Звездные болезни: чему нас учит трагедия Юлии Началовой

На бытовом уровне вообще существует устойчивое поверье, что рано проявившие свои таланты дети-вундеркинды «долго не живут». Юля пела на сцене с 5 лет. Первый альбом выпустила еще тинейджером, что по меркам 90-х и российской эстрады было почти чудом.

Реклама

Свою роль сыграли творческие родители, которые вели дочь к славе. Такое давление на себе чувствуют многие дети, родители которых уверены, что нужно их детям. За яркой картинкой детского успеха скрывается упорная работа, давление, желание во что бы то ни стало соответствовать призрачному идеалу.

При всех предпосылках к всероссийской славе и популярности ее — будем объективны — так и не случилось. В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.

Но когда она внезапно — как многим казалось — умерла, сгорев буквально за неделю, выяснились и продолжают выясняться детали, которые делали эту жизнь тяжелой, трагической, мучительной.

Смерть в 38 лет от заражения крови на фоне повышенного сахара в крови после ампутации ноги из-за гангрены. Даже если бы Юлия выжила, она осталась бы инвалидом на всю жизнь. Кроме того, у молодой женщины была подагра и еще, как рассказал телеведущий Егор Иващенко, с которым Началова работала на проекте «Один в один», возможно, незадолго до смерти она сумела победить рак — лимфому. Но иммунитет, скорее всего, был уже совсем ослаблен.

Основными причинами подобных болезней, особенно подагры, которая обычно бывает у пожилых людей, стала очень модная теперь и у российских девушек погоня за внешней привлекательностью «любой ценой». Странные китайские таблетки для похудения — в России давно и активно рекламируют по ТВ, на радио, а теперь и в интернете крайне сомнительные (если не прямо опасные для здоровья) препараты.

Этот «черный рынок» процветает – поскольку спрос рождает предложение. Буквально на днях в Москве изъято 80 кг опасных для здоровья «таблеток для похудения», содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин. Оно подавляет аппетит и имеет множество побочных эффектов, так что принимать его почем зря категорически нельзя.

Но девочки и женщины, насмотревшиеся на звезд-худышек, продолжают гоняться за чудодейственными и мгновенными средствами.

Однако самую зловещую роль в трагической судьбе певицы сыграла немыслимая в СССР, но широко разрекламированная и прочно вошедшая в повседневную жизнь многих россиянок, имеющих «лишние деньги» (а иногда даже берущих на это кредиты) пластическая хирургия. Неудачная операция по увеличению груди, не прижившиеся импланты — и здоровье разрушено навсегда.

По всем социологическим опросам и физиологическим замерам, люди, имеющие семью и счастливые в отношениях, живут в среднем дольше, чем несчастные в любви и одинокие. У Юлии Началовой личная жизнь по факту не сложилась.

Неудачный первый брак. Второй брак с не слишком медийным и не особенно склонным к светской жизни футболистом Евгением Алдониным (эта пара одно время считалась одной из самых милых, как сказали бы сейчас, «мимимишных», в мире спорта и шоу-бизнеса) подарил ей единственную дочь. Сейчас девочке 12 лет и она тоже вундеркинд, причем не только в музыке, но и в филологии. Однако этот брак распался из-за бурного романа Юлии с внешне куда более эффектным и известным в качестве спортсмена, но куда менее привлекательным с человеческой точки зрения хоккеистом Александром Фроловым.

Из этих отношений возникла история, которая тоже случается сплошь и рядом в нашей жизни.

Дележ имущества после смерти человека и долги, которые могут достаться даже несовершеннолетним детям.

Фролов подал в суд на Началову, требуя с нее 20 миллионов рублей за половину элитной квартиры в столичном элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» площадью 167 квадратных метров. Эти апартаменты достались Началовой от Евгения Алдонина. Но позднее Началова вроде бы продала половину квартиры за 20 млн рублей Фролову. Когда через пять лет отношений пара рассталась, Фролов стал требовать эти деньги назад (хотя он точно очень не бедный человек). Началова платить отказалась заявив, что не получала эти деньги, и хоккеист подал в суд.

Теперь адвокаты Фролова хотя и утверждают, что их клиент не оспаривает права на квартиру (она теперь по закону принадлежит 12-летней дочери Началовой), но не отказываются от требования возврата денег. И 12-летняя девочка таким образом — с момента вступления в права наследования — станет обладательницей долга.

Таких историй, увы, тоже очень много — родственники или бывшие супруги известных и не очень известных людей грызутся за имущество умерших близких, отравляя жизнь друг другу и память об ушедших. И этот «квартирный вопрос» испортил не только москвичей.

1 марта 2019 года – за 16 дней до смерти Началовой — адвокаты Фролова обратились в Никулинский районный суд с иском о признании недействительным договора цессии, который был заключен между Началовой и инвестиционной компанией. А теперь адвокаты цинично, но честно делают свою работу, сопровождая ее, например, такими комментариями:

«Нам, в свою очередь, также очень жаль, что из жизни ушла такая молодая женщина, а ее дочка осталась без мамы. Но спор возник намного раньше, чем произошли эти печальные события и с ним все равно рано или поздно придется что-то делать».

Смерть молодой матери, у которой есть дети — это всегда особая трагедия для детей. Отец единственной дочери Началовой (к слову, Юлия хотела еще детей, в чем публично признавалась, но уже не могла их завести из-за букета болезней) Евгений Алдонин, хотя и помог в организации похорон, и, по словам многих людей, знавших ситуацию изнутри, был лучшим мужчиной в жизни певицы, не стал брать свою дочь от этого брака в нынешнюю семью. Дочь Началовой будет жить с бабушкой и дедушкой, хотя Алдонин продолжит помогать ей, как помогал до сих пор.

Эта ситуация знакома многим разведенным женщинам: ответственный отец готов «помогать» деньгами или ходить в кино с детьми по выходным, но не ходить на родительские собрания, покупать одежду, сидеть в очереди в поликлинику.

Понятно, что из каждой человеческой судьбы можно извлечь какие-то уроки и что мы не очень-то умеем это делать. Но есть какие-то простые истины, которые важно помнить. Не пытайтесь улучшать внешность с помощью странных лекарств и пластической хирургии — думайте о близких. Старайтесь не делать долгов: ведь платить по ним, возможно, придется вашим детям.

Человеческая жизнь слишком хрупка. Далеко не всем из нас достаются возможность полной самореализации, хорошее здоровье и настоящая любовь. Все, что мы можем — стараться беречь себя и близких. Надеяться на лучшее. И все-таки учиться на чужих ошибках, чтобы не превратить их в свои. А Юлии Началовой — светлая память.