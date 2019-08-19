Минздравые идеи: умрем на работе здоровыми

Министерство здравоохранения России опубликовало документ под названием «Укрепление здоровья работающих». Документ содержит россыпь идей, среди которых две самых масштабных: тестирование сотрудников работодателями на предмет употребления алкоголя на рабочих местах, а также создание системы штрафов за перекуры и поощрений за отказ от курения.

Реклама

Итак, одна «минздравая» идея состоит в том, чтобы определять опьянение работников с помощью алкотестера. Причем авторы документа предлагают проводить как плановые проверки, так и внеплановые, без уведомления работников.

Зачем проводить тесты на алкоголь с предварительным уведомлением, вообще непонятно. Если работодатель предупредит о такой проверке заранее, вряд ли в день этого мероприятия кто-то рискнет квасить на рабочем месте.

Во внезапных проверках вроде бы больше толку — точнее, выше шансы поймать нарушителей на «месте преступления» с поличным. Но тут возникает другая проблема: если такие «внезапные» алкотесты производить часто, скажем раз в два-три месяца(вопрос, кто оплачивает это удовольствие, вообще оставим за скобками — вряд ли Минздрав, а у работодателей, особенно у небольших компаний на это едва ли найдутся деньги), пьющие работники либо привыкнут к таким «набегам», либо придумают, как не попадаться. А если редко, люди не будут их опасаться. Есть и еще один вопрос: будет ли кто-то тестировать на алкоголь самих работодателей и топ-менеджеров? Или им можно?

Опять же, в России есть 81-я статья Трудового кодекса. А в ней есть пункт «б», который однозначно позволяет работодателю увольнять работника за «появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации — работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Причем одного раза достаточно. Определить, пьян ли человек или обкурился, можно и без алкотестера. То есть, простой и понятный в использовании юридический инструмент борьбы с пьянством на работе в России давно существует. Помогает ли — другой вопрос.

По замыслу авторов идеи, алкотесты позволят снизить количество несчастных случаев на производстве.

Минздрав в своем документе называет предприятия, где тестирование уже применяется. Речь о нескольких промышленных гигантах, у которых есть деньги на это «удовольствие». У предприятий малого и среднего бизнеса вряд ли существуют такие возможности.

Кроме того, в рамках борьбы с пьянством на производстве Минздрав намерен оказывать «консультативную помощь по вопросам, связанным с риском пагубного употребления алкоголя», а также рекламировать организацию безалкогольных корпоративов. Безалкогольные корпоративы в России — это вообще что-то из разряда ненаучной фантастики. Хотя никакого принуждения к пьянству даже на корпоративах у нас нет: любой работник любой компании на любой позиции имеет полное право не пить ни в рабочее время, ни на корпоративе, если сам не хочет. В принципе пить или не пить — это зона личной ответственности работающего взрослого человека. А если он нарушает дисциплину на производстве — есть вышеупомянутая статья Трудового кодекса.

Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям бороться и с другой вредной привычкой — курением сотрудников.

В том же самом документе «Укрепление здоровья работающих» Минздрав предлагает предприятиям оценить ущерб перекуров на работу(да, бухгалтерам на производстве больше делать нечего!) и ввести для курящих сотрудников систему штрафов и поощрений. Например, Минздрав рекомендует определять, насколько нужно снижать зарплату, исходя из количества и длительности перерывов для курения. Вот не хватало нашим людям еще и такого KPI! То есть, оценивать человека не по тому, насколько хорошо он справляется со своими должностными обязанностями, а по тому, сколько рабочего времени тратит на курение.

Места для курения вошедший в креативный раж Минздрав предлагает заменить на зоны для физических упражнений, а в общих зонах работодателям посоветовали размещать тарелки с яблоками. А теперь представьте себе такую «зону с яблоками» или «зону для физических упражнений» в заводском цеху металлургического комбината, на какой-нибудь удаленной лесопилке или стройплощадке — именно на таких объектах происходят основные несчастные случаи на производстве. Иногда кажется, что чиновники у нас просто инопланетяне, которые не видели реальной жизни людей. Или забыли в своих кабинетах, как она выглядит.

Кроме того, Минздрав предложил полностью запретить курение на территории предприятий (опять же непонятно, как это будет работать с вахтовиками и на удаленных производственных объектах, расположенных на природе?), а в пакет добровольного медицинского страхования включить помощь по отказу от курения. Правда, в самом Минздраве говорят, что все это не прямые приказы, а только рекомендации предприятиям. То есть, предприятия могут их проигнорировать.

Фактически такими идеями Минздрав убивает двух зайцев.

Во-первых, демонстрирует вышестоящему начальству видимость борьбы за пропаганду здорового образа жизни в условиях, когда не решаются куда более серьезные проблемы отрасли — сокращение медицинских учреждений, дефицит жизненно важных лекарств, ухудшение качества и доступности медицинской помощи. Мол, не можем решить главные проблемы — займемся «профилактикой» на рабочих местах. И, во-вторых, ответственность за состояние здоровья трудоспособного населения мягко перекладывается с системы здравоохранения, за которую отвечает Минздрав, на работодателей, за которых он не отвечает. Министерство же предупреждало, что «курение опасно для вашего здоровья». Не послушали — сами виноваты.

К слову, в последнее десятилетие потребление спиртного в России постоянно и существенно снижается. Только с 2011 по 2016 год оно уменьшилось на треть — с 18 до 12,8 литров на человека в год. По данным того же Минздрава на начало 2017 года, потребление алкоголя в стране и вовсе падало до 10 литров на взрослого человека в год. Это уже близко к рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения норме 8 литров на человека. Но эта статистика не должна никого обманывать. В России по-прежнему чрезмерно высока доля потребления крепкого алкоголя и алкоголя низкого качества. А если добавить к этому бытовые привычки потребления спиртного — «залпом», без закуски, без остановки, каждую пятницу, недоочищенный самогон или технические жидкости — становится понятно, что алкотестами это точно не изменить.

К слову, по данным ВОЗ, в 2016 году от алкоголя умерли около 168 тысяч россиян.

По относительному показателю смертности от алкоголя Россия с результатом 118 человек на 100 тысяч занимала тогда второе место в мире после Лесото (там умирали 145 человек на 100 тысяч). По данным МВФ за 2018 год, Лесото занимало 154-е место в мире по ВВП на душу населения — вряд ли нам хочется быть рядом с этой страной хоть по каким-то показателям.

Есть еще одна проблема, которая должна сильно волновать Минздрав.

В России в 2018 году после 10-летнего перерыва возобновилась и продолжает ускоряться естественная убыль населения. Согласно данным Росстата по естественному движению населения, только по итогам пяти месяцев 2019 года россиян стало меньше на 180,4 тыс. человек. Для сравнения — за аналогичный период 2018-го население нашей страны уменьшилось на 147,2 тыс человек.

Разумеется, пить и курить вредно.

Разумеется, «бухать» на работе, особенно если это опасное производство, сопряженное с риском получения производственных травм или риском для клиентов — нехорошо. Но принудительные алкотесты и вычеты из зарплаты за курение — точно не главные и не самые эффективные способы решить эту проблему. Особенно на фоне отмечаемого и обычными людьми, и экспертами ухудшения качества здравоохранения в России и повышения пенсионного возраста, которое вынудит миллионы россиян работать дольше.

Кстати, эта необходимость работать дольше может заставить часть людей отказаться от вредных привычек хотя бы в рабочее время гораздо эффективнее, чем внезапные проверки на алкоголь, запрет перекуров и ликвидация курилок на территории предприятий. Как шутили еще в советские времена, «кто не курит и не пьет — тот здоровеньким помрет».