хлесткий слоган: «Свобода лучше несвободы». Он тоже очень важен для технологического прорыва: именно повышение степеней свободы человека – возможности свободно путешествовать, свободно расплачиваться за покупки по всему миру, свободно получать информацию — едва ли не главный смысл и показатель успеха модернизации. Государство должно быть готово к тому, что новые технологии уменьшают, а не увеличивают его возможности контроля за людьми.

Найти тонкий баланс между регулированием, интересами государства и развитием — тоже важнейший фактор успеха модернизации России. Не случайно, в той самой статье Медведев много пишет о необходимости развития демократии и гражданских свобод.

Дефицит свободы в России во многих сферах объективно сдерживает наше развитие.

Так что задачи, поставленные 10 лет назад в статье тогдашнего президента страны в «Газете.Ru», еще долго будут оставаться важными для судьбы России. В принципе вообще невозможно «окончательно решить» задачу развития — это каждодневный, непрерывный, сложный и многогранный процесс, в котором участвуют и граждане, и государство.

Россия хочет быть ведущей мировой державой в экономике, политике, науке, культуре, социальной сфере. Эти амбиции требуют амбициозных решений. И уж точно каждый россиянин спустя 10 лет подпишется под лозунгом «Россия, вперед!». Не назад же…