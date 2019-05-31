Почему мы такие грустные? Как вывести страну из депрессии

На днях бывший главный санитарный врач, а ныне просто депутат Думы Геннадий Онищенко сказал, что людям пожилого возраста надо жить «немножко впроголодь». Фраза вызвала раздражение — мол, на российскую пенсию и так не забалуешь и пирожных не поешь. Хотя, строго говоря, Онищенко, сам являющийся фанатом ЗОЖ и соблюдающий режим и диету, совершенно прав: пожилым людям ожирение противопоказано и сидеть на одной картошке не стоит. Правда, для многих малообеспеченных россиян картошка едва ли не самый доступный овощ.

Просто нашим политикам сейчас, прежде чем что-то заявлять и советовать «простым людям», которых они так любят поминать всуе, надо трижды подумать. Это сейчас примерно, как хождение по минному полю.

Здоровое питание (и образ жизни) стоит дороже нездорового – это известный социально-экономический факт, поэтому от ожирения и сопутствующих заболеваний сейчас в большей степени страдают бедные слои населения. Однако когда чиновники как бы из окна своего лимузина, проезжая мимо с комфортом по этой жизни и по бедной стране по своим важным делам, начинают рассуждать о том, что, мол, на пенсию можно неплохо питаться, что «мы вас не просили рожать», что «мы вам ничего не должны» или (как недавно министр экономики Орешкин), что, мол, в Китае люди сознательно пошли на лишения и не имели пенсионной системы – ради экономического роста в стране, — то все эти сентенции «инопланетян» страшно раздражают.

Вы вообще о чем, господа? Вы знаете, где вы живете, о чем думает простой обыватель, да и как он сам живет?

Кстати, в том же Китае руководителя, не справившегося с поставленными партией и правительством задачами, еще недавно отправили бы на перевоспитание в отдаленную деревню пасти коз или коров. Не будем говорить о том, что бы с ним сделали в сталинские времена. И не зря популярность тех сталинских методов жива в нашем народе (у части населения) и поныне.

Информация о падении доходов населения вызывает обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленных на исправление ситуации»,— заявил Песков. Одной из мер, которая должна помочь, он назвал реализацию национальных проектов. Там действительно заложены меры, которые не только должны «раскочегарить» экономику, но и привести к повышению доходов, причем уже в этом году.

Хотя многие эксперты полагают (да и прогноз Минэкономразвития на текущий год об этом же говорит), что именно в этом году пока не просматривается причин для роста реальных доходов россиян. По данным Росстата, реальные доходы населения в первом квартале 2019 года сократились на 2,3%. Падение уже шестой год подряд происходит, составив с 2013 года до 10,9% (правда, потом снизил оценку до 8,3%).

Еще одним тревожным социальным признаком является повышение уровня потребления алкоголя, и не только за счет «черного рынка» и самогоноварения, но и за счет роста продаж в рознице. И если в прошлом году 40% россиян говорили, что совсем не употребляют спиртного, то теперь их доля снизилась до 33%. Это утверждает тот же ВЦИОМ, который ранее сообщил и о падении рейтингов власти. Последнее вызвало явное раздражение где-то наверху и заставило главу ВЦИОМ Валерия Федорова оправдываться: мол, он не то имел ввиду, а рейтинги вообще не падают, а растут.

Чиновники говорят, что пить стали больше потому, что, мол, недостаточно выросла минимальная стоимость крепкого алкоголя. А простой обыватель на это вам скажет так: да просто от такой жизни уже нельзя не пить.

Рост потребления алкоголя — верный признак роста социального неблагополучия. Хотя если считать в чистом спирте, то потребление алкоголя неуклонно, начиная с 2011 года, снижается. Просто вместо водки стали больше пить пива.

Какие-то из социальных проблем действительно можно решить (а какие-то – так и просто «залить») деньгами. Где-то повысить пособия, пенсии и так далее. Но, во-первых, в условиях стагнирующей экономики такие меры радикальными быть не смогут, во-вторых, некоторые «символические» подачки могут вызвать еще большее раздражение нуждающихся (типа повышения пенсий на несколько десятков рублей), в-третьих, не все проблемы решаются деньгами.

Последнее хорошо видно на примере борьбы государства за рождаемость. Борьба идет туго, ударными темпами народ плодиться не хочет. Государство действует по методике, которая подходит к странам бедным и беднейшим, когда «рожают за деньги». Эта методика работает применительно к бедным слоям населения и у нас. Однако семьям, достигнувшим определенного уровня достатка и образования, нужно нечто большее, чем материнский капитал.

Им нужна та самая уверенность в завтрашнем дне, растущий дефицит которой наблюдают социологи. Им нужен заряд социального оптимизма, который вдруг словно улетучился из нас как нации.

Нарастающий социальный пессимизм еще не перерастает в массовые протесты и, возможно, и не перерастет — мы и так устали бунтовать, совершать подвиги и устраивать революции за весь ХХ век. Нам действительно не нужны великие потрясения. Мы хотим стать пусть не самой богатой, но благополучной нацией. Не империей. Не сверхдержавой, которой боятся соседи близкие и дальние. А просто нормальной и комфортной для жизни страной.

Однако наш социальный пессимизм словно превращает всю нацию в одну согбенную под грузом текущих проблем фигуру, бредущую непонятно куда по длинному, однообразному и мрачноватому тоннелю и не видящую никакого света в конце этого тоннеля.

Что лишь отчасти объясняется повышением среднего возраста населения (с 18-20 лет в первой половине ХХ века) до примерно 40 сейчас. Общество все в больше степени видит окружающую реальность словно в сером цвете. И видит вокруг зажравшихся и циничных чиновников, вещающих нам свои советы, словно с Луны свалившись. Видит беззаконие по принципу «друзьям все, остальным — закон». Видит очень выборочную борьбу с коррупцией в стиле «схватки бульдогов под ковром». С коррупцией, которая опутала экономику, как плотная паутина, но с которой борются в зависимости от степени политической лояльности вора и коррупционера. Видят растущую социальную несправедливость. И запрос на эту самую справедливость становится сильнейшим вызовом, прежде всего, для власти.

И на этот вызов нельзя ответить только денежными подачками нуждающимся. Тем более на него нельзя ответить бесконечными обсуждениями на телевизионных ток-шоу проблем Украины, Трампа, Сирии и прочей «большой геополитики». От которой люди уже устали. Они искренне рады, что «Крым наш» и что туда теперь можно проехать по мосту, но хотят двигаться дальше. Дальше Крыма, образно выражаясь.

Они, может, и рады бы разделить злорадство по поводу того, что, мол, на Украину вернулся Михаил Саакашвили, но их больше волнует беспредел местных начальников и воняющая нешуточная свалка под окном, а также то, что к врачу надо записываться за неделю, а к «узкому специалисту» так и вовсе быстро попадешь только за деньги, которых и так мало.

Люди хотят видеть образ будущего не только в «планах громадье» национальных проектов, которые еще, есть такая угроза, обрастут приписками, как старая баржа ракушками, бодрыми рапортами «распиливших бабла», но и в своей собственной зарплате, карьерном росте, возможностях найти достойную работу не только в Москве. Хотят видеть образ будущего в конкретных (и осуществимых) планах – поехать отдыхать, купить квартиру, отложить деньги на старость, дать ребенку хорошее образование, а не «халтурное». Люди хотят жить в благоустроенном городе, а не с видом на очередную точечную застройку из многоэтажных одноликих «человейников», от которых в «большой мир» ведет одна вечно забитая машинами дорога, убивающая ваше время, вашу жизнь в бесконечных пробках.

На многие из этих вопросов люди не получают ответов. Они не получают, следовательно, и того заряда социального оптимизма, который должен быть подкреплен верой самих чиновников в то, что они работают в том числе на общественное благо, а не только на покупку домика на Лазурном берегу или в Лондоне.