Пожароопасная система: почему Россию тушат по приказу

Почему для тушения лесных пожаров нужен приказ лично Путина

За сутки работы группировки Минобороны, направленной по приказу президенту на тушение пожаров, удалось потушит огонь на 90 тысячах гектарах. В настоящее время огонь полыхает на 2,7 млн га, что на 12% больше, чем в прошлом году. Как скоро может быть решена эта проблема?

Некоторые СМИ со ссылками на источник в Минобороны написали, что военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение чуть ли не пяти дней, хотя может потребоваться и больше времени. То есть неужели опять можем, когда захотим? Только в Красноярском крае (там горит более 1 млн га) по линии Минобороны будет задействованы десять самолетов Ил-76 и десять военно-транспортных вертолетов, на которые установят специальные водосливные устройства. Помимо этого, в ликвидации пожаров участвуют почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в первый же день не преминул выразить слова благодарности президенту Владимиру Путину и Министерству обороны за помощь. «В течение нескольких часов они [Путин и Минобороны] смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск, мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными, МЧС и выдвинуться в северные районы. Я уверен, что в течение нескольких дней ситуация радикально будет изменена и взята под контроль», – сказал Усс. Это тот самый губернатор, который буквально накануне, выступая перед местными жителями, убедительно говорил, что тушить пожары, находящиеся в так называемой «зоне контроля» (то есть там, где они непосредственно не угрожают населенным пунктам и инфраструктуре) бесполезно, что это, мол, как метель зимой, с которой ведь никто не борется.

Вообще речи про «зоны контроля» в эти дни раздавались из многих чиновничьих уст и от представителей МЧС. Еще в 2015 году был принят такой регламент (якобы такова была практика и в СССР, ее просто узаконили). И по нему в нынешнем году из почти 3 млн полыхающих в настоящий момент лесов на востоке страны в эти зоны «нетушения» попало 90% леса.

Между тем сибирские и якутские города и населенные пункты в последние недели окутаны плотным дымом и смогом, сквозь которые с трудом просматривает дневное солнце. Таких населенных пунктов более 600.

Фоторепортаж: Как горит Сибирь
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Жители подписывают панические петиции с требованием к властям принять меры. И уже даже Трамп позвонил Путину, дым из Сибири дошел до Америки (где в этом году активно горит Аляска, а также несколько провинций Канады, но не в таком катастрофическом масштабе, как у нас), президент США предложил свою помощь. Но в этот момент российский президент уже отдал приказ о подключении военных к тушению пожаров. И сразу все завертелось. А те федеральные каналы, которые до тех пор в упор не видели огненной катастрофы в Сибири и на Дальнем Востоке, стали тотчас подробно освещать борьбу со стихией.

Восприняв команду «гасить» на свой лад, Следственный комитет возбудил уже и первое уголовное дело из-за пожаров. Сотрудников красноярского краевого министерства лесного хозяйства якобы подозревают в халатности. Число подозреваемых не разглашается. Оказывается, должностные лица с марта не предпринимали необходимых действий для ликвидации возгораний. Из-за этого огонь распространился на большой территории. А если бы Путин отдал распоряжение в сентябре? То и дело о мартовской халатности возбудили бы тогда же?

Это все очередная история о том, как все звенья вертикали власти, случись у нас какое очередное ЧП, тотчас впадают в состояние паралича политической и всякой другой воли и начинают со страхом и надеждой одновременно смотреть на Москву, а конкретно на Кремль.

Со страхом — потому что оттуда может прилететь нагоняй за то, что ситуацию запустили. С надеждой — потому что своих сил и средств либо не хватает, либо их разворовали, либо не мобилизуют, боясь обвинений в нецелевом использовании. Ведь регламент 2015 года никто не отменял, и он действует. По этому регламенту ущерб от лесных пожаров оценивается по самым минимальным расценкам — как утрата древесины, которую можно было бы добыть, а та, которая сгорает в отдаленных точках — так это вообще не ущерб. При этом долговременный ущерб здоровью людей, неделями живущих в густом облаке смога, практически не учитывается.

Медики, между тем, считают, что один день пребывания в дыме от лесных пожаров эквивалентен выкуриванию 10-15 сигарет. Что наносит долгосрочный ущерб дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Наконец, столь масштабные пожары не могут не оказывать долговременного пагубного воздействия на экологию огромных пространств. Резко увеличивается выброс углеводорода, усугубляя «парниковый эффект» и подталкивая глобальное изменение климата. Сажа и копоть, оседая в Арктике и снижая отражательные свойства тамошних льдов и снегов, провоцируют ускорение их таяния (интенсивность его в этом году усилилась). В результате подъем уровня Мирового океана провоцирует новые природные катаклизмы – в том числе новые пожары от жары, бьющей рекорды, а также наводнения в результате нарушения сложных природных балансов. Кто подсчитает этот ущерб?

Количестве лесных пожаров на Севере неуклонно растет на протяжении всех последних десятилетий. Не только у нас (в прошлом году огонь прошел по 8, 5 млн га леса, в этом рекорд уже побит), но и на Аляске, в Калифорнии, в Канаде. Там тоже не тушат ряд отдаленных пожаров, однако далеко не в такой пропорции (90-10), как у нас. Приняты более гибкие меры реагирования, а также противопожарной профилактики. У нас же, после принятия Лесного кодекса (2006 год), ликвидации (потом в незначительной мере восстановления) лесников как класса, возложения полномочий и ответственности по тушению лесных пожаров и их профилактике на вечно нищие региональные бюджеты, происходила постепенная деградация лесной службы. На фоне, повторим, повышения пожароопасности.

На это накладывается продолжающийся преступный бардак с незаконной вырубкой лесов (законным способом вырубается в год по 1 млн га, сгорает в несколько раз больше). При этом браконьеры часто сами поджигают лес с целью скрыть следы незаконных лесозаготовок, а следить за такой деятельностью мы, как космическая держава, почему-то оказались не в состоянии. Да и после законных лесозаготовок практикуется сжигание порубочных остатков, чего в развитых странах не делается, и это тоже провоцирует пожары.

Сейчас, конечно, бросив все силы и позабыв про недавние разговоры об «экономической нецелесообразности» тушения огня в зонах контроля и затратив, разумеется, в разы больше денег, чем потребовалось бы, если бы пожары начали тушить на ранней стадии, государство справится с ситуацией. А СК непременно найдет «стрелочников», которых показательно накажут. Тем более на нашу прискорбную ситуацию обратили внимание уже даже в Вашингтоне, тут уж особенно нельзя ударить в грязь лицом перед «америкосами». Но в следующие годы ситуация повторится вновь. И снова будут ждать сигнала сверху, чтобы начать выполнять свои непосредственные обязанности, а до этого будут врать страдающим «аборигенам» по поводу того, что ничего, мол, сделать нельзя. Такая система управления сама нуждается в срочной противопожарной профилактике. Ну не ждать же, в самом деле, и тут предложений из американского Белого дома нам помочь. Они вроде «пытались» в 90-е, но сильно уж по-своему. И не пошло.