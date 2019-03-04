«Дело Скрипалей»: от трагедии до фарса

4 марта 2018 года осужденный в России за шпионаж и давно обмененный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, жительница Москвы, приехавшая к отцу в гости, были найдены без сознания на скамейке в центре Солсберри. По версии британских властей, Скрипаля отравили российские шпионы, агенты ГРУ с документами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Причем отравили не абы чем, а запрещенным боевым химическим веществом «Новичок», завезенным во флаконе духов Nina Ricci. По данным расследования The Bellingcat и The Insider, настоящие фамилии этих людей Мишкин и Чепига. Потом британские власти стали заявлять о «третьем русском», якобы причастным к отравлению: некоем враче-кураторе операции.

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Москва все отрицала и требовала от британских властей провести всестороннее расследование атаки на российских граждан. Посольство России в Великобритании составило доклад с вопросами британской стороне, а МИД РФ в понедельник назвал годичной давности инцидент трюком британских властей. Вопросы остались без ответа — Британия отказывается допускать российских дипломатов к Скрипалям и позволить России участвовать в следствии. При этом сами британские власти официально не афишируют деталей расследования и не ставят вопрос об экстрадиции подозреваемых, мотивируя свою позицию тем, что Россия все равно их не выдаст. С этим трудно поспорить, но такая позиция позволяет выдвигать любые антироссийские версии.

Отравление случилось в разгар яростных споров по Breхit в Великобритании (не закончившихся окончательной сделкой с ЕС до сих пор) и за неделю до президентских выборов в России. Кроме того, Россия предстояло провести чемпионат мира по футболу.

В итоге все стороны смогли извлечь из пиара на этой истории немало пользы. Россия получила повод обвинить Британию и – шире — Запад в приступах шпиономании и параноидальной русофобии. При этом на президентских выборах в России это не сказалось, разве только несколько повысило явку относительно прогнозов. Британия использовала отравление как повод для новых антироссийских санкций. Их ввели ЕС и США. Дело дошло и до дипломатической войны — более 20 стран выслали из-за «дела Скрипалей» российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами в отношении дипломатов из этих стран. Чемпионат мира по футболу у России не отобрали, и она провела лучший турнир в истории: именно такое мнение высказал на днях президента ФИФА Джанни Инфантино. Сборная Англии этот чемпионат не бойкотировала, как призывали некоторые британские политики, и заняла на нем почетное четвертое место.

Спустя год история, начинавшаяся как трагедия, выглядит трагифарсом с элементами черной комедии.

20-летний Эван Хоуп (вот его реально жалко) — сын погибшей от воздействия «Новичка» 44-летней британки Дон Стерджесс — написал письмо президенту России Путину. Об этом сообщила газета Sunday Mirror. «Британская полиция считает, что как минимум два человека ответственны за смерть моей матери, но, похоже, они находятся под защитой вашего государства. Я взываю к вам как к человеку — разрешите допросить этих людей. Моя мать заслуживать справедливости», — цитирует его издание. Бойфренд Стерджесс подарил ей найденный незадолго до инцидента на улице флакон парфюма, который оказался смертельным. До этого Хоуп обращался к президенту Трампу с просьбой «попросить Владимира Путина помочь расследованию на саммите в Хельсинки». В понедельник, в годовщину отравления Скрипалей, Солсбери посетила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Где находятся Сергей Скрипаль и его дочь, в каком состоянии, живы ли они, в России не знает никто.

Они не выходят на связь. Неизвестны и мотивы, по которым России вдруг понадобилось бы травить Скрипаля, да еще и таким экзотическим способом.

Мать Скрипаля вообще до сих пор не знает о его отравлении — старой женщине об этом не говорят, а телевизор она видимо не смотрит и газет не читает. Но зато подала заявление в полицию, чтобы его признали «пропавшим без вести». Это позволит старой женщине получить квартиру, машину и…собаку, принадлежащие Сергею Скрипалю. Племянница Скрипаля Виктория активно пиарится на отравлении. Она месяцами не вылезала из телешоу на главных телеканалах и даже пыталась сделать политическую карьеру. В сентябре 2018 года она безуспешно баллотироваться в депутаты Ярославской областной думы. Кстати, в России сразу появились мемы и рассуждения о том, что в Госдуму должны срочно попасть Боширов и Петров. Но пока депутатов Петрова, Боширова, Мишкина и Чепиги у нас нет.

13 сентября 2018 года — ровно на следующий день после заявления российского президента, что мы нашли Петрова с Бошировым, что они гражданские лица, ни в чем не виноваты, могут выйти на связь и сами все рассказать, — эта сладкая парочка действительно вышла на связь. Да не с кем-нибудь, а лично с главным редактором главного российского телеканала для иностранной аудитории. Эти двое неприметных мужчин дали скомканное интервью, которое несомненно войдет в историю журналистики. Их ответы на прямые вопросы превзошли самые смелые ожидания самых ярых фантазеров. Это интервью взывало даже не волну, а настоящее цунами смеха и мемов в России и в мире. С трудом подбирая слова (говорить на камеру явно не их профессия), Петров и Боширов рассказали, что у них небольшой бизнес по производству спортивного питания, что они очень любят путешествовать по Европе и что им страсть как захотелось посмотреть «знаменитый шпиль Солсберецкого собора». Из этого интервью получалось, что мы имеем дело не с агентами ГРУ, а с романтической однополой парой суровых, но при этом нежных, стеснительных, ранимых мужчин.

После того интервью в публичном пространстве пара не появлялась. Но сейчас у профессора МГУ, ветерана российских спецслужб политолога Андрея Манойло родилась идея провести в недрах вуза первые «Скрипалевские чтения» с участием Петрова и Боширова. Об этом Манойло заявил радиостанции «Говорит Москва». Правда, в университете от чтений открестились, хотя публика успела поверить.

Виктор Шендерович по мотивам нашумевшего интервью написал пьесу «Увидеть Солсбери», где «Петров» и «Боширов» действительно пара влюбленных, которая правда потом решает, что в России «выгоднее», почетнее и безопаснее быть разведчиками-отравителями, чем однополыми партнерами.

Солсбери получил всемирную известность – правда, турпоток упал, но отвечать за запрос потребителя и проводить экскурсии «по местам Скрипалей» местные власти отказались. А зря, это могло бы хорошо пополнить городскую казну.

Британские СМИ продолжают описывать не саму историю в Солсбери, а сопутствующие ей сюжеты в духе триллера. То местные таблоиды пытаются обвинить в шпионаже, да еще более 30 лет назад, нынешнего посла России в Соединенном Королевстве Александра Яковенко. То респектабельная The Guardian публикует текст о том, что жители Солсбери до сих пор живут в страхе от возможного повторения химической атаки. Их пугают любые звуки проезжающей скорой помощи. Дети боятся сидеть на скамейках в городском парке. «Раньше мы изо всех сил пытались объяснить людям, где находится Солсбери. Мы говорили: рядом со Стоунхенджем. Теперь нас знает весь мир», — говорит один из героев этого текста.

Слово «Новичок» в русском языке, похоже, больше не означает человека, только что устроившегося на работу. «Солсберецкий собор» (не говоря уже о его шпиле) стал известен миллионам россиян и всему миру. Большая политика, санкции, дележ квартиры, машины и собаки, смех и грех — все это «дело Скрипалей». Утечки расследования этого дела в Британии похожи на мыльную оперу с множеством попутных линий, где историю главных героев уже невозможно натянуть на полноценный экшн, но на за ширмой их имен еще можно заполучить зрителей. Правда, по законам телевизионного жанра, такой сериал уже пора либо встряхнуть внезапным появлением старых героев, либо потихоньку прикрыть. В годовщину инцидента опять же осведомленный источник британской The Guardian рассказывает об изучении спецслужбами «лихорадочной активности» в районе посольства России в день отравления Скрипалей и сразу после. Конечно, никакой конкретики не приводится – весьма вероятно, она последует позже. Пока же прессе остается гадать. Завозили яд прямо в посольство? Купили новую мебель? Готовились к вечеринке по случаю 8 Марта? Что это было?

В итоге, спустя год неизвестны только некоторые «незначительные» детали этого эпическом эпическом сериале, ставшей частью мировой политики: кто, чем и зачем отравил Сергея Скрипаля и его дочь. Впрочем, это уже, похоже, никого не интересует…