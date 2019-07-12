Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский

Инициатива разговора двух президентов исходила от украинской стороны. Мол, мы не навязываемся. Разговор был ознакомительным, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И прагматичным. Сам факт его в Кремле считают очень важным.

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И действительно, Кремль на протяжении всего времени после сокрушительной победы Зеленского на выборах давал понять, что ждет от новоизбранного президента четких и внятных шагов, которые бы свидетельствовали о том, что надежды, которые возлагала на Зеленского определенная часть украинского общества, не пустые иллюзии. Однако до сих пор Зеленский в основном проявлял гибкость и демонстрировал «новые походы» больше по части пиара и каких-то нюансов, нежели по сути.

Так, он вернул пользующегося уважением Москвы экс-президента Леонида Кучму в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе. Было несколько раз заявлено, что Киев готов снять экономическую блокаду Донбасса. Правда, пока на неприемлемых лидерам самопровозглашенных республик условиях – возвращения взятых ими в ответ под свой контроль украинских предприятий в «юридическое пространство Украины». С украинским олигархами Зеленский провел серию разговоров, добившись от них согласия инвестировать в восстановление Донбасса, правда, пока речь идет только о районах, контролируемых ВСУ. Был сделаны ряд жестов, свидетельствующих о том, что Киев готов отказаться от прежнего курса на прославление и увековечивание «бандеровщины».

Зеленский часто говорит на публике по-русски, говорит о надобности вернуть (пока «ментально») Донбасс в состав Украины.

Наконец, недавно он обратился к Владимиру Путину через фейсбук, пригласив провести встречу в Минске при участии лидеров США, Франции, Великобритании и Германии. Путин в ответ на эту инициативу заявил, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена, но Москва ни от каких форматов для поиска путей урегулирования не отказывается. И вот теперь звонок Зеленского.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, и президенты договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц». «Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — добавил Песков. Зеленский утверждает, что главной темой было освобождение украинских моряков.

Акцент, как видим, другой и он не свидетельствует, что разговор «прошел в теплой и дружеской атмосфере».

Кроме того, практически сразу же после разговора с Путиным Зеленский, общаясь уже с премьер-министром Молдавии Майей Санду, специально подчеркивает, что он выступает против «навязывания планов по так называемой федерализации». Это принципиальное положение для Москвы касательно Минских соглашений, где имеется соответствующий пункт о том, что Донбассу должна быть предоставлена автономия. Впрочем, против нее, как и против прямых переговоров с лидерами ЛНР и ДНР Зеленский выступал и в ходе предвыборной кампании.

После победы на выборах он также успел выступить с несколькими резкими заявлениями в адрес России, которые отнюдь не свидетельствовали о намеках на возможную «оттепель» в отношениях. Таким образом, несмотря на разговор двух президентов, переговорные позиции Москвы и Киева по Донбассу остаются весьма далекими друг от друга.

Конечно, можно сделать скидку на то, что Зеленский еще толком не вышел из одной предвыборной кампании, как уже вошел в другую. Партии президента «Слуга народа» надо завевать большинство в Раде. Именно от нее зависит формирование кабинета министров (президент может назвать только двух – обороны и иностранных дел, и те подлежат утверждению парламентом), а также, в перспективе, тех условий урегулирования на юго-востоке. Порошенко помнится, все время ссылался на то, что Рада не примет то, что прописано в Минских соглашениях, а продавить силой он это не может (строго говоря, это именно так и было).

По опросам, партия «Слуга народа» пока лидирует и может набрать почти половину голосов. Хотя набрать абсолютное большинство будет весьма непросто, и Зеленскому понадобятся союзники или коалиция по каким-то вопросам (по конституционным, требующим две трети голосов, так точно понадобятся). Если он будет опираться на большинство Раде, то сразу его вес в глазах Москвы как переговорщика резко повысится.

Важную роль сыграть партия «Оппозиционный блок — За жизнь» Виктора Медведчука, который сейчас выступает едва ли не главным каналом политических контактов с Москвой. На днях его принимал Дмитрий Медведев. Блок, по опросам, сильно отстает от «Слуги народа» (10-12%), но это, как ни крути, второе место по популярности среди других партий.

И нельзя исключать, что услуги Медведчука (он является кумом Путину) и близких ему людей будут востребованы Зеленским для достижения тех или иных договоренностей с Москвой (например, по газовому транзиту и ценам на газ для Украины).

При этом пока Зеленскому до выборов тактически выгодно оставаться максимально неопределенным в ряде острых вопросов (а переговоры с Россией по Донбассу и Крыму – это определенно острый вопрос, способный расколоть общество), чтобы «не расплескать» свою широкую и пеструю электоральную коалицию. Ограничиваясь как раз намеками по многим ключевым вопросам и не формулируя четкой и подробной программы действий по ним.

Рассказывая о том, что главным содержанием его разговора с Путиным был вопрос освобождения украинских моряков, Зеленский тем самым пытается «продать» то, что электорат может оценить максимально дорого, избегая других подробностей, которые могут как раз не встретить единодушной поддержки. И Москва, в свою очередь, если бы захотела подыграть Зеленскому, то могла бы именно «к выборам» их и освободить – в порядке гуманитарного акта доброй воли. Тем более что такое решение еще несколько недель назад принял Международный суд по морскому праву, а Евросоюз и США такое решение только приветствовали бы, не сочтя его «очередным вмешательством России» в чьи-то выборы.

Однако идя на такой шаг, она хотела бы быть уверенной, что он будет в должной мере оценен Киевом, а не воспринят как должное и тем более как подтверждение того, что на Москву и дальше можно давить посредством мирового сообщества, добиваясь других уступок.

Отталкивать Зеленского и игнорировать его пусть даже «пиарошные» инициативы, за которыми не стоит пока конкретных действий, Москве тоже невыгодно. В любом случае «фактор Зеленского» — это реальность украинской политики. Он может сыграть определенную роль в повышении общей «вменяемости» политического класса этой страны, очистив его от наиболее радикально-националистически настроенных деятелей, чье влияние возросло при Порошенко.

В этом смысле даже откровенно популистские действия Зеленского (несмотря на то, что они сильно, а порой вызывающе контрастируют с тем, что мы привыкли видеть в плане «стилистики» в российской политике) объективно могут быть на руку Москве, поскольку, как минимум, вносят разлад в ряды отнюдь не пророссийски настроенной части украинской политической элиты. У Зеленского на Украине среди «истеблишмента», если можно так выразиться, уже много врагов, а будет еще больше.

Вот лишь несколько его свежих политических конфликтов. Ему не удалось сместить главу МИД страны Павла Климкина за фактически неподчинение президенту. После предложения Зеленского не проводить военный парад в День независимости раздались открытые возражения высокопоставленных военных и многих ведущих политиков. Премьер Гройсман стал искать «компромиссный вариант» — чтобы и сэкономить, и на танках «покататься». Но «под козырек» перед Верховным главнокомандующим, заметим, никто не взял. В украинской политике нет непререкаемых авторитетов.

Наконец, Зеленский предложил подвергнуть люстрации высшие должностные лица времен президентства Петра Порошенко. В случае принятия такого решения в «черных списках» могут оказаться и сам бывший президент Порошенко, и спикер Верховной Рады Андрей Парубий, и глава СБУ, и руководители силовых структур.

Это будет настоящая чистка правящего класса. Порошенко и Парубию грозят уголовные дела, им могут запретить выезд из страны. Уже одно это обстоятельство не может не вызвать симпатий со стороны тех политиков и чиновников в России, кому приходилось иметь дело с «украинским вопросом» в последние пять лет.

Однако само по себе это не приведет ни к миру в Донбассе, ни к тому, что Украина с ее неизменными (при Зеленском тоже) планами вступления в НАТО и интеграции с Западом перестала бы восприниматься в Кремле как экзистенциальная угроза безопасности России. И ответ на вопрос, какая Украина нам нужна по соседству и какова в том будет роль нового президента, является принципиальным. В зависимости от него можно пойти на любые форматы переговоров. Хоть при посредничестве черта лысого. Или же, напротив, зарубить все форматы и заморозить конфликт в Донбассе на годы. В ожидании, пока политический класс страны, которую еще недавно называли «братской», в нашем понимании в достаточной мере «образумится».