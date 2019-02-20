Все лучшее — детям: какое государство нас ждет

Владимир Путин в самом начале и самом конце послания обозначил две ключевые задачи государства, которые не тождественны друг другу и даже могут вступить в некоторое противоречие. В начале послания президент заявил, что главная задача — «сбережение народа», укрепление семьи и семейных ценностей. Ради решения этой задачи были предложены новые социальные инициативы, направленные в первую очередь на помощь многодетным семьям и пенсионерам. В конце послания важнейшей целью было названо сохранение России как «цивилизации, основанной на собственной идентичности». Тут, похоже, нашими помощниками станут новейшие ракеты, о которых, хотя и без компьютерной графики, как в прошлогоднем послании, президент России говорил долго и с большим воодушевлением.

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Глава государства честно признал, что хотя живущих за чертой бедности в России стало существенно меньше, чем в начале 2000-х (тогда их было около 40 миллионов человек, сейчас порядка 19 миллионов, по данным Росстата), но их число в последние годы опять растет. «Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма», — сказал Путин и дал правительству некоторые решения «прямого действия» для поддержки малоимущих и выхода страны из демографической ямы — в последние два года в России опять возобновилась естественная убыль населения. То есть, задача сбережения народа снова приобретает совершенно буквальный смысл: нас становится меньше. На рубеже 2023-2024 годов Россия надеется добиться восстановления естественного прироста населения.

С 1 января 2020 года пособие после рождения первого и второго ребенка будет выплачиваться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов — вместо полутора сейчас. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом президент предложил удвоить с 5 до 10 тысяч рублей — с 1 июля 2019 года. Глава государства также заявил, что индексация пенсий и ежегодных денежных выплат должна быть проведена сверх прожиточного минимума. По его словам, государство сначала должно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем проводить индексацию. Выплаты за первые месяцы текущего года будут пересчитаны.

Обещаны льготы по налогу на имущество для многодетных семей — на каждого ребенка от налога будут освобождены 5 кв. м в квартире. Дачные участки площадью шесть соток освободят от этого налога. Льготная ипотека под 6% годовых для многодетных семей, которая сейчас субсидируется государством только первые три или пять лет, теперь будет распространена на весь срок действия кредита. А это могут быть 10, 15 и даже 25 лет. Для семей с третьим и последующими детьми 450 тысяч рублей ипотечного кредита задним числом, с 1 января 2019 года, будут погашаться непосредственно из федерального бюджета.

Путин также впервые поддержал идею Банка России об ипотечных каникулах — однократной отсрочке по платежам за ипотеку для граждан, лишившихся доходов и попавших в сложную жизненную ситуацию. Правда, тут пока нет никакой конкретики, от которой прямо зависит смысл и успех начинания: ведь если один раз дать отсрочку на год по кредиту, рассчитанному на 15 лет, она вряд ли сильно поможет. Проблемы с работой за время действия ипотеки человек может испытать не раз и не два.

Социальные инициативы, особенно меры поддержки малоимущих, пенсионеров и семей, пожалуй, самые конкретные из послания. Именно этого люди и ждали — получить возможность немного вздохнуть, строить собственную траекторию. Конечно, речь идет о тех, кто способен и готов ее строить.

Уже известна и сумма, которую придется потратить на дополнительные социальные инициативы.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что для этого потребуются 100-120 млрд рублей. И сказал фразу, которая может несколько насторожить: эти средства будут изыскиваться по мере реализации бюджета.

Сроки всех решений президент обозначил четко — значит, деньги на них к этим срокам правительство должно иметь. Впрочем, пока федеральный бюджет у России — впервые с 2011 года — профицитный.

Кроме социальных мер поддержки, именно самой бедной части россиян, похоже, была адресована и финальная часть послания — про новые выдающиеся успехи российской военной машины с традиционной критикой нарушающих международные договоры в одностороннем порядке США и «подхрюкивающих» им европейских «сателлитов».

А вот активная работающая часть российского населения ничего особенно обнадеживающего для себя не услышала. Как правительство собирается остановить продолжающееся пять лет подряд реальных доходов (к слову, даже среди живущих за чертой бедности треть имеет официальную работу)? Сберегать народ гораздо легче, если у самого народа есть хоть какие-то сбережения. Прекратят ли в России «кошмарить бизнес», если сам глава государства прямо признал, что неоднократно говорил о необходимости уменьшить масштабы уголовного преследования предпринимателей, но ситуация не меняется? Будет ли государство в случае очередного странного громкого процесса против бизнесменов отделываться дежурной отговоркой о «невозможности давления на суд»?

Хотя иногда кажется, что сами эти дела возникают именно как следствие давления представителей государства и связанных с ним олигархов на правоохранительные органы или, наоборот, из-за странно понимаемой правоохранителями независимости. Она выглядит порой как независимость от закона и здравого смысла.

Непонятно, как государство будет — и будет ли вообще — поощрять «средний класс», который лет 10 назад публично назывался главной надеждой и опорой, локомотивом нашего развития. Показательно, что даже само выражение «средний класс» уже практически исчезло из лексикона российских чиновников. При этом на слуху «малоимущие», подстегивать рождаемость деньгами имеет смысл именно в этих слоях населения. Но не расширится ли этот класс? Будет ли у этих людей возможность обеспечить детям достойное образование и лечение?

Хотя в кои-то веки в публичном выступлении президента России не было ни слова про Украину, внешнеполитическая часть послания оставляет сомнения в том, что именно сбережение народа, борьба с бедностью, развитие экономики являются приоритетами нашей государственной политики на ближайшие годы. Вновь именно наличие современного оружия названо основанием для «равноправного диалога с Россией». Но если наращивать свой военный потенциал такими темпами, останутся ли деньги на гражданскую экономику? На повышение качества образования? На реализацию поставленной президентом в послании задачи к 2024 году обеспечить доступность медицинской помощи в каждом населенном пункте России?

Не съест ли экономический кризис и рост цен все эти меры помощи беднейшим слоям населения и многодетным семьям? Захотят ли молодые и активные россияне жить и реализовывать свои жизненные мечты именно в России — президент в своем послании призвал молодых мечтать, дерзать, работать на благо своих семей и страны — или попробуют найти свое счастье за кордоном?

Лучший способ сберечь народ — дать возможность людям учиться, лечиться. Работать и достойно зарабатывать. Поднимать детей и заботиться о стариках. Идентичность идентичностью, но ее на хлеб не намажешь, рану ей не перевяжешь. Комфорт, безопасность, возможности развития и самореализации — вот что должно давать людям государство.

Президент совершенно справедливо призвал чиновников всех уровней не ждать пришествия коммунизма и работать без раскачки. Только готова ли к этому громоздкая российская машина управления, заточенная больше на лояльность вышестоящему начальству, чем на реальное выполнение даже самых здравых и социально значимых поручений главы государства? Не случайно в соцсетях сразу подметили, что о необходимости работать «без раскачки» президент говорит в своих ежегодных посланиях почти постоянно… с 2007 года.