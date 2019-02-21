Модно, дорого, бесполезно: как пишутся стратегии развития

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард недавно посоветовала бедным и развивающимся странам не платить консультантам и тратить лишние деньги на абстрактные стратегии развития. И даже обратила на это внимание самых уважаемых и богатых консалтинговых компаний — McKinsey или Boston Consulting Group.

Реклама

По словам Лагард, небогатым государствам нужно озаботиться повышением доходов и снижением – коррупции и нагромождения проектов, которые директор-распорядитель МВФ назвала white elephants («чемоданами без ручки»). Мол, начитаются стратегий и настроят чего ни попадя.

Так было, например, в Сенегале. Как приводило пример издание News 1st, многие годы проекты и планы различного рода консультантам заказывает Шри-Ланка – в $2,3 млн обошелся только мониторинг и реализация госпрограммы, направленной на ускорение трансформации экономики, в $1,4 млн – разработка стратегий для развития «цифровой экономики».

Это мудрый (и совершенно бесплатный!) совет, к которому стоит прислушаться российским ведомствам и компаниям.

В России давно и прочно укоренилась мода на престижных иностранных консультантов, которым министерства, ведомства и компании (даже небольшие) заказывают разработку всевозможных стратегий. Госведомства делают это через систему госзакупок. При этом складывается ощущение, что такие контракты консультантам, которые порой выступают в роли знаменитого Капитана Очевидность, выгодны обеим сторонам. Подрядчики получают деньги за ничего не значащие и не исполняющиеся советы, заказчики забирают часть бюджета себе, а дело не двигается с мертвой точки. Потом оказывается, что рыночная конъюнктура подвела.

Вот только несколько примеров причудливых отношений российских заказчиков с иностранными консультантами. На днях стало известно о следственных мероприятиях в отношении вице-президента компании «Башнефть» Якова Полункина. По данным Mash, уже бывший топ-менеджер подозревается в нецелесообразной трате средств. По предварительной версии, он заказал у компании McKinsey & Company CIS «новый эффективный план управления», за что было заплачено 13 млн рублей. Новое руководство компании сочло, что этот заказ был бесполезным разбазариванием денег.

В октябре 2017 года Минвостокразвития РФ, отвечающее за развитие Дальнего Востока, признало McKinsey победителем конкурса на разработку перспективного плана территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» на Курильских островах. В конкурсе участвовали ГУП «НИПИ генерального плана города Москвы», АНО «НИ системных исследований проблем предпринимательства», АО «КПМГ». Однако министерство сочло предложение McKinsey самым лучшим, хотя его цена была не самой низкой. Победитель конкурса обещал выполнить работы за 28,5 млн рублей при начальной цене контракта 30 млн рублей, тогда как заявки других участников опускались до уровня 15 млн рублей.

Тут возникает простой вопрос: а почему, собственно, министерство, отвечающее за стратегию развития важнейшего российского региона (Дальний Восток фигурирует в каждом послании президента Федеральному собранию, не стало исключением и нынешнее) не в состоянии само написать соответствующий документ? За что там получают зарплаты чиновники? Неужели никто из чиновников, которые должны знать проблемы островов изнутри, не взялся бы за такие деньги за эту работу? И в конце концов – почему так дорого (ТОРов и прочих подобных проектов в России тысячи)?

Понятно, что консалтинговые компании во многом строят бизнес на репутации и «понтах» — формально они не должны напрямую отвечать за успех бизнеса своих клиентов или за развитие территорий, для которых пишут стратегии.

При этом каждую такую успешную стратегию консультанты всегда готовы занести себе в актив и вписывают в свое портфолио, предлагая услуги другим клиентам. Но должен быть какой-то спрос. До спроса за такие советы доходят, впрочем, немногие: вероятно, потому что предлагаемые консультантами стратегии – это набор лозунгов, разбавленный подсчетами и яркими прогнозами.

Правда, некоторые случаи работы консультантов, которая обычно ведется непублично, все же всплывают. В прошлом году авиакомпания «Победа» осталась недовольна работой Boston Consulting и жаловалась на плохой уровень проработки документа и задержку сроков выполнения работ. При этом сумма контракта была немалая – 58 млн рублей.

Если вы министерство и ведомство и заказываете стратегии на стороне — сразу возникает вопрос об уровне компетентности вашего персонала. Если вы крупная коммерческая компания, заказанная на стороне стратегия развития не должна быть только способом «распила» бюджета — за ее реализацию должны отвечать топ-менеджеры и собственники компании. Та же McKinsey не так давно участвовала в написании стратегии развития ВЭБа – «ВЭБ 2.0» в бытность его председателем Сергея Горькова (сам он говорил, что документ разрабатывали сами, при «некотором участии консалтинговой компании McKinsey»). Но теперь в госкорпорации нет ни Горькова, ни той стратегии – с кого будет спрос, непонятно.

В результате большие деньги тратятся на разработку планов, прогнозов, стратегий, а их реализация никого не волнует.

Причем это касается не только иностранных консультантов. Способность российских чиновников исполнять свои прогнозы и написанные местными экспертами стратегии тоже вызывает серьезные сомнения. Сколько копий в свое время было сломано вокруг «Стратегии-2020». А теперь она прочно забыта. Никто даже из простого любопытства не сличает написанное там с реальностью. Хотя речь в той «Стратегии» тоже шла о прорыве, а заказчиком выступало само государство.

Разумеется, иностранный опыт бизнеса важен для нашей страны. Разумеется, иностранные консультанты при правильном использовании их знаний могут принести нашим компаниям немало пользы. Развитие в современном мире вообще основано на открытости к внешнему опыту, коллаборациях, транснациональных технологиях. Но в ситуации, когда у нас царит принцип коллективной безответственности, подобные контракты на стратегии и планы выглядят просто нерациональной тратой денег. Или нехитрым способом личного обогащения конкретных людей по обе стороны контракта.

12 новых национальных проектов для стратегического прорыва России появились не на пустом месте. У России большие амбиции, но ее экономическая мощь в последние годы неуклонно уменьшается. При этом Россия не может оставаться в стороне и от глобальной трансформации мировой экономики, новых цифровых технологий, меняющих сам уклад жизни. Если мы хотим пользоваться в реализации национальных проектов услугами иностранных консультантов, отвечать за это должны и те, кто советует, и те, кто спрашивает совета за немалые деньги российских налогоплательщиков. Наши с вами. Их вполне можно потратить на выращивание национальных кадров и создание экспертных центров международного уровня.