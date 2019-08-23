Зарплаты в заплатах: почему не выполнены майские указы

По данным Росстата, в большинстве регионов зарплаты бюджетников не соответствуют майским указам президента России от 2012 года. На установленном уровне зарплаты 12 категорий бюджетников, о которых идет речь в президентских указах, оказались только в четырех регионах, притом далеко не самых богатых— Ленинградской и Пензенской области, Алтайском крае и Чечне. Во всех остальных зарплаты как минимум одной категории бюджетников меньше тех, что должны быть по указам Путина.

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Согласно майским указам, к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были составить 100% от средних по региону. А зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

В итоге по стране, по официальным данным Росстата, который как-то трудно заподозрить в сознательном «очернении» действительности, картина получилась такой. Зарплаты педагогов дошкольных организаций составили 86,7% от средней зарплаты в России вместо 100%. У педагогов дополнительного образования — 92,9% вместо 100%. У социальных работников — 86,6% вместо 100%. У среднего медицинского персонала — 98,2% вместо 100%. У врачей — 197,8% вместо 200%.

По зарплатам врачей сильнее всего отстали Мурманская область (184,5%), Республика Тыва, к слову, самый бедный регион России (189,2%) и Республика Ингушетия, тоже один из беднейших (190,8%).

Понятно, что в мае 2012 года, когда выходили эти указы, никто в российском правительстве не мог прогнозировать такое обвальное падение рубля (с весны 2014 года по настоящее время он упал к доллару вдвое), войну санкций, затяжной экономический кризис и самое длинное в новейшей истории страны (оно идет с ноября 2014 года) общее падение реальных доходов населения.

При этом сама статистика подсчета средних зарплат в регионах, от которой ведется расчет зарплат бюджетников 12 категорий из майских указов президента, вызывает большие вопросы. Периодически выясняется — обычно в ходе ежегодной «прямой линии» президента из вопросов конкретных людей — что в том или ином регионе России учителя, врачи, пожарные получают в реальности гораздо меньше, чем на бумаге. И что официальные цифры средних зарплат в регионах воспринимаются местными жителями как завышенные.

То есть, в реальности разрыв в зарплатах бюджетников с требованиями майских указов может оказаться еще более значительным.

При этом если реальные доходы россиян зависят еще и от инфляции, а реальные зарплаты в частном секторе — от экономической эффективности конкретных предприятий, то бюджетникам государство вроде бы обязано платить зарплаты на том уровне, который задан майскими указами президента. В этих документах содержатся явно не «пожелания», а вполне прямой приказ.

Может быть проблема в том, что в региональных бюджетах просто нет денег? Такой ответ еще мог бы показаться убедительным в 2014 или 2015 годах, когда ситуация с бюджетами во многих российских регионах вполне могла быть названа полноценным кризисом. Но сейчас официальная бюджетная статистика прямо лучится оптимизмом.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с профицитом в 3,1% ВВП, или 1,561 триллиона рублей. Такого профицита в России не было с 2007 года. То есть, НДС на 2 процентных пункта с 1 января 2019 года повысили, дополнительные деньги с людей и бизнеса собрали, а потратить, выходит, не смогли.

Региональные бюджеты — по крайней мере, на бумаге — тоже «в шоколаде». По итогам 2018 года — это уже данные Аналитического кредитного рейтингового агентства(АКРА) — впервые с 2007 года сложился совокупный профицит бюджетов российских регионов. Его общий размер составил 492 млрд руб. Конечно, с профицитом федерального бюджета не сравнить, но все равно это же профицит, а не дефицит.

При этом с превышением доходов над расходами завершили прошлый год аж 70 регионов, тогда как в 2017-м таких было лишь 45. Совокупный профицит регионов, закончивших год с положительным результатом, составил 551 млрд руб. — в 3,6 раза больше, чем в 2017 г. Совокупный дефицит регионов, оказавшихся в минусе, достиг всего 59 млрд руб., что почти в три раза меньше показателя 2017 года.

27 регионов (почти треть от всех!) в 2018 году смогли перейти с дефицитного исполнения бюджетов на профицитное, еще 11 снизили уровень дефицита и лишь у трех регионов по итогам прошлого года дефицит бюджета увеличился — это Московская область, Хабаровский край и Сахалинская область.

То есть, убедительно объяснить невыполнение майских указов президента по зарплатам бюджетников отсутствием денег в местных бюджетах не получается.

Конечно, номинальная средняя зарплата в России, опять же по официальным данным, за шесть лет, которые были отведены на выполнение майских указов, сильно убежала вперед. На момент их введения в мае 2012 года она составляла примерно 26 500 рублей, а в конце 2018-го - уже 43381 рубль. Но ведь и в указах было прямо написано, что зарплата конкретных категорий бюджетников должна составлять 100% или 200% от средней зарплаты в регионах по факту, а не от той, что была в 2012 году.

Опять же, проблема не в тех процентах, на которые зарплаты учителей, врачей или воспитателей детских садов не дотянули до прописанных в президентских указах. Проблема в реальных доходах этих категорий граждан. В том, как они на самом деле живут. Что могут купить на эти деньги. В качестве их работы при таких доходах. Проблема в том, что в регионах стали активно сокращать количество медицинских учреждений и низкооплачиваемый медперсонал, чтобы на бумаге в среднем зарплаты медиков более или менее дотягивали до параметров в указах президента.

Учителя и врачи в развитых странах — это практически всегда средний класс. В России средним классом могут считаться разве что главврачи крупных медицинских центров, ректоры и проректоры крупных вузов и вряд ли хоть один директор даже самой крупной школы.

Все последние годы мы наблюдаем тенденцию к огосударствлению экономики и банковской системы. Соответственно, растет нагрузка на бюджеты всех уровней, которые должны обеспечивать зарплаты работникам государственных предприятий. Бюджетников становится все больше.

Но, главное, что благие намерения властей реально улучшить качество жизни населения по факту оборачиваются ростом количества живущих ниже уровня бедности и сохранением проблемы нищеты даже в самых социально значимых профессиональных категориях бюджетников — особенно среди младшего медицинского и педагогического персонала.

Нет объективных оснований полагать, что чиновники в регионах сознательно саботировали исполнение майских указов президента от 2012 года. Есть основания говорить о неэффективности государственной машины в целом, о ее неспособности добиваться поставленных целей развития. И это тем более тревожно, что теперь надо выполнять гораздо более амбициозный майский указ президента от 2018 года о стратегических задачах развития страны до 2024-го. Надо как-то обеспечить темпы роста экономики России выше среднемировых (к слову, именно устойчивый рост экономики наряду со стабильно низкой инфляцией и отсутствием истерических скачков курса рубля — главные факторы увеличения реальных доходов населения, в том числе и бюджетников). Создать полноценную цифровую экономику. Увеличить продолжительность жизни и уменьшить смертность.

В майском указе президента 2018 года прописаны конкретные цифры развития, есть 13 конкретных приоритетных национальных проектов. Только гарантий, что государственная машина, точно не ставшая работать лучше за последние годы, справится с этими задачами, нет. Можно, конечно, утешать себя тем, что мало где государства способны обеспечить выполнение своих задокументированных верховной властью обещаний. Что и в СССР подавляющее большинство постановлений партии и правительства уходили в песок, в частности, не была выполнена по основным параметрам ни одна советская пятилетка. Но это очень слабое утешение.

Людям не так важно, выполняются ли высочайшие указы. Людям важно, как живут они сами. И большинство врачей или учителей даже без помощи Росстата могут сказать, что живут они не слишком хорошо.