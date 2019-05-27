Москва против России: регионы не догонят столицу никогда?

Согласно исследованию «Экономика городов-миллионников: право на развитие» Центра городской экономики КБ «Стрелка», средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по подушевому валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет. То есть — с учетом неумения человечества что-либо уверенно планировать на столь долгий срок — практически никогда.

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — пишут авторы исследования.

В России численность населения свыше 1 млн жителей имеют 16 городов. При этом, даже за вычетом Москвы, которая, похоже, живет на другой планете с точки зрения социально-экономических условий по сравнению с остальной Россией, эти города сильно различаются по уровню развития.

Есть относительно продвинутые города с достаточно высоким темпом роста местной экономики — к таким относятся Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. Если эти города смогут добиться среднегодовых темпов экономического роста 5,9% (в последние десять лет у них было почти в четыре раза меньше), они достигнут достичь подушевого уровня регионального продукта Москвы по состоянию на 2017 год к 2030-му. Но есть и отстающие города-миллионники: их экономический рост в последние семь-десять лет колебался около ноля. Это Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Отстающие миллионники догонят Москву 2017 года при годовом росте 5,4% (пока он, напомним, практически нулевой) не раньше 2040-го.

От состояния экономики крупнейших российских городов критически зависит вся национальная экономика. Эти города обеспечивают почти треть ВВП России. Но Москва дает более 54% этой доли мегаполисов: для сравнения, у следующего за ней Санкт-Петербурга — чуть больше 15%. При этом в 2017 году среднедушевой валовой продукт в Москве более чем вдвое превосходил аналогичный показатель нестоличных городов-миллионников.

То есть среднестатистический москвич живет как минимум вдвое богаче, чем житель Краснодара или Екатеринбурга.

Доходы бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга в расчете на одного жителя еще более значительно отличаются от доходов в других наших мегаполисах. В Москве этот показатель в 2017 году составлял 169 тысяч рублей, в Петербурге — 97 тысяч, а в остальных крупнейших городах страны — в среднем 23 тысячи рублей. Понятно, что московские власти при таких доходах могут позволить себе реновацию старого жилого фонда или масштабные проекты по благоустройству территорий (в народе их прозвали «бьютификация и улучшайзинг»), а для Воронежа или Самары подобные проекты — несбыточная мечта. На них нет денег. Что уж говорить о более мелких городах.

В таких условиях едва ли не фактором выживания для российских городов становится комплексное планирование – будь то территориального развития или социальной сферы. Правда, планирование остается не самой сильной стороной любого российского города – мы по-старинке привыкли затыкать дыры то тут, то там, в зависимости от того, на что обратит внимание вышестоящее начальство. И это не всегда будет то, что нужно жителям.

Но одна из самых тревожных тенденций — у крупных городов в России практически исчерпаны и человеческие ресурсы для развития.

В них, опять же кроме Москвы, практически прекратили переселяться люди из более мелких населенных пунктов.

Москва как воронка втягивает в себя человеческие и финансовые ресурсы. По разным оценкам, в Москве сосредоточено до 80% всей денежной массы, циркулирующей в российской экономике. При этом население Москвы, крупнейшего города Европы, хотя и превышает 12,5 миллиона человек, но это все равно меньше 10% населения России. Когда на город с населением, составляющим 8% населения страны, приходится 80% всех финансовых ресурсов государства — это вопиющая диспропорция.

Главный показатель динамики развития крупных городов — инвестиции. В 2017 году Москва привлекла их на сумму около 2 трлн рублей — это больше, чем все остальные города-миллионники вместе взятые (у них — 1,6 трлн). Петербург смог привлечь около 0,67 трлн рублей.

Серьезным тормозом на пути развития городов стало резкое отставание роста городских бюджетов даже от их экономического роста. В реальном выражении региональный валовой продукт российских городов-миллионников с 2010 по 2017 год вырос вдвое, а бюджеты — всего на 49%.

То есть, за счет бюджетных инвестиций прорывной экономический рост крупные города не обеспечат — им не хватит денег.

Объем недофинансирования мегаполисов в России с 2010 по 2017 год эксперты оценили в 510 млрд рублей (в среднем 5,2 млрд рублей в год для каждого города).

Гирями на шее регионов висят непомерные долги. У регионов физически нет денег обслуживать бюджетные долги, которые идут на погашение коммерческих займов или латание дыр в бюджетах. В таких условиях говорить не то что о развитии экономики, рывке в реализации национальных проектов, но и просто комплексной модернизации инфраструктуры и соцсферы можно не говорить. На 1 февраля 2019 года, совокупная долговая нагрузка на российские регионы составляет 2,1 трлн рублей. А долг муниципалитетов — 358,5 млрд рублей. У единиц крепких регионов хотя бы есть возможность обслуживать этот долг без катастрофического ущерба для местной экономики, у других – хроническое безденежье.

В воздухе висит лишь одно решение – лечить хирургическим путем, то есть списать долги, отрезать эту опухоль, перестать лечить припарками.

Москва не должна оставаться единственным местом в России, где у миллионов людей есть шанс на достойную работу и высокую зарплату. В данном случае присказка «Москва — не резиновая» означает не только то, что в одном городе большой страны физически не поместится все ее население. Это означает еще и невозможность нормального развития государства, в котором даже города-миллионники безнадежно отстали от столицы.

Победить бедность и добиться темпов роста выше среднемировых — именно эти две задача обозначены президентом как главные для России до 2024 года — можно только развивая регионы и хотя бы крупные города. Всех россиян в Москву точно не переселишь.