Пожароопасная система: почему Россию тушат по приказу

Некоторые СМИ со ссылками на источник в Минобороны написали, что военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение чуть ли не пяти дней, хотя может потребоваться и больше времени. То есть неужели опять можем, когда захотим? Только в Красноярском крае (там горит более 1 млн га) по линии Минобороны будет задействованы десять самолетов Ил-76 и десять военно-транспортных вертолетов, на которые установят специальные водосливные устройства. Помимо этого, в ликвидации пожаров участвуют почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

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Губернатор Красноярского края Александр Усс в первый же день не преминул выразить слова благодарности президенту Владимиру Путину и Министерству обороны за помощь. «В течение нескольких часов они [Путин и Минобороны] смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск, мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными, МЧС и выдвинуться в северные районы. Я уверен, что в течение нескольких дней ситуация радикально будет изменена и взята под контроль», – сказал Усс. Это тот самый губернатор, который буквально накануне, выступая перед местными жителями, убедительно говорил, что тушить пожары, находящиеся в так называемой «зоне контроля» (то есть там, где они непосредственно не угрожают населенным пунктам и инфраструктуре) бесполезно, что это, мол, как метель зимой, с которой ведь никто не борется.

Вообще речи про «зоны контроля» в эти дни раздавались из многих чиновничьих уст и от представителей МЧС. Еще в 2015 году был принят такой регламент (якобы такова была практика и в СССР, ее просто узаконили). И по нему в нынешнем году из почти 3 млн полыхающих в настоящий момент лесов на востоке страны в эти зоны «нетушения» попало 90% леса.

Между тем сибирские и якутские города и населенные пункты в последние недели окутаны плотным дымом и смогом, сквозь которые с трудом просматривает дневное солнце. Таких населенных пунктов более 600.

Жители подписывают панические петиции с требованием к властям принять меры. И уже даже Трамп позвонил Путину, дым из Сибири дошел до Америки (где в этом году активно горит Аляска, а также несколько провинций Канады, но не в таком катастрофическом масштабе, как у нас), президент США предложил свою помощь. Но в этот момент российский президент уже отдал приказ о подключении военных к тушению пожаров. И сразу все завертелось. А те федеральные каналы, которые до тех пор в упор не видели огненной катастрофы в Сибири и на Дальнем Востоке, стали тотчас подробно освещать борьбу со стихией.

Восприняв команду «гасить» на свой лад, Следственный комитет возбудил уже и первое уголовное дело из-за пожаров. Сотрудников красноярского краевого министерства лесного хозяйства якобы подозревают в халатности. Число подозреваемых не разглашается. Оказывается, должностные лица с марта не предпринимали необходимых действий для ликвидации возгораний. Из-за этого огонь распространился на большой территории. А если бы Путин отдал распоряжение в сентябре? То и дело о мартовской халатности возбудили бы тогда же?

Это все очередная история о том, как все звенья вертикали власти, случись у нас какое очередное ЧП, тотчас впадают в состояние паралича политической и всякой другой воли и начинают со страхом и надеждой одновременно смотреть на Москву, а конкретно на Кремль.

Со страхом — потому что оттуда может прилететь нагоняй за то, что ситуацию запустили. С надеждой — потому что своих сил и средств либо не хватает, либо их разворовали, либо не мобилизуют, боясь обвинений в нецелевом использовании. Ведь регламент 2015 года никто не отменял, и он действует. По этому регламенту ущерб от лесных пожаров оценивается по самым минимальным расценкам — как утрата древесины, которую можно было бы добыть, а та, которая сгорает в отдаленных точках — так это вообще не ущерб. При этом долговременный ущерб здоровью людей, неделями живущих в густом облаке смога, практически не учитывается.

Медики, между тем, считают, что один день пребывания в дыме от лесных пожаров эквивалентен выкуриванию 10-15 сигарет. Что наносит долгосрочный ущерб дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Наконец, столь масштабные пожары не могут не оказывать долговременного пагубного воздействия на экологию огромных пространств. Резко увеличивается выброс углеводорода, усугубляя «парниковый эффект» и подталкивая глобальное изменение климата. Сажа и копоть, оседая в Арктике и снижая отражательные свойства тамошних льдов и снегов, провоцируют ускорение их таяния (интенсивность его в этом году усилилась). В результате подъем уровня Мирового океана провоцирует новые природные катаклизмы – в том числе новые пожары от жары, бьющей рекорды, а также наводнения в результате нарушения сложных природных балансов. Кто подсчитает этот ущерб?

Количестве лесных пожаров на Севере неуклонно растет на протяжении всех последних десятилетий. Не только у нас (в прошлом году огонь прошел по 8, 5 млн га леса, в этом рекорд уже побит), но и на Аляске, в Калифорнии, в Канаде. Там тоже не тушат ряд отдаленных пожаров, однако далеко не в такой пропорции (90-10), как у нас. Приняты более гибкие меры реагирования, а также противопожарной профилактики. У нас же, после принятия Лесного кодекса (2006 год), ликвидации (потом в незначительной мере восстановления) лесников как класса, возложения полномочий и ответственности по тушению лесных пожаров и их профилактике на вечно нищие региональные бюджеты, происходила постепенная деградация лесной службы. На фоне, повторим, повышения пожароопасности.

На это накладывается продолжающийся преступный бардак с незаконной вырубкой лесов (законным способом вырубается в год по 1 млн га, сгорает в несколько раз больше). При этом браконьеры часто сами поджигают лес с целью скрыть следы незаконных лесозаготовок, а следить за такой деятельностью мы, как космическая держава, почему-то оказались не в состоянии. Да и после законных лесозаготовок практикуется сжигание порубочных остатков, чего в развитых странах не делается, и это тоже провоцирует пожары.

Сейчас, конечно, бросив все силы и позабыв про недавние разговоры об «экономической нецелесообразности» тушения огня в зонах контроля и затратив, разумеется, в разы больше денег, чем потребовалось бы, если бы пожары начали тушить на ранней стадии, государство справится с ситуацией. А СК непременно найдет «стрелочников», которых показательно накажут. Тем более на нашу прискорбную ситуацию обратили внимание уже даже в Вашингтоне, тут уж особенно нельзя ударить в грязь лицом перед «америкосами». Но в следующие годы ситуация повторится вновь. И снова будут ждать сигнала сверху, чтобы начать выполнять свои непосредственные обязанности, а до этого будут врать страдающим «аборигенам» по поводу того, что ничего, мол, сделать нельзя. Такая система управления сама нуждается в срочной противопожарной профилактике. Ну не ждать же, в самом деле, и тут предложений из американского Белого дома нам помочь. Они вроде «пытались» в 90-е, но сильно уж по-своему. И не пошло.