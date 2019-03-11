Симулятор побед: как Россия кует медали Универсиады

Представьте себе, что на всемирную школьную Олимпиаду по химии или физике Россия присылает сборную докторов химических или физических наук. И разбивает всех школьников всех стран мира в пух и прах. Такое невозможно, скажете вы? Нечто похожее происходит на зимней Универсиаде в Красноярске, как происходило и на летней Универсиаде в Казани в 2013 году. Ради побед любой ценой Россия отправила профессиональных спортсменов уровня сборных ковать рекорды по медалям в соревнованиях с заведомо более слабыми соперниками. И, главное, любителями, для которых спорт — хобби, а не профессия.

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На сей раз Россия выиграла медальный зачет зимней Универсиады аж за четыре дня до ее окончания. По состоянию на утро 11 марта по московскому времени у сборной России было 108 медалей (запомните это число), в том числе 39 золотых. Прошлый рекорд по золотым медалям на зимних универсиадах также был российским — 29 наград – и был установлен в 2017 году в Алматы. Для сравнения, у идущей на втором месте в «тотале» Южной Кореи медалей было 14, а золотых – шесть. У занимавшей третье место Японии — 11 медалей, из которых золотых четыре. Сборных США и Норвегии вообще нет в десятке. Вы себе представляете хоть какой-нибудь чемпионат мира по зимним видам спорта или тем более зимнюю Олимпиаду, на которой бы норвежцы отсутствовали бы в десятке общего медального зачета?

Всего в ходе Универсиады разыгрывается 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. То есть 228 медалей. Россия заберет не меньше половины всех этих наград. Зачем нам столько? Неужели начальству всех мастей (особенно региональному), которое обожает пиариться на спорте, стоит позировать на телекамеры на спортивных объектах и примазываться к чужим победам (непонятно какой ценой и над кем в данном случае достигнуты эти победы)?

Формально мы ничего не нарушаем — на Универсиадах нет профессионального ценза для участников. Если человек числится студентом и его возраст от 18 до 25 лет, он имеет право выступать на студенческих Играх. Но в реальности люди, которые вообще интересуются и следят за этими соревнованиями, всё прекрасно понимают. Например, россияне взяли золото в женском слаломе — при том, что в реальных соревнованиях по горнолыжному спорту Россия ни у мужчин, ни у женщин и близко не имеет шансов на призовые места и даже на места в первой десятке. Все золото биатлона на этой Универсиаде – тоже российское.

Прямо сейчас в шведском Эстерсунде проходит чемпионат мира по биатлону, где любая медаль для России (пока у нас есть одно «серебро») будет сродни чуду. Зато в состав мужской сборной на этот чемпионат вошли два чемпиона и призера Универсиады — Эдуард Латыпов и Никита Поршнев улетели в Швецию прямо из Красноярска.

Спору нет, для не слишком хорошо и богато живущего Красноярска Универсиада — праздник и запоминающееся зрелище.

Но, во-первых, это очень дорогой праздник. Расходы на Универсиаду превысили 80 млрд рублей – такую сумму озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Это вчетверо дороже, чем в пересчете на рубли обошлась прошлая Универсиада в Южной Корее. Причем более 30 млрд рублей потратил бюджет Красноярского края. Для сравнения, весь краевой бюджет на 2019 год по расходам — 237,1 млрд рублей. То есть, на одно спортивное соревнование ушло 13% регионального бюджета. Понятно, что в реальности эти траты распределились на несколько лет, пока шла подготовка. Но масштабы все равно впечатляют.

Во-вторых, выигрывать приятно у равных соперников в острой борьбе.

Увы, ради того, чтобы потешить самолюбие далеких от спорта начальников, мы опять выставили против реальных студентов-любителей из других стран, зачастую вообще приезжающих на подобные соревнования за свой счет, профессиональных спортсменов, членов сборных, чтобы забрать астрономическое количество медалей себе. Зачем устраивать эту спортивную «потемкинскую деревню» — непонятно. Ведь на реальных соревнованиях мы все равно и близко не завоюем столько медалей, как это было на Универсиаде. Чемпионам Универсиады из числа членов сборных эта победа конечно приятна, но и у них нет иллюзий относительно собственного уровня по сравнению с реальными конкурентами из других стран.

Но, главное, такое отношение к домашним Универсиадам подрывает имидж российского спорта в мире не меньше, чем допинговые скандалы. Это только усугубляет подозрения в том, что некоторые наши спортивные и околоспортивные начальники хотят побед любой ценой.

Великие спортсмены, олимпийские чемпионы и чемпионы мира становятся известными на всю страну и даже на весь мир. Они подают пример для подражания (служить примером для детей — вообще важнейшая функция спорта высоких достижений) и даже иногда превращаются в национальных героев. Едва ли мы вспомним кого-нибудь из победителей Универсиады в Красноярске, если только они не добьются побед в реальном большом спорте. Пока же слишком ретивое желание чиновников пропиарить страну превратило Универсиаду в спортивном смысле в симулятор побед, девальвируя значимость подавляющего большинства этих медалей. А симулировать в спорте — последнее дело.