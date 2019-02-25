Война на «Евровидении»: зачем шантажируют украинских артистов

Политические битвы вокруг «Евровидения», похоже, становятся неотъемлемой и откровенно отвратительной частью конкурса. И тут крайне плохие отношения между Россией и Украиной не могли не наложить отпечаток. В 2017 году скандал вокруг недопуска на конкурс, проходивший в Киеве, выступавшей в Крыму российской певицы Юлии Самойловой, привел к штрафам в адрес России и Украины. Россию наказали за отказ национального телевещателя от трансляции, Украину — за недопуск участницы от России. Сейчас Украина продолжила выяснение отношений с Россией в национальном отборе на «Евровидение-2019», которое состоится в мае в Израиле.

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Причем, травле подвергаются уже собственные артисты. Им пытаются заткнуть рот – в прямом и переносном смысле.

Сначала порицанию подвергся украинский дуэт «Анна-Мария» (заслуженные артистки Крыма Анна и Мария Опанасюк). С точки зрения украинских властей и СМИ, дуэт в одном из интервью отказался признать Крым украинским. Хотя по сути девушки не признали его и российским — просто ушли от прямого ответа. На вопрос «Чей Крым?» они ответили: «Наш». — «Чей?» — «Наш с моей сестрой. Это наш дом, где мы родились, начали петь, это наше любимое место на земле». А потом добавили: «Чей может быть Крым, если мы едем домой через две границы?» Кроме того, девушки в интервью поддержали шествие в День победы «бессмертного полка» и его атрибуты (георгиевские ленточки). По их словам, им все равно, какие у них ленточки и названия.

Фоторепортаж: Maruv не будет представлять Украину на Евровидении __is_photorep_included12206389: 1

Понять слова девушек можно — их отец работал в Крыму судьей, а мама и сейчас занимает должность в правительстве Республики Крым. Это их дом и они не хотят иметь политических проблем ни с Украиной, ни с Россией. Но, видимо, сейчас это невозможно — что ни скажи.

Правда, дуэт «Анна-Мария» занял последнее место в итоговом украинском телевизионном отборе на «Евровидение» и их вопрос участия в конкурсе отпал сам собой. Но теперь полным ходом идет скандал вокруг победительницы украинского отбора — певицы Maruv (Анны Корсун). Она заявила, что ее заставляют отказаться от конкурса.

По словам певицы, она ощущает сильное давление и даже видит явные попытки других лиц заставить ее отказаться от конкурса.

Теперь не попадает на «Евровидение» и победитель нацотбора Maruv. Не успели подсчитать голоса в ее пользу, как украинские организаторы начали в ультимативной форме ставить условия: гастролировать по России нельзя, а права на песню должны быть чуть ли не отчуждены от российской компании, которая ими владеет. И это при том, что совершенно очевидно: правообладателя песни просто так поменять нельзя.

Maruv вроде бы говорила, что готова не выступать в России и даже самостоятельно оплатить все расходы при подготовке к конкурсу. Однако ставшие для украинской политики «преступлением» связи украинских артистов с Россией так просто не разорвешь.

Вечером же в понедельник вышел пресс-релиз, в котором сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины и Maruv не пришли к согласию относительно участия в «Евровидение», как сказано, «по ряду причин».

Ничего антиукраинского ни дуэт «Анна-Мария», ни Maruv не сделали. Никаких юридических запретов на гастроли украинских артистов в России, к счастью, нет.

Российский музыкальный рынок до сих пор остается привлекательным для украинского шоу-бизнеса – связи двух стран в этой сфере, как и в сфере производства телешоу и сериалов, были едва ли не более тесными и глубокими, чем в экономике.

Понятно, что политические дрязги серьезно ударили по этим связям. Но зачем делать еще и поп-музыку ареной политического противостояния, совершенно непонятно. Какой удар Украине нанесет англоязычная песня, которую споет украинская певица, гастролировавшая в России? Чем травля Maruv отличается от попыток некоторых ретивых местных чиновников в России запрещать концерты российских артистов, выступавших после 2014 года на Украине?



При том, что на «Евровидении» уже давно не осталось практически никаких следов национального колорита – это конкурс среднестатистических миленьких англоязычных поп-хитов, как правила написанных интернациональными бригадами авторов. Часто одни и тех люди в разные годы пишут песни для конкурсантов из разных стран. Но попытки использовать этот конкурс как арену политической борьбы не прекращаются.

На Украине досталось даже победительнице «Евровидения» Джамале (Сусанне Джамаладиновой), песня которой «1944» о сталинской депортации крымских татар в свое время вызвала резкую реакцию в России. Украинские СМИ припомнили ей корпоративы в России, участие в конкурсе «Новая волна» в 2014 году и концерт в Сочи в 2015-м. При этом сама Джамала во всех своих публичных высказываниях как раз абсолютно совпадает с официальной точкой зрения украинских властей.

Попытка заставить поп-музыкантов плясать под дудку официальной государственной политики в современном мире выглядят полным анахронизмом. Разумеется, на том же «Евровидении» конкурсант представляет свою страну.

Но это не конкурс государств и даже не конкурс артистов — это конкурс песен. А песни конкурсантам, повторимся, создают интернациональные команды. А уж в обычной творческой жизни любой певец или группа не представляют никого, кроме себя. Если украинских артистов хотят видеть в России — они имеют полное право ехать в Россию. Если российских артистов хотят видеть на Украине — они имеют полное право ехать на Украину. Это не политический жест. Не предательство национальных интересов. Это обычная работа. При этом любой поп-музыкант, любой «деятель культуры» может иметь любую политическую позицию или не иметь никакой.

Российская поп-музыка по-прежнему доминирует в украинском радио- и телеэфире. Это признают на Украине. Некоторые украинские артисты по-прежнему популярны в России. Пусть артисты как-нибудь сами выбирают, где им выступать и что петь, а публика — что ей слушать. Особенно если мы хотим быть свободными и толерантными. Попсовые войны пока, к счастью, обходятся без пуль и снарядов, но по своей сути они ничуть не лучше настоящей войны.