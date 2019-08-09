Кругом враги: почему россияне не верят даже родне

В исследовании речь не шла о доверии к общественным или властным институтам (об этом ниже). Речь шла о людях, которые нас непосредственно окружают. При том что о россиянах всегда было известно, что уж кому-кому, а своим близким родственникам и друзьям они верят больше, чем кому бы то ни было, включая, страшно сказать, президента страны. И вот словно что-то сломалось в нашей «матрице».

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Как умно сформулировали это авторы вышеупомянутого исследования, динамика межличностного доверия имеет отрицательный характер. Людей, которым стоит доверять, по мнению почти 30% опрошенных, стало меньше. И лишь 6% респондентов считают, что их стало больше. Более оптимистична молодежь, как ей и положено. Люди старшего поколения, что тоже естественно, замыкаются в себе и надежд на расширение числа «доверителей» уже не питают.

Наши люди стали меньше доверять коллегам (на 25%), друзьям (на 18,2%) и даже родственникам (на 12,6%). Впрочем, некоторые исследователи считают, что среднероссийский уровень доверия ближайшему окружению (32-34%) по общемировым меркам можно считать еще вполне приличным. Хотя, скажем, в Китае с его традициями общинного коллективизма (убитыми нашими властями напрочь, кажется, в ХХ веке в нашем народе) такой уровень доверия превышает 60%.

Ранее в этом году американская исследовательская компания опубликовала ежегодный рейтинг доверия жителей разных стран мира к общественным институтам и институтам власти (участвовали 33 тыс. человек в 28 странах).

Россия заняла в нем последнее место по общему уровню доверия и находится в конце рейтинга в большинстве разделов доклада.

Наш индекс доверия – 29 из 100. Россия также оказалась в числе лидеров по уровню падения доверия за год: в начале 2018 года индекс доверия в стране составлял 36 пунктов. Мы оказались на последнем месте по уровню доверия к НКО: им доверяют 23% опрошенных по сравнению с 74% в Китае, 59% в Канаде и 47% в Великобритании. Предпринимателям как классу в России верят лишь 34% опрошенных (80% — в Китае). Последнее место наша страна заняла и по уровню доверия к СМИ (26%). Правда, у нас чуть больше доверия к правительству (34%), чем, скажем, во Франции или Мексике.

Конечно, по сравнению по крайней мере с позднесоветскими временами нас сильно испортила рыночная экономика. Мир сильно усложнился, многие не успели приспособиться к новым возможностям, но и новым вызовам. Вокруг полно мошенников. Они могут украсть ваши паспортные данные и взять на ваше имя кредит. Могут прикинуться «службой безопасности банка» и по телефону развести вас на деньги. Могут, упирая на простоту и легкость получения кредита, вовлечь вас в кабалу под 1000% годовых. Ваш вроде бы старый «кореш» еще по университету, школе или детскому саду может «кинуть» вас на деньги, а потом спокойно смотреть в глаза: ну ты понимаешь, братан, бизнес, ничего личного. Ваши родственники, окажись перед искушением делить солидное наследство, могут потерять человеческий облик и откажутся вспоминать, как вы вместе в детстве гоняли на великах, и уж точно принимать это во внимание в препирательствах в суде. Ваши коллеги по работе могут вас подставить, подсидеть и заложить.

Такое было и в «старые добрые» советские времена, просто сейчас ставки стали выше.

Государство мало способствует тому, чтобы в обществе росло взаимное доверие. Оно не очень озабочено защитой прав личности и выстраиванием горизонтальных институтов солидарности и взаимодействия на низовом уровне.

Более того, относится к ним с крайним подозрением (ко всяким там НКО). Государству параноидальным образом кажется, что эти институты (даже товарищество собственников жилья) тотчас обратятся против него, а потому самый актуальный лозунг государства для нас веками остается прежним: «Больше трех не собираться!»

Государство не доверяет нам, стремясь и ограничить во всем, чем только можно. А мы не доверяем ему. Прежде всего, в лице его чванливых живущих явно не по средствам (да, их декларациям о доходах мы тоже не доверяем) чиновников, разговаривающих с нами на «птичьем» языке официоза. И вообще будто с Луны свалившихся и не понимающих, как устроена жизнь простого обывателя.

Когда Дума принимает очередной закон, то первая мысль обывателя – «а в чем подвох?» Чем еще придется поступиться или сколько заплатить? В этом плане, кстати, удивительным «светлым пятном» последних лет стало принятие недавно закона о компенсации из госбюджета потерь добросовестным покупателям квартир, ставших жертвами мошеннических схем, в том числе, если там были замешаны (совершили ошибки, скажем, при оформлении приватизации) государственные чиновники. Хотя вообще-то нашем государству не свойственно компенсировать ущерб, нанесенный действиями его служащих.

Низкое доверие к СМИ тоже понятно: они (а прежде всего под ними понимается «СМИ номер 1» — телевидение) воспринимаются многими как пропаганда или манипуляция. Про институт выборов на обывательском уровне давно принято считать примерно так: «Ну понятно, как там все делается/обстряпывается». Но и оппозиции, прежде всего «несистемной» (про «системную», изображающей из себя как бы оппозиционную массовку, все уже давно и так понятно) ловить на ниве народного доверия тоже особо нечего. Лидерам недавних протестов в Москве многие не верят: мол, они просто сами хотят дорваться до власти, чтобы воспользоваться ее сладкими плодами. НКО, в том числе благотворительным фондам, многие тоже не верят: там жулики собирают деньги под больных детей, как цыгане.

Между тем на доверии построено очень многое в современном мире. Начиная с основ контрактного права и кончая «шеринговой экономикой» (от слов share – делиться) со всякими платформами по найму жилья, совместными поездками на авто, краудфандингом на стартапы и т.д. Креативность и изобретательность, от которых зависит сегодня прогресс, несовместимы с тотальным недоверием. Какой может быть стартап без доверия? В нашем обывательском представлении — только «государственный», в рамках госкорпорации и «под распил». А в остальном мире – все иначе.

Наше угрюмое взаимное недоверие ко всему и вся делает нас похожими на мрачную архаичную «деревенщину», исподлобья глядящую на современный мир и ожидающей от него только подвоха, подстав и прочих неприятностей.

Кстати, вокруг нашей страны – тоже одни сплошь враги и хитрованы, которые только и думают, как нас объегорить. Но этот случай, правда, у нас есть вера в наши доблестные ВКС и ядерные ракеты. Если только они взлетят и там из них не украли какую-нибудь важную деталь.