Войны за прошлое: отменить победу, переименовать Россию

Помощник и советник президента Украины Владимира Зеленского — Никита Потураев — публично предложил сменить название России и русского языка в украинском медийном пространстве. Потураев, сославшись на свое филологическое образование, предложил переименовать Россию в «Московию». А русский язык — на «российский». Советник Зеленского на полном серьезе заявил, что переименование русского языка поможет украинцам легче отличить два языка:

«У нас русский язык, а там — российский... Давайте ее так и назовем — «руська мова». Фактически предлагается искусственно вытравить какие-то слова из языка, а там, того и глядишь, и до истории дойдет.

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Но если филологические изыски советника украинского президента еще можно объяснить характером российско-украинских отношений и уровнем взаимного политического троллинга двух стран в медийном пространстве, то вызвавшая бурю возмущения в самой Германии статья ведущего редактора исторического раздела вполне респектабельного издания Die Welt журналиста Свена Феликса Келлерхоффа выглядит куда более опасной политической провокацией на фронтах войны за историю.

Келлерхофф опубликовал статью, в которой призывает снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года советских танкистах. По мнению Келлерхоффа, масштабы сражения на Прохоровском поле сильно преувеличены, а его итоги не позволяют считать, что Красная армия одержала победу в этой известной танковой битве Второй мировой войны.

В качестве доказательной базы своей позиции Келлерхофф приводит свидетельства германского военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Сам Уитли утверждает, что обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную германской авиацией.

«На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта», — утверждает немецкий журналист. А действия советских войск в этой битве он называл «атакой камикадзе».

По официальной советской версии этой истории, принятой и в современной России, в сражении под Прохоровкой участвовало по 800 танков с каждой из сторон и потери были сопоставимыми.

Попытки с помощью архивных данных изучать одну из самых страшных войн в истории человечества можно только приветствовать. Тут нет никакого срока давности – чем больше потомки будут знать об исторических трагедиях масштаба Второй мировой войны, тем лучше. Это важно прежде всего для того, чтобы ничего подобное больше никогда и нигде не повторилось. А для этого важно уменьшать вражду между народами, но не увеличивать ее. Но едва ли этой благородной цели способствует призыв убрать военный памятник в другой стране. Тем более что победа СССР в той войне уж точно никакому сомнению не подлежит. А Россия как часть СССР имеет полное право чтить память о той войне так, как считает нужным.

В самой Германии, которая совершила национальное покаяние за преступления гитлеровского фашизма, такая статья естественно была воспринята как некая попытка «мягкой реабилитации» Гитлера. Кроме того, у этой статьи есть очевидный глобальный политический контекст. Президент России Владимир Путин пригласил президентов Франции и США принять участие в торжествах 9 мая 2020 года по случают 75-летия Победы. Макрон предложение принял, Трамп не отказался.

Политический хайп вокруг конкретных страниц Второй мировой войны вполне может быть использован для того, чтобы убедить лидеров ведущих мировых держав, воевавших в антигитлеровской коалиции, не приезжать в Москву на юбилей Победы.

Так нынешний политический разлад Запада и России приводит к тому, что ареной противостояния становится история 75-летней давности, в которой многие страны были союзниками по борьбе с общим смертельным врагом.

Нельзя сказать, что Россия успешно противостоит своим политическим противникам в этой войне за прошлое. Американцы снимают сериал про Чернобыль и фильм про подводную лодку «Курск», которые многие молодые люди воспринимают не как художественные произведения, а как документальную правду. Россия старается обходить эти темы и в искусстве, и собственно в исторических исследованиях.

У нас так и не создана до сих пор полноценная академическая история Второй мировой войны и Великой Отечественной как важнейшей ее части. Благородная акция «Бессмертный полк» позволяет людям сохранить личную память о своих близких, погибших в Великой Отечественной войне. Но этого недостаточно, чтобы люди знали всю правду об этой войне, историю и причины конкретных побед и поражений в битвах. То, как и благодаря чему советский народ смог выиграть эту страшную войну.

Мы должны быть готовы к тому, что свою память и свою правду придется отстаивать.

Человечество устроено так, что продолжает переигрывать прошлое, «воевать» даже уже давно закончившиеся войны, использовать и перекраивать на свой лад историю в угоду сиюминутным политическим интересам. Трактовать даже вроде бы очевидные исторические события по-своему, поэтому правды можно уже не сыскать.