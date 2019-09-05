Битва за Дальний Восток: выселят ли китайцы русских?

Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников «придурками». А также двумя щедрыми финансовыми инициативами, смысл которых — хоть как-то завлечь молодых россиян перспективами переселиться на стремительно пустеющий Дальний Восток или не уезжать с него.

Первая такая инициатива – ее Владимир Путин озвучил на полях форума во Владивостоке — давать молодым семьям в регионе ультра-льготную ипотеку под 2%.

Сейчас даже самые льготные варианты ипотечных кредитов в России даются под процент втрое выше. Такая программа льготной ипотеки для молодых семей Дальнего Востока будет запущена до конца 2019 года и пока предположительный срок ее действия — пять лет.

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Кроме того, выплаты переезжающим на село в дальневосточные регионы учителям и медикам повысят в два раза. Именно недоступность медицинской помощи и образования полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал главными проблемами, которые возмущают местное население.

Еще одной финансовой сенсацией стала договоренность о том, что Индия даст кредит России на развитие Дальнего Востока. Впрочем, это радость со слезами на глазах. До сих пор Индия казалась нам страной существенно беднее России и это Россия долгие годы активно кредитовала Индию. Теперь времена меняются. К слову, кредит Индии на российский Дальний Восток вообще станет первым в истории индийским кредитом иностранному государству.

Между тем ползучая китайская экспансия на российский Дальний Восток идет, причем иногда кажется, что местным дальневосточным властям даже выгодно поддерживать и преувеличивать эту угрозу. Чтобы традиционно сильные протестные настроения в регионе выплескивались на китайцев, а не на местные власти.

Антикитайские настроения на российском Дальнем Востоке действительно достаточно сильны.

И они будут тем сильнее, чем больше будет разница в уровне жизни приграничных территорий Китая и России — жители той же Амурской области имеют прекрасные возможности лично сравнить динамику развития своих регионов и приграничных китайских.

О том, как работает «китайская угроза» можно судить хотя бы по скандальной истории четырехлетней давности, когда появилась информация, что власти Забайкальского края готовы передать китайской инвестиционной компании в аренду на полвека 200 тысяч гектаров местной пахотной земли. Тогда начались массовые протесты местного населения, которые во многом привели к скорой отставке тогдашнего губернатора Забайкальского края Константина Ильковского. Правда ко времени, когда эта идея была озвучена местными властями, в Забайкалье китайцы уже получили в аренду 40 тыс. квадратных километров земель – или, для сравнения, полтора Крыма.

По некоторым прогнозам население Дальнего Востока России к 2050 году может составить менее 4 миллионов человек. Регион занимает 41,1% территории нашей страны, но в нем проживает всего 5,6% населения, порядка 8 миллионов человек. И оно постоянно уменьшается. При этом, например, на противоположном берегу Амура, который создает естественную границу между Россией и Китаем, китайцы построили динамично развивающийся город Хэйхэ. Его население — 1,75 млн человек. Этот крошечный по китайским меркам городок в России уступает по населению только Москве и Петербургу. А жители темных, плохо освещенных поселков с российской стороны каждый вечер могут наблюдать светящиеся огни современного динамично живущего города на китайском берегу Амура.

Ни по экономическому потенциалу, ни тем более по населению тягаться с Китаем Россия не может.

Значит, чтобы сохранить контроль над российским Дальним Востоком, остается уповать на военную мощь и на рост местного населения за счет переселенцев-мигрантов из других стран или из остальной России.

С последним пока не получается. Программа переселения соотечественников из стран СНГ в том числе на Дальний Восток с треском провалилась — люди если и готовы были переселяться в Россию, то лучше в Центральную, пусть даже в провинциальную глушь, но не на Дальний Восток.

Федеральные власти пытаются остановить отток населения активными финансовыми вливаниями. По данным Минфина, из госбюджета на 2019 год и период до 2020-2022 гг. на развитие Дальневосточного федерального округа планируется выделить 123 млрд руб. Из них 45,3 млрд — в этом году. Значительная часть этих средств так или иначе связана с реализацией программы по возрождению Дальнего Востока, превращению этого региона в территорию опережающего развития и слома тренда на отток населения с «окраины империи» на «большую землю».

При этом про создание на Дальнем Востоке территорий опережающего развития, о субсидировании авиаперевозок в центральную Россию на высшем государственном уровне говорят по меньшей мере лет 15. Но тренд не меняется: люди не хотят оставаться на Дальнем Востоке и стараются уехать при первой возможности. По доле ветхого жилого фонда дальневосточные территории уверенно входят в список лидеров.

Не помогают пока и точечные экономические льготы. С 1июня 2016 года в России действует закон «О дальневосточном гектаре». Сначала этот самый дальневосточный гектар выдавали только местным жителям при небольшом размере «подъемных» на переезд и обустройство на месте. Никто переселяться не захотел и программу сделали максимально либеральной. Ввели субсидии и льготных кредитов на открытие бизнеса, на закупку стройматериалов для строительства жилья. Позволили переселяться жителям всей России. Однако все равно программа практически не работает, хотя прошло уже три года и можно делать выводы о ее эффективности. Сейчас для свободной раздачи на Дальнем Востоке нарезано более 188 млн гектаров земель. Но с начала действия программы ей воспользовались менее 70 тысяч граждан РФ. Это даже не капля в море.

На развитие Дальнего Востока, кроме денег и льгот, брошен гигантский бюрократический ресурс. Действуют отдельное федеральное министерство по развитию Дальнего Востока, Корпорация по развитию Дальнего Востока. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев — единственный из полпредов, кто имеет еще и статус вице-премьера. Он кстати после заседания Госсовета при президенте во Владивостоке 5 сентября пообещал, что скоро будет представлена новая Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035-го. Но пока, по большому счету, не помогает ничего.

Финансовые и человеческие ресурсы для ползучей колонизации российского Дальнего Востока у Китая есть.

При этом едва ли Китай захочет как-то обострять отношения с Россией и скорее предпочтет действовать в своем излюбленном стиле мягкой силы — договариваясь об аренде дальневосточной земли с местными властями, создавая СП, которые постепенно будут брать под контроль местные ресурсы.

Один из возможных способов противостояния этому «китайскому нашествию» — привлечение на Дальний Восток других иностранных инвесторов. Тут трудно переоценить значение развития экономических связей с Индией и Японией, двумя странами, стратегически способными составить конкуренцию Китаю в борьбе за развитие российского Дальнего Востока.

Пока России достаточно успешно отстаивает свои интересы на далеком Ближнем Востоке, в Сирии, ее собственный Дальний Восток оказывается если не под ударом, то под очевидной угрозой освоения и заселения жителями других государств. Поэтому Восточный экономический форум — не только и не столько «про экономику», сколько про национальную безопасность. В самом прямом смысле слова.