Деньги есть, но вы все равно держитесь

На первый взгляд, из отчета Счетной плата даже не очень понятно, из-за чего, собственно, бить тревогу.

В финансах страны, они же закрома Родины (ее бюджет), все более-менее неплохо.

Нефть в первом полугодии держалась в среднем на 25 долларов выше «цены отсечения» — более 65 долларов за баррель, курс рубля преимущественно рос. И даже в июле, на фоне падения стоимости нефти, все равно стоял крепко, в отличие от других «высокодоходных валют».

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Инфляция в июне замедлилась до 4,7%, о которых еще несколько лет назад можно было только мечтать, не говоря о «лихих 90-х».

Федеральный бюджет в первом полугодии исполнен с профицитом в сумме 1,6 трлн руб. (1,5% утвержденного ВВП). Доходов в бюджет прилилось 9,5 трлн руб. Почти половина годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года они выросли на 920,8 млрд руб., или на 10,7%.

Рассказать об этом кому в стагнирующей Европе или погрязшей в собственных долгах Америке – они должны бы обзавидоваться. Повышенного НДС, НДПИ и налогов на прибыль организаций собрали с большим опережением плана. Как и утилизационный сбор, который на днях в правительстве, кстати, предложили повысить аж в 62 раза.

Славную бухгалтерию подпортило разве что население: его доходы вовсе не росли, в отличие от государственных.

Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,3%, несмотря на рост размера начисленной заработной платы (на 1,8%) и назначенных пенсий (на 0,8%).

При этом госбюджет сидит на полученных доходах, как скупой Скрудж, с кровью отдирая от себя каждую копейку. Расходы составили 42,5% от плановых. Хуже всего финансировались направления «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт». Менее 25% запланированного потратили Минкомсвязь, Ростуризм, Росмолодежь, Минпросвещения, Росморречфлот, ФГБКУ «Государственный Эрмитаж», Росавиация и Росавтодор.

С нацпроектами — не лучше. Исполнение расходов на их реализацию составило более чем скромные 32,4%.

Не осуществлены расходы по 9 из 76 федеральных проектов, не начато предоставление 60 из 100 субсидий юридическим лицам в объеме 70,4 млрд руб. Наиболее низкое исполнение сложилось по четырем нацпроектам («Повышение производительности труда и поддержка занятости» — 17,7%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 12,2%, «Экология» — 11,6% и «Цифровая экономика» — 8,3%). В первом полугодии в эксплуатацию введено всего 15 из 387 объектов, предусмотренных к вводу в текущем году Федеральной адресной инвестиционной программой.

Алексей Кудрин традиционно винит во всем «министерства и ведомства, ответственные за выполнение нацпроектов». Мол, нерасторопны, медленно готовят рекомендации, нормативы, регламенты и прочие бумаги.

Кудрин вообще часто и аргументированно критикует правительство.

Хотя те, кто критикует самого Кудрина, могут указать ему на то, что разве в бытность министра финансов не он ли призывал именно к такому «бережливому» расходованию бюджетных средств, не он ли предлагал «стерилизовать» «лишние» доходы, покупая в том числе казначейские бумаги США? И вот теперь, кажется, «достерилизовались» до небывалых высот.

Отчего же нет радости от низкой инфляции, которую неустанно таргетирует ЦБ? От небывалого профицита бюджета? Он просто пухнет от денег. И это в условиях нескончаемого санкционного давления. А если бы нефтяные цены были не 65 долларов, а 80, а то и все 100?

И вот при опухшем от профицита бюджете ВВП вырос в первом полугодии 2019 года всего на 0,7%. Кажется, абсурд. И сами правительственные чиновники вторят Кудрину и тоже говорят, что надо активнее тратить бюджетные деньги, в том числе на поставленные президентом цели по нацпроектам. Так, к этому призывает — до чего дошло! — даже министр финансов Антон Силуанов. Это, по его мнению, должно удержать экономику России от спада и застоя. Иными словами, все надежды на экономической рост связаны только с государственным бюджетом.

Иных мощных инвесторов в России, похоже, не осталось. Разбежались.

И вот это и есть самое страшное, о чем не говорит Алексей Кудрин.

Фактически частное предпринимательство в стране в объемах, способных влиять на рост ВВП, умерло. Точнее, его убили. Это на самом деле по нему уже давно прошлась «регуляторная гильотина», о которой в прошлом году говорил премьер, но совсем в ином смысле. В том числе, что бизнес по-прежнему стонет от проверяющих, от идиотских регламентов и нормативов еще советских времен.

Бизнес трясется от термина «рейдерский захват» в исполнении расплодившихся силовых структур. Он боится, что завтра против него может быть на ровном месте возбуждено уголовное дело по обвинению, скажем, в мошенничестве в особо крупном размере. Притом что следователь из СКР будет определять, какова «справедливая» цена контракта сделки, цена поставки, особенно по тем же госконтрактам.

Бизнес давно разуверился в существовании единых для всех правил игры на рынке, — нужно быть своим на определенном уровне, тогда и будешь выигрывать тендеры. А если выиграешь случайно как чужой, то будь готов к пристрастному вниманию проверяющих, а также силовиков

Многие даже не хотят работать с бюджетными деньгами.

Вон, Кирилл Серебренников поработал, а как «звезды» на небе не так встали – так вот он уже который месяц под следствием. И такой «театр» — он везде. И во многом бюджетные деньги не тратят не только потому, что чиновники не успевают готовить «дорожные карты» и прочую многотонную бухгалтерию (а они не успевают; хотя куда им спешить, — зарплата капает, зависят они не от прибыли, а если и зависят, то от откатов), а потому что «особо приближенные» просто не успевают освоить все эти триллионы. А другим «освоить» не дают.

И еще. Почему различные ведомства никак не остановятся в изобретении все новых поборов или запретов, соблюдение которых обходится бизнесу все дороже — тот же «пакет Яровой», например?

Или, может, все-таки присмотреться к населению, которое так портит благостную бухгалтерскую картинку? Ведь повышение доходов могло бы повысить потребительский спрос, разогревая экономику.

Равно как резкое улучшение инвестиционного климата (рецепты уже тысячекратно описаны, не будем повторять банальности про защиту частной собственности, предсказуемые, справедливые и равные для всех правила игры и независимый суд) привлекло бы в страну миллиарды рублей и долларов. И частный бизнес сам бы нашел, куда их вложить с выгодой для себя, экономики и общества.

Даже без помощи бюджета, разве что получая налоговые льготы на тех направлениях развития, которые государство считает приоритетными. Но тогда миллионы чиновников, контролеров и надзирателей просто оказались бы не у дел и не имели бы возможность осваивать вместе с «особо приближенными» триллионы рублей на «припарки» экономике, которая серьезно больна и уже даже, кажется, совсем не потеет.