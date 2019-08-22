Пряник и кнут: зачем Россию поманили G8 после санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон становится «главным другом России» в большой европейской политике. Он неоднократно встречался с российским президентом и в последние два года говорит с ним даже больше и чаще, чем Ангела Меркель, у которой с Владимиром Путиным сложились достаточно теплые человеческие отношения.

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Однако и Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах. То есть, речь идет о возвращении, обставленном условиями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8, но сделал это в присущем ему мутном стиле, когда толком непонятно, что именно он имеет в виду.

«Я мог бы определенно это поддержать. Намного уместнее иметь в нем (в клубе G8 — «Газета.Ru») Россию», — сказал он журналистам у Белого дома после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

В переводе на какой-то более понятный язык Трамп сказал, что лучше, чтобы Россия была в «восьмерке», чем отсутствовала в ней. Но от позиции одного Трампа это не зависит. К тому же такие риторические жесты в пользу России сопровождаются введением новых санкций — при Трампе их было введено больше, чем при Обаме.

Новый пакет американских санкций — на сей раз по «делу Скрипалей» — вступил в силу не далее как 19 августа.

Хотя Трамп выбрал самый мягкий из предложенных вариантов, тем не менее этот пакет санкций содержит запрет на покупку американскими инвесторами новых выпусков российских государственных облигаций, номинированных в долларах. До сих пор санкции против российского госдолга не вводились.

Причины, по которым Макрон и Трамп на словах вроде бы поддерживают возвращение России в неофициальный клуб ведущих мировых держав (хотя отсутствие в нем того же Китая уже делает этот формат менее значимым, чем та же «большая двадцатка», где есть все наиболее влиятельные страны мира), могут оказаться не слишком приятными для Москвы.

Макрон явным образом терпит неудачи во внутренней политике, хотя побеждал на президентских выборах как кандидат, который способен встряхнуть элиты и дать Франции новый экономический и политический импульс. Теперь честолюбивый французский президент пытается отыграться на внешнеполитическом поле, явно стремясь перехватить у Германии в момент кризиса в ЕС и проблем с затянувшимся выходом Великобритании пальму первенства в европейской политике.

Способность хоть как-то вести диалог с Россией теперь стала показателем некоторой «крутизны» для любого крупного европейского политика.

Россия стала таким козырным политическим тузом. При этом Франция Макрона не меняет позицию по Украине и Крыму, а также является одним из самых резких критиков российской политики в Сирии. А с Путиным не менее интенсивно, чем Макрон, вел диалог и его предшественник Франсуа Олланд, с треском проваливший свой единственный президентский срок.

Дональд Трамп даже сейчас не преминул напомнить, что его предшественник Барак Обама хотел, чтобы Россия покинула G8, потому что Владимир Путин вел более эффективную политику. «Я полагаю, что президент Обама — из-за того, что Путин его переиграл — подумал: нехорошо, что Россия входит в G8, так что он захотел, чтобы России исключили»,— сказал американский президент.

В ходе прошлой предвыборной кампании Трамп обещал поладить с Путиным, нещадно критикуя неспособность Обамы сделать это.

Теперь у Трампа на дворе новая предвыборная кампания и он явно пытается показать, что способен договариваться с самыми трудными партнерами «как крутой бизнесмен».

Непоследовательность Трампа, его способность менять позиции на диаметрально противоположные и «откатывать назад» после резких или наоборот ободряющих слов в адрес любых политиков и стран уже стала притчей во языцех. Иными словами, вес любых заявлений президента США не очень велик.

При этом возвращение России в «восьмерку» возможно только при консенсусе всех остальных членов «клуба» (нашу страну, к слову, даже не исключали из «восьмерки», просто остальные семь стран в 2014 году после Крыма отказались ехать на саммит в Сочи и тем самым как бы дистанцировались от России). Такого согласия пока явно не наблюдается.

21 авугста канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции c главой британского правительства Борисом Джонсоном определенно высказались против возвращения России в «восьмерку» на текущем этапе.

Меркель напомнила, что Россия была исключена из клуба из-за ситуации на Украине, поэтому реконструкция G8, по ее словам, будет возможна только при достижении значительного прогресса в выполнении минских договоренностей. По ее словам, к настоящему моменту ситуация изменилась незначительно.

Борис Джонсон заявил, что «доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти».

«Что касается вопроса о реинтеграции России в состав G7, хочу сказать, что, учитывая происшедшее в Солсбери, графство Уилтшир, применение химического оружия на британской земле, продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером»,— сказал он.

Практически уверенно можно утверждать, что не поддержит возвращение России в «восьмерку» и Канада, какое бы правительство там ни правило: в этой стране традиционно сильны позиции украинской диаспоры. Под вопросом и позиция Японии, которая почему-то очень надеялась добиться прорыва в вопросе Курильских островов и теперь может быть разочарована исходом переговоров.

В любом случае пока возвращение России в G8 прямо сейчас выглядит маловероятным. Гораздо более реалистичным кажется сценарий более частных контактов, в том числе на высшем уровне, между Россией и отдельными странами «клуба». Опять же важным жестом в пользу Москвы станет приезд на парад в честь 75-летия Победы 9 мая 2020 года Макрона и Трампа — оба политика дали такое согласие.

Но есть и другая сторона вопроса: а так ли уж важно России возвращаться в «восьмерку»?

Проблемы, с которыми может столкнуться Россия в случае возвращения, очевидны. Одну из них обозначил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что Россия может вернуться в G8, если «вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе». В четверг же украинский президент провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном, во время которого собеседники отметили невозможность возвращения России в G8, пока она якобы «нарушает нормы международного права».

Кроме того, Зеленский, который ведет себя так, будто именно от него зависит возвращение России в G8, предложил Москве освободить задержанных украинских моряков.

К слову, их судьба, по данным дипломатических источников ряда мировых СМИ, обсуждалась в ходе встречи Макрона и Путина 19 августа. Иными словами, от России ее партнеры по «восьмерке» могут начать солидарно требовать политических уступок в знак «благодарности» за возвращение».

В таком случае на фоне санкционного кнута возвращение России в клуб ведущих мирровых держав станет неким «пряником», но цели у Запада будут ровно такими же, как и в случае применения санкций.

Наконец, Россия независимо от своего присутствия или отсутствия в «восьмерке» становится важнейшим переговорщиком для Запада и отдельно для США еще по одной очевидной причине. Будем называть вещи своими именами: новая «холодная война» привела к началу новой гонки вооружений. Архитектура международной безопасности разрушена, США и Россия вышли из Договора и о ракетах средней и малой дальности и активно испытывают новейшее ядерное оружие.

Такое оружие уже только что испытали США, из-за чего Россия и Китай потребовали созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН. В свою очередь, в США военные официально трактовали недавний взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области как неудачные испытания анонсированной российскими властями крылатой ракеты с неограниченной дальностью действия и ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Обсуждать проблемы глобальной безопасности в условиях новой гонки вооружений с Россией так или иначе Западу придется — в «восьмерке» или без нее.

В этом смысле Россия в клуб ведущих мировых держав уже вернулась. Но это не значит, что Запад прямо завтра снимет с нас санкции или признает Крым. В любом случае сторонам лучше разговаривать, чем просто вести войну санкций и соревноваться в испытаниях новых видов вооружения, способных уничтожить друг друга в считанные минуты.