Эпоха вырождения? Россия без россиян

Социальный вице-премьер Татьяна Голиков привела шокирующие данные потерь населения России с начала года. «Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — сказала она. Голикова признала, что многие регионы «в погоне за качественными показателями» искажали реальную статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
Чтобы понять, насколько шокирует эта цифра «минус 149 тысяч россиян» за четыре месяца 2019 года, достаточно посмотреть на динамику за последние десять лет.
В 2018 году, по данным Росстата, население России сократилось на 99,7 тыс. человек. И это произошло впервые за 11 лет — с 2008 года россиян с каждым годом становилось все больше.
Правда, в 2014 году это произошло только из-за присоединения Крыма, население которого стало учитываться в статистике. В России в 2018 году уровень смертности составил 12,4 на 1000 человек, тогда как в Британии – 9,2, в США – 7,3 (данные на 2017 год).
Но возобновление естественной убыли населения после десяти лет прироста — не случайность, а именно разворот тренда. С одной стороны, в детородный возраст вступили дети демографического провала 90-х годов прошлого века. С другой стороны, миграционный прирост перестал компенсировать естественную убыль населения.
Россия утратила привлекательность для мигрантов как из-за вялого развития экономики, так и вследствие ухудшения отношений со странами-соседями, дававшими значительный приток мигрантов. Теперь мигрантов из республик Средней Азии стали оттягивать на себя Казахстан (единственная, кроме России страна, куда приезжает больше трудовых мигрантов, чем уезжает из нее в другие страны) и Китай. Украина получила безвизовый режим с ЕС — это и резкое ухудшение отношений с Россией стали главными факторами постепенного разворота украинских миграционных потоков в сторону Европы.
Нет пока в России экономических предпосылок и для повышения рождаемости. Хотя коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составляет 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста (данные на 2017 год, более свежих еще нет) по сравнению с 2016 годом снизился на 6,9%, по официальным данным растет и продолжительность жизни, люди просто боятся заводить детей из-за экономической ситуации.
Сначала этому мешала экономическая неопределенность, резкое падение рубля в 2014 году. Потом определенность наступила, только не та, на которую рассчитывали обыватели: доходы падают пятый год подряд, света в конце экономического тоннеля люди не видят.
Перестала улучшаться ситуация со смертностью. В 2018 году смертность, по словам той же Татьяны Голиковой, выросла в 32 российских регионах. Этому способствует в том числе явно неудачная реформа здравоохранения. Количество медицинских учреждений сокращается, качество персонала падает. Когда санитарок переводят в уборщицы, а едва ли не единственный реальный смысл недавно принятого закона о телемедицине — сделать так, чтобы люди в глубинке получали медпомощь по интернету, ибо до ближайшей поликлиники и больницы просто не добраться, вряд ли стоит ожидать вклада здравоохранения в рост населения России. Скорее это будет вклад в его убыль.
Тысячи россиян продолжают ежегодно гибнуть в ДТП — и далеко не всегда из-за собственного варварского вождения, а из-за качества дорог. Алкоголизм и бытовое насилие не спадают, хотя официальные цифры фиксируют снижение потребления алкоголя на душу населения. Ставшая притчей во языцех фраза «Будет труп – звоните» в целом характеризует и отношение полиции к своему вкладу в снижение смертности (то есть никакое), и утрату надежды самих граждан на предотвращение насилия. Но это, как говорится, «средняя температура по больнице». Мода на здоровый образ жизни в России так и не прижилась, да и не везде для этого есть условия и финансовые возможности.
Понятно, что проблема вырождения нации — далеко не только российская. Более того, она характерна практически для всех наиболее развитых стран мира.
Только в России вырождение происходит точно не от высокого уровня развития, а совсем наоборот. К тому же одно дело, когда депопуляция идет в какой-нибудь Швеции или даже Германии, и совсем другое, когда это происходит в России. У нас огромная территория, и если ее не смогут заселить россияне, можно не сомневаться — найдутся со временем другие желающие. Тот же Китай, например, которому в буквальном смысле слова некуда девать людей.
Меры государственной демографической политики — сохранение и индексация материнского капитала с расширением возможностей его потратить, вялый рост социальных пособий для молодых матерей — ситуацию в корне не меняют. На эти пособия вырастить и поднять на ноги ребенка все равно невозможно. А проблемы с работой (реальная безработица в России в разы выше официальной из-за массовой частичной занятости и огромного количества самозанятых, часть из которых тоже могут оказаться по факту безработными) тоже не способствуют ни росту рождаемости, ни нормальному здоровью растущих в нищете детей.
Главной мерой борьбы с вырождением нации все равно должен стать комплексный экономический подъем страны. Улучшение качества медицины и образования. Возврат к устойчивому повышению доходов населения. Россию надо снова делать привлекательной для мигрантов — этому тоже может способствовать только экономический рост, а также улучшение политических отношений с соседями. Если Россия не кажется привлекательной страной для ее жителей в возрасте 18-24 года (именно среди них по всем опросам наиболее сильны настроения «валить из Рашки»), вряд ли можно ожидать, что большинство из них в скором времени захочет заводить здесь детей.
Поэтому повышать привлекательность страны именно для молодых людей, для подростков и тинейджеров — тоже важная задача демографической политики. Правда, увеличивать градус патриотизма среди молодежи традиционно стараются казарменными методами, что на контрасте с социальным расслоением вызывает отвращение.
Понятно, что патриархальный уклад и тяжелый физический труд, а также высокая детская смертность — именно эти факторы были главными на протяжении веков — уходят в прошлое во многих развитых странах, и Россия тут тоже тянется за ними. Страна постепенно продолжит вырождаться. И никакое самое современное оружие не защитит нас от этой незаметной, но такой явной угрозы.