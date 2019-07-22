«Слуга народа» стал хозяином: как изменится Украина

Как и ожидалось, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» уверенно выиграла досрочные выборы в Верховную Раду, хотя этой партии еще каких-нибудь четыре месяца назад просто не существовало. Украинский парламент избирается по смешанной системе — половина депутатов по партийным спискам, еще половина как одномандатники по мажоритарным округам. Всего в украинском парламенте 450 депутатов. Но, поскольку выборы по понятным причинам не проводились в Крыму и на территории «ДНР-ЛНР», 26 мандатов остаются «пустыми». Так что в новом украинском парламенте по факту будет 424 депутата.

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Главная интрига выборов заключалась в том, сумеет ли партия Зеленского набрать достаточное количество мандатов, чтобы формировать правительство в одиночку, не вступая в коалиции. Для этого «Слуге народа» надо было получить по партийным спискам и мажоритарным округам не менее 226 мандатов. Шансы на такой исход для партии Зеленского резко повысились после объявления перемирия в Донбассе. Хотя окончательные итоги выборов еще не объявлены, уже понятно, что в общей сложности «Слуга народа» получит в Раде больше половины мест.

По итогам обработки половины протоколов «Слуга народа» набирает 42,45%. Далее идут «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука и Олега Бойко (накануне выборов они дважды ездили в Россию и встречались с российскими президентом и премьером), партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Батькивщина» ветерана украинской политики Юлии Тимошенко, «Голос» фронтмена знаменитой рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (к слову, учившегося политологии в США). Остальные партии, в том числе радикалы, не преодолели 5-процентный барьер.

По предварительным данным, кроме 122 мандатов по партийным спискам на данный момент партия Зеленского получает 125 мест по мажоритарным округам. Таким образом, 247 мандатов в новом составе Рады «Слуге народа» уже гарантировано. Накануне выборов единственной политической силой, с которой партия «Слуга народа» была готова обсуждать такую коалицию, назывался «Голос». Но это уже, похоже, не актуально — тем более что все другие парламентские партии скорее будут ждать провала от Зеленского и его кабмина, чем вступать в коалиции и разделять ответственность.

Однако в самих итогах выборов остается еще одна важная интрига — сумеет ли «Слуга народа» в случае более убедительной победы в мажоритарных округах, чем по партийным спискам, набрать конституционное большинство в 300 мандатов. Если это случится, люди Зеленского получат возможность в одиночку менять Конституцию в том числе в пользу усиления полномочий президента, а расклад в парламенте станет похож на ситуацию в российской Госдуме, где у «Единой России» конституционное большинство с запасом.

Теперь важнейший вопрос для будущего Украины состоит в том, кто станет премьером, спикером Рады и займет ключевые посты в правительстве и администрации президента.

Главная проблема будущего правительства Украины состоит в том, что в команде Зеленского нет людей, имеющих хоть какой-то опыт государственного управления или хотя бы просто политический опыт. Конечно, идея тотального обновления, прихода во власть совершенно новых, не дискредитировавших себя политиков, некоторое время может греть сердца украинских избирателей, голосовавших сначала за Зеленского --президента, а теперь и за его партию. Но если украинцы в ближайшие год-полтора не увидят улучшений в экономической ситуации и прогресса в достижении мира на Донбассе, рейтинг Зеленского может начать стремительно обваливаться.

При этом желающих воспользоваться ослаблением президента будет много — как ни парадоксально, в новой Раде, несмотря на наличие большинства мандатов, у Зеленского может больше не оказаться никаких союзников. При этом одномандатники, если почувствуют ослабление украинской власти, могут начать переходить в стан его политических противников.

Для России украинские парламентские выборы важны не только с точки зрения будущего российско-украинских отношений, хотя это и остается главным фактором российского интереса: именно из-за Крыма и Донбасса против России введены основные международные санкции.

На наших глазах Украина показывает полезный опыт радикального обновления заскорузлой политической элиты.

Сильный парламент, который балансировал бы исполнительную власть, но при этом не был бы политически однородным, чтобы разным политическим силам приходилось оговариваться друг с другом, не помешал бы России для более эффективного контроля народа за властью.

Главный смысл де-факто начавшегося в публичном поле обсуждения возможности смены Конституции РФ ради усиления полномочий парламента в части формирования правительства как раз и состоит в том, чтобы наша власть была более сбалансирована. Чтобы одному человеку не приходилось в ручном режиме управлять ликвидацией последствий наводнений, следить за зарплатой учителей и пожарных, проводить коммуникации в отдаленные населенные пункты и единолично отвечать за все происходящее в стране.

При этом и в России обсуждается идея увеличения числа одномандатников – по ним могут пойти и единороссы, говорили ранее источники «Газеты.Ru» и Bloomberg.

Как писало агентство, теоретически этот план позволит Владимиру Путину остаться значимой фигурой в российской политике – как главы партии и премьер-министра с расширенными конституциональными полномочиями.

Впрочем, новый украинский опыт полной подконтрольности парламента президенту в условиях парламентско-президентской республики (Зеленский, кстати, может оказаться первым в истории президентом, у которого есть такой контроль над Радой), вовсе не гарантирует успеха. Экономическое положение Украины близко к катастрофическому — по уровню ВВП на душу населения страна откатилась за 130-е место в мире. При новом раскладе в парламенте Зеленский больше не сможет объяснять свои возможные провалы и неудачи «происками Рады» и «старых элит». Уверенности в том, что Зеленскому и его команде полностью лояльна армия, нет.

В любом случае Украина вступает в период очередной глобальной трансформации политического поля (притом, что пока ни одной украинской власти не удавалось избавиться от решающего влияния на политику нескольких ключевых местных олигархов), за которой будет пристально наблюдать и Россия. Политические системы и политические проблемы двух стран не так уж далеки друг от друга, как кажется.