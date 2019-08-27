Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что

Поводом для обеспокоенности президента, вероятно, стало обновление прогноза Минэкономики по поводу роста ВВП в текущем году и далее. Согласно прогнозу, доходы населения в нынешнем году практически не вырастут. ВВП в 2019 году вырастет на 1,3% (прогноз не поменялся), а в 2020 году — на 1,7% вместо 2%. Реальные располагаемые доходы населения увеличатся на символические 0,1% (ранее прогнозировался рост не менее 1%).

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Впрочем, для роста в 0,1% вообще не нужно прогноза Минэкономики — с этой задачей вполне справится Росстат, который скорректировал ранее выданный собственный же вывод о падении доходов населения за прошлый год так, что они таки выросли на те же 0,1%.

По мнению Счетной палаты, ситуация еще хуже. А роста доходов населения нет ни медленного, ни вообще никакого, — а есть падение уже шестой год подряд.

По ее подсчетам, с начала текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились еще на 1,3%. Причем это произошло на фоне роста начисленной зарплаты на 1,8% и назначенных пенсий на 0,8%. Вопреки поставленным перед правительством президентом задачам, в стране не сокращается число бедных (к 2024 число бедных должно быть сокращено в два раза), а растет.

Тут уже даже Росстат выдает печальную статистику: число россиян, живущих за чертой бедности, в первом квартале 2019 года достигло 21 млн (14,3% от общего числа населения), что на полмиллиона больше, чем годом ранее. Между тем соответствующим нацпроектом поставлена задача на текущий год снизить уровень бедности на 2,4%. Уже ясно, что выполнение этой задачи будет провалено.

У министра экономики Максима Орешкина на многие из подобных проблем есть своего рода «универсальное» объяснение – рост закредитованности населения, а еще точнее – рост числа необеспеченных потребительских кредитов. Он, с одной стороны, пророчит их сокращение и, как результат, «сдувание пузыря» и чуть ли не кризис, с другой, призывает ЦБ ужесточить условия для выдачи таких кредитов.

На самом деле, уровень закредитованности россиян в среднем не выше, чем во многих развитых странах.

Правда, это закредитованность в основном бедного населения, и в этом смысле действительно представляет собой проблему для экономики. Поскольку вы просто не можете обанкротить без серьезных политических последствий миллионы бедных людей.

А взять с них все равно нечего. Не в долговую же яму сажать. Такой ямы на всей в России не вырыть. На самом деле, рост числа необеспеченных потребительских кредитов – это результат во многом провала социальной политики государства. Люди берут, упрощенно, кредиты на еду не потому, что «с жиру бесятся», а потому, что не могут рассчитывать на пособие. Или это пособие нищенское. Орешкин мог бы об этом сказать президенту, но, видимо стесняется «подставлять» коллег по правительству.

А если серьезно, то при таком убогом уровне экономического роста, надо вообще прекратить разговоры про саму возможность роста реальных доходов населения. Таких чудес в экономике не бывает: нет роста ВВП (а его практически нет и в ближайшие несколько лет выше 1,5% не предвидится) – нет роста доходов граждан. А чтобы обеспечить экономический рост на уровне требуемых для роста благосостояния людей не менее чем 4-5, а лучше 7% ВВП в год, нужна принципиально другая экономическая политика. При нынешнем подходе такие темпы роста нереальны, хоть бы даже цена за баррель нефти взлетела каким-то чудом до 200 долларов.

Что не так с экономическим курсом?

Мы не претендуем на роль всезнающих гуру, однако напрашиваются, как минимум, несколько тем для обсуждения с прицелом и на рост ВВП, и на рост реальных доходов населения, если ставить во главу экономической политики именно их, а не некие амбициозные национальные проекты с отдачей в лучшем случае в отдаленном будущем.

Практически во всем мире сегодня для стимулирования роста практикуется политика «количественного смягчения» — снижения учетных ставок ЦБ (и как следствие — ставок по кредитам для бизнеса), а также налоговые льготы. В нашем случае это должны стать налоговые льготы для наиболее перспективных отраслей и производств. Надо также признать ошибочным решение о повышении НДС – и понизить его. А заодно возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, это станет еще одним стимулом им работать дольше, не уходя в «тень».

Должен быть кардинально пересмотрен подход к рынку труда. Он перекошен, в нем огромное количество низкооплачиваемых рабочих мест, требующих низкой квалификации. Да и те во многом заняты гастарбайтерами, демпингующими на этом рынке. Необходимо резко сократить приток иностранной рабочей силы. При этом поощрять иммиграцию квалифицированных работников, введя балльную систему, как это сделано, скажем, в Канаде.

Вместо такого показателя, как «минимальная оплата труда», рассчитываемая за месяц и позволяющая осуществлять всевозможные статистические манипуляции, необходимо ввести понятие почасовой минимальной оплаты труда, устанавливаемой на федеральном уровне.

Одним из признаков «перекоса» нашего рынка труда является так называемая «квалификационная яма», куда попадают (данные недавнего доклада BCG и WorldSkills) те, чьи компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой ими работы. Это число достигает почти 40 млн человек. Эти люди работают не на своем месте. От них не стоит ждать рывка в повышении производительности труда (стало быть, роста ВВП). Одна из причин – некачественное образование. Ассигнования на него надо резко повышать (тем самым будет сделан вклад и в повышение реальных доходов населения), школу и вуз освобождать от бюрократического избыточного регулирования. Также необходимо создавать курсы повышения квалификации и переподготовки.

Реанимировать программу создания миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест. Количество вновь созданных рабочих мест должно стать важнейшим показателем работы того же Минэкономики, а также других министерств. Сейчас этого нет.

А реально бедные должны получать реальные пособия. Рынок труда также должен быть предельно либерализован с тем, чтобы при переезде (при отмене в нынешнем виде системы регистрации) семьи не теряли бы возможностей в плане медицинского страхования и прочих социальных льгот. Система ОМС должна стремиться к универсализации (за счет увеличения государственных расходов на медицину) по всей стране по единым федеральным стандартам.

Так называемые «квоты» на высокотехнологичное медобслуживание должны быть отменены как класс и стимул для роста платности медуслуг, такое обслуживание должно осуществляться в зависимости от реальных потребностей пациентов, в том числе за счет дефицитного государственного бюджетного федерального финансирования. Зарплата бюджетников по стране (в первую очередь, учителей и врачей) должна быть рассчитана, исходя из единого стандарта, поскольку они работают именно на основе общегосударственных единых стандартов.

Для бедных должна быть введена система продуктовых талонов, она же поддержит отечественных производителей продовольствия. Сумма талонов на месяц для реальной нуждающихся должна соответствовать стоимости минимальной продуктовой корзине.

Заморозить рост тарифов ЖКХ. Объявить полный мораторий на рост (и введение новых) любых налогов, штрафов, акцизов и поборов, включая «утилизационный сбор» и кончая штрафами за неправильную парковку.

Разработать и скорейшим образом принять программу улучшения инвестиционного климата в стране, которая включала бы в себя немедленную отмену всех избыточных регламентаций – для начала на основе признания стандартов и сертификатов ЕС, причем сразу в рамках Евразийского союза. Ограничение вмешательств силовых структур в экономику: не должно быть никаких уголовных дел по экономическим преступлениям до того, как вынесено решение арбитражного суда или проведено расследование налоговых органов. Должна быть проведена масштабная судебная реформа.

Откуда на все это деньги? Хороший вопрос. Прежде всего за счет реальной борьбы с коррупцией — в том числе на основе политической конкуренции и сменяемости власти на всех уровнях.

С целью повысить собираемость налогов и борьбы с теневыми доходами должна быть введена система учета соответствии доходов и расходов (для начала для всех госчиновников), при введении ограничений (скажем, не выше 100 тыс. рублей) любых покупок за наличные, а также полный запрет на наличные расчеты за недвижимость и автотранспорт. Должны быть сокращены военные расходы. Прекратить выдачу кредитов малоразвитым странам, если есть риск их невозврата. Такие вопросы следует проводить через парламент (хотя бы тот, что есть). Повысить налоги на сверхбогатые 1-5% населения. При освобождении от НДФЛ наиболее бедных 10% граждан. При реальной деофшоризаци экономики, что, в свою очередь невозможно без реального улучшения делового климата.

Все эти предложения могут показаться многим совершеннейшей фантастикой. Таковой они и являются сегодня. Однако рано или поздно все равно встанет вопрос именно о подобных (не обязательно буквально вышеперечисленных) реформаторских мерах. А до тех пор экономический рост будет стагнировать, не превышая 1-1,5% в лучшем случае, а реальные доходы населения будут либо дальше падать, либо останутся на том же скромном уровне. Вот такая реальность, не фантастика, нас пока ждет.

И да, еще одна мысль. Если для этого надо поменять каких-то министров, то, кажется, уже пора.