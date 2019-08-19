Минздравые идеи: умрем на работе здоровыми

Почему Минздрав хочет тестировать работников на алкоголь

Российские министерства и ведомства продолжают соревноваться в креативных идеях, желая показать свою заботу о народе. Вот и Минздрав решил показать себя — радикально укрепить здоровье работающих россиян штрафами за перекуры и принудительными алкотестами прямо на рабочем месте. Видимо, это должно помочь нашим людям лучше пережить на работе повышение пенсионного возраста.

Министерство здравоохранения России опубликовало документ под названием «Укрепление здоровья работающих». Документ содержит россыпь идей, среди которых две самых масштабных: тестирование сотрудников работодателями на предмет употребления алкоголя на рабочих местах, а также создание системы штрафов за перекуры и поощрений за отказ от курения.

Итак, одна «минздравая» идея состоит в том, чтобы определять опьянение работников с помощью алкотестера. Причем авторы документа предлагают проводить как плановые проверки, так и внеплановые, без уведомления работников.

Зачем проводить тесты на алкоголь с предварительным уведомлением, вообще непонятно. Если работодатель предупредит о такой проверке заранее, вряд ли в день этого мероприятия кто-то рискнет квасить на рабочем месте.

Во внезапных проверках вроде бы больше толку — точнее, выше шансы поймать нарушителей на «месте преступления» с поличным. Но тут возникает другая проблема: если такие «внезапные» алкотесты производить часто, скажем раз в два-три месяца(вопрос, кто оплачивает это удовольствие, вообще оставим за скобками — вряд ли Минздрав, а у работодателей, особенно у небольших компаний на это едва ли найдутся деньги), пьющие работники либо привыкнут к таким «набегам», либо придумают, как не попадаться. А если редко, люди не будут их опасаться. Есть и еще один вопрос: будет ли кто-то тестировать на алкоголь самих работодателей и топ-менеджеров? Или им можно?

Опять же, в России есть 81-я статья Трудового кодекса. А в ней есть пункт «б», который однозначно позволяет работодателю увольнять работника за «появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации — работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Причем одного раза достаточно. Определить, пьян ли человек или обкурился, можно и без алкотестера. То есть, простой и понятный в использовании юридический инструмент борьбы с пьянством на работе в России давно существует. Помогает ли — другой вопрос.

По замыслу авторов идеи, алкотесты позволят снизить количество несчастных случаев на производстве.

Минздрав в своем документе называет предприятия, где тестирование уже применяется. Речь о нескольких промышленных гигантах, у которых есть деньги на это «удовольствие». У предприятий малого и среднего бизнеса вряд ли существуют такие возможности.

Кроме того, в рамках борьбы с пьянством на производстве Минздрав намерен оказывать «консультативную помощь по вопросам, связанным с риском пагубного употребления алкоголя», а также рекламировать организацию безалкогольных корпоративов. Безалкогольные корпоративы в России — это вообще что-то из разряда ненаучной фантастики. Хотя никакого принуждения к пьянству даже на корпоративах у нас нет: любой работник любой компании на любой позиции имеет полное право не пить ни в рабочее время, ни на корпоративе, если сам не хочет. В принципе пить или не пить — это зона личной ответственности работающего взрослого человека. А если он нарушает дисциплину на производстве — есть вышеупомянутая статья Трудового кодекса.

Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям бороться и с другой вредной привычкой — курением сотрудников.

В том же самом документе «Укрепление здоровья работающих» Минздрав предлагает предприятиям оценить ущерб перекуров на работу(да, бухгалтерам на производстве больше делать нечего!) и ввести для курящих сотрудников систему штрафов и поощрений. Например, Минздрав рекомендует определять, насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перерывов для курения. Вот не хватало нашим людям еще и такого KPI! То есть, оценивать человека не по тому, насколько хорошо он справляется со своими должностными обязанностями, а по тому, сколько рабочего времени тратит на курение.

Места для курения вошедший в креативный раж Минздрав предлагает заменить на зоны для физических упражнений, а в общих зонах работодателям посоветовали размещать тарелки с яблоками. А теперь представьте себе такую «зону с яблоками» или «зону для физических упражнений» в заводском цеху металлургического комбината, на какой-нибудь удаленной лесопилке или стройплощадке — именно на таких объектах происходят основные несчастные случаи на производстве. Иногда кажется, что чиновники у нас просто инопланетяне, которые не видели реальной жизни людей. Или забыли в своих кабинетах, как она выглядит.

Кроме того, Минздрав предложил полностью запретить курение на территории предприятий (опять же непонятно, как это будет работать с вахтовиками и на удаленных производственных объектах, расположенных на природе?), а в пакет добровольного медицинского страхования включить помощь по отказу от курения. Правда, в самом Минздраве говорят, что все это не прямые приказы, а только рекомендации предприятиям. То есть, предприятия могут их проигнорировать.

Фактически такими идеями Минздрав убивает двух зайцев.

Во-первых, демонстрирует вышестоящему начальству видимость борьбы за пропаганду здорового образа жизни в условиях, когда не решаются куда более серьезные проблемы отрасли — сокращение медицинских учреждений, дефицит жизненно важных лекарств, ухудшение качества и доступности медицинской помощи. Мол, не можем решить главные проблемы — займемся «профилактикой» на рабочих местах. И, во-вторых, ответственность за состояние здоровья трудоспособного населения мягко перекладывается с системы здравоохранения, за которую отвечает Минздрав, на работодателей, за которых он не отвечает. Министерство же предупреждало, что «курение опасно для вашего здоровья». Не послушали — сами виноваты.

К слову, в последнее десятилетие потребление спиртного в России постоянно и существенно снижается. Только с 2011 по 2016 год оно уменьшилось на треть — с 18 до 12,8 литров на человека в год. По данным того же Минздрава на начало 2017 года, потребление алкоголя в стране и вовсе падало до 10 литров на взрослого человека в год. Это уже близко к рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения норме 8 литров на человека. Но эта статистика не должна никого обманывать. В России по-прежнему чрезмерно высока доля потребления крепкого алкоголя и алкоголя низкого качества. А если добавить к этому бытовые привычки потребления спиртного — «залпом», без закуски, без остановки, каждую пятницу, недоочищенный самогон или технические жидкости — становится понятно, что алкотестами это точно не изменить.

К слову, по данным ВОЗ, в 2016 году от алкоголя умерли около 168 тысяч россиян.

По относительному показателю смертности от алкоголя Россия с результатом 118 человек на 100 тысяч занимала тогда второе место в мире после Лесото (там умирали 145 человек на 100 тысяч). По данным МВФ за 2018 год, Лесото занимало 154-е место в мире по ВВП на душу населения — вряд ли нам хочется быть рядом с этой страной хоть по каким-то показателям.

Есть еще одна проблема, которая должна сильно волновать Минздрав.

В России в 2018 году после 10-летнего перерыва возобновилась и продолжает ускоряться естественная убыль населения. Согласно данным Росстата по естественному движению населения, только по итогам пяти месяцев 2019 года россиян стало меньше на 180,4 тыс. человек. Для сравнения — за аналогичный период 2018-го население нашей страны уменьшилось на 147,2 тыс человек.

Разумеется, пить и курить вредно.

Разумеется, «бухать» на работе, особенно если это опасное производство, сопряженное с риском получения производственных травм или риском для клиентов — нехорошо. Но принудительные алкотесты и вычеты из зарплаты за курение — точно не главные и не самые эффективные способы решить эту проблему. Особенно на фоне отмечаемого и обычными людьми, и экспертами ухудшения качества здравоохранения в России и повышения пенсионного возраста, которое вынудит миллионы россиян работать дольше.

Кстати, эта необходимость работать дольше может заставить часть людей отказаться от вредных привычек хотя бы в рабочее время гораздо эффективнее, чем внезапные проверки на алкоголь, запрет перекуров и ликвидация курилок на территории предприятий. Как шутили еще в советские времена, «кто не курит и не пьет — тот здоровеньким помрет».