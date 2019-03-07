«Сами виноваты»: зажравшиеся против нищебродов

Не проходит недели, чтобы какой-нибудь российский чиновник, депутат или богатая «мажорка» публично не оскорбили народ, обвинив самих людей в их нищенском положении. Мы уже узнали, что можно жить на пенсию 3500 рублей в месяц, питаясь «макарошками» и «сезонными овощами». Что власть ничего не должна молодым, потому что «не просила родителей их рожать». Что в хорошие рестораны не должны ходить «нищеброды», чтобы не мешать своим присутствием «отдыхать» нашим высокодуховным сливкам общества.

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Теперь вот депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев, генеральный директор «Газпром трансгаз Волгоград» (про историю жизни и масштабы роскоши его коллег по «бизнесу» отца и сына Арашуковых теперь знает вся страна) расширил наши знания о причинах нищенских пенсий.

На заседании Волгоградской областной думы депутат Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей у нас, оказывается, получают исключительно «тунеядцы и алкаши». И что эти люди сами виноваты в своем материальном положении.

По словам Набиева, люди с таким уровнем доходов «нормально не работали», но имели возможность «стать нормальным человеком». Товарищ депутат подсчитал, что те, кто был занят на предприятиях, оказывается, получают пенсии от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно. Увы, не всем россиянам повезло, как депутату Набиеву, попасть на работу в госкомпанию и занять там руководящий пост.

Сам депутат Набиев, естественно, не бедный человек. Особенно по меркам не очень богатой Волгоградской области — она по всем показателям качества жизни находится в конце четвертого десятка среди российских регионов. По информации на официальном сайте Волгоградской областной думы, только в 2016 и 2017 году Набиев заработал почти 70 млн рублей. Конечно для него те, кто имеет пенсию 8 тысяч рублей в месяц, то есть может такими темами заработать 70 миллионов рублей не за два года, а за 700 лет, просто не люди.

Затем, правда депутат попытался неуклюже извиниться за свое оскорбительное и откровенно бредовое по сути заявление. Ведь нищенские пенсии в России у миллионов людей, которые десятилетиями честно трудились на благо страны. Просто воровать не умели, как некоторые. Но извинился Набиев тоже довольно «криво»: мол, приводил в пример некоторых сотрудников со своего предприятия, на котором он раньше работал, и признал, что это некорректное сравнение. Оказывается, при прежней пенсионной системе хорошие работники и недобросовестные трудящиеся могли иметь одинаковую пенсию, хотя и довольно скромную.

В России при отсутствии социальных лифтов, блате и фаворитизме, царящих зачастую при назначениях на хлебные должности во власти и крупном бизнесе (часто одно вообще неотличимо от другого) эта «зажравшаяся» элита откровенно презирает «нищих людишек» вокруг.

Бытовой культ презрения людей из власти к «простому народу», похоже, только набирает обороты. Только федеральные чиновники еще имеют мозги, чтобы не говорить презрительно о народе вслух. А местные царьки уже ничего не фильтруют — говорят, что думают.

Народ для этих чиновников и депутатов — досадная помеха, чтобы наслаждаться жизнью, докучливые просители. Начальству в регионах хочется, что бы граждане были сплошь «зайки» да работяги. Славили власть. Безропотно голосовали за нее на выборах. Ни за что не спрашивали. Позировали на совместных фото и под телекамеры при открытии построенной школы или на каком-нибудь спортивном празднике. И не мешали в обычной повседневной жизни, не путались под ногами. «Проблемные категории» чиновники искренне ненавидят, пытаясь обвинить самих людей в их бедах, да еще и приправляя эти обвинения рассуждениями о «справедливости».

Мол, у нас по справедливости миллионы и дворцы, а у них — жалкие однушки в покосившихся от старости домах или даже бараки. Так было, так есть, так должно быть.



... Накануне 8 марта чиновники привычно начнут рассыпаться в публичных комплиментах женщинам. Чисто по привычке. Только это не должно никого обманывать. Каждая история про женщин, бросающих младенцев в парке с мешком на голове умирать, не кормящих и запирающих дома, отрубающих руки — это такой же признак разложения нашего общества, как оскорбления богатых представителей власти в адрес народа, за уровень жизни которого эта власть вообще-то тоже должна отвечать.

Кажется, власть и большинство общества ждет от женщины только одного – рожать и быть милой матерью пухлощеких младенцев из рекламы. О том, что им отрубают руки домашние тираны, что они в одиночку тянут проблемных детей, что оформить пособие просто не под силу, что дети (в том числе в школе) хотят есть, чиновники часто узнают по результатам возбуждения уголовных дел. А до этого – они в домике, в больших кабинетах или на торжественном открытии фонаря.

Алкоголики, наркоманы, одинокие мамы, болеющие старушки, бездомные, бедные, похищенные против воли невесты, изнасилованные «женщины-сами-виноваты» – ровно такие же граждане России, такие же люди, как губернаторы и сенаторы.

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, Потому, как сам из этих самых родом», — справедливо написал Сергей Шнуров. И чиновники должны заботиться об их интересах точно так же, как об интересах всех остальных граждан.

Печально писать такие вещи накануне праздника весны, одного из немногих дней в году, когда не слишком добрая к женщинам Россия вспоминает самые теплые человеческие слова в адрес дочерей, сестер, матерей, бабушек. Но говорить людям добрые слова, заботиться друг о друге надо не только по большим праздникам, превращаясь в чудовищ на следующий день. Мы прежде всего люди, а уже потом богатые и бедные. Мужчины и женщины. Депутаты и безработные. Пенсионеры и дети.