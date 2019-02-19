Cосули и лазеры: кто уберет питерский снег

Рейтинги рейтингами, однако если обратиться к СМИ и соцсетям, то касательно Питера многие нынешние публикации выдержаны в духе нездорового (а может как раз здорового?) алармизма. Улицы города в эту зиму оказались, хоть и отдаленно, похожими на времена блокады Ленинграда, юбилей снятия которой как раз недавно торжественно отпраздновали. И деньги на это, заметим, нашлись. Во время войны улицы вообще не чистились. Но сейчас-то не война! Люди ломают руки и ноги, скользя по наледям на тротуарах. Шутники вывешивают на стенах объявления о том, какая сторона улицы наиболее опасна при гололеде и снегопаде. А сверху прохожим на головы каждую минуту могут свалиться те самым «сосули», которые еще в бытность губернатором города Валентина Матвиенко собиралась сбивать лазером. Валентина Ивановна уже который год как спикер Совета Федерации (второй подряд, представляет именно Петербург), а лазера все нет. И даже «теплых кабелей», которые не позволяют замерзать водосточным трубам, в Северной Пальмире нет почти нигде. Как нет, видимо, и должного утепления чердачных помещений в старом жилом и нежилом фонде (чтобы сократить образование наледи на крышах).

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Коммунальное хозяйство города, который, пожалуй, является даже первой туристической достопримечательностью страны (не говоря уже о том, что центр города — наследие ЮНЕСКО), находится в явном кризисе. Если зайти даже в центральной части города во дворы, то глазам подчас предстает настоящая разруха, о которой, скажем, в Москве давно уже забыли.

«На орехи» за это дело достается, от горожан, конечно, сейчас нынешнему врио губернатора Александру Беглову. Тем паче, что критика сия подхватывается и тиражируется теми, кто играет против него в ходе предвыборной кампании (выборы пройдут в сентябре). К зиме он, конечно, как хозяйственник подготовился не лучшим образом. Приходится заниматься авралами, снимать районных начальников, а самому выходить на субботник с лопатой убирать снег.

С другой стороны, проблемы Питера явно накапливались уже не первый год. А примерно с того времени, как он сначала отлично подготовился к празднованию 300-летия основания города (оно прошло в 2003 году), но затем праздники такого масштаба кончились, что со временем отразилось и на состоянии улиц, и на фасадах. Которые даже в центре все чаще выглядят облупившимися. Было время, когда идеи «приподнять значимость» второй столицы вылились в переезд в город Конституционного суда и нескольких крупных компаний. Однако локальным благоустройством мест дислокации КС и проживания судей дело и ограничилось. Еще построили «башню Газпрома». Но по внешнему облику города и состоянию его хозяйства как-то не очень заметно, чтобы туда потекли какие-то большие деньги.

Может, они, конечно, и потекли, но куда-то в другое место.

И даже сугубо туристические места пребывают явно не в самом лучшем виде. Притом, что город, особенно в сезон, просто кишит толпами туристов. Благо что «гостиничная» проблема несколько рассосалась. Во многом благодаря онлайн-сервисам найма частных апартаментов.

Результаты небрежения к городскому хозяйству накапливались-накапливались и вот теперь обрушились на голову врио губернатора метровыми сугробами и теми же «сосулями».

Те, кто регулярно приезжает в Петербург с перерывами, могут заметить, что, с одной стороны, он стал дружелюбнее и более комфортным для туристов: кафе и рестораны на любой вкус и кошелек, многочисленные музеи и музейчики, созданные вокруг на основе подчас самых неожиданных идей. Понятное дело, и с традиционными, статусными музеями все более-менее в порядке. Но они по большей части в федеральном подчинении (и финансировании), работают в основном по накатанной колее. Модернизации a-ля парижский Лувр не удостоились. А зачем? И так народ пойдет. К чему экспериментировать с формой и тем более с содержанием. Зато новая Мариинка — блистательна. Но вот даже фасады со времен «большого ремонта -2003» уже сильно пооблетели. Мостовые и качество дорожного покрытия, прямо скажем, так себе. Город во многих местах выглядит хоть и блистательным, но неухоженным.

На днях в здании университета ИТМО обрушилась крыша на 150 кв. метрах. Это кажется символичным. Хорошо, что никого не убило. Но обрушение крыши в результате ремонта — это, извините, либо признак «третьего мира», либо коррупции, когда все украли.

После московской, длящейся уже не первый год борьбы за дисциплину парковок в Питере сразу бросается в глаза царящий в этом деле полный бардак. Машины стоят, как в Москве при Лужкове — на тротуарах и газонах в том числе, а также вне всяких знаков. Система платной парковки (и эвакуации) в городском масштабе, по сути, не работает. По словам питерцев, заинтересованным структурам до сих пор не удалось договориться между собой, кто будет курировать столь интересное дело. Прямо хоть «стрелку забивай», по традициям 90-х. Регламента парковки автомобилей во время уборки улиц, кстати, тоже нет. Или он не администрируется.

Ну и, наконец, даже такое неприглядное явление, характерное разве что для неблагополучных кварталов европейских городов, как навязчивые рекламные предложения от «жриц любви», можно встретить почти повсеместно. Это уже какой-то совсем привет из прошлого.

Видимо, прежнее руководство в лице Георгия Полтавченко планировало победить и жриц, и сосули, и дырявые фасады духовными «скрепами», поэтому на голубом глазу едва не отдало Исаакий в ведение церкви. Жаль, активные горожане порыв не оценили — глядишь, молитвой бы спаслись.

Что касается той же уборки улиц, то Москва и Питер в этом плане — это небо и земля. В столице даже после недавнего абсолютно рекордного снегопада с его последствиями справились дня за два. А в Петербурге настоящая снежная катастрофа на улицах длилась недели. Тут важны цифры. В Москве уборка квадратного метра уличной территории стоит 268 руб., а в Петербурге — максимум 100 руб. Первая цена экономически работает, а вторая, как видим, нет.

Уборку снега надо финансировать, вот какая незадача. Это прямая обязанность городских властей, а устраивать субботники и авралы — это признак непрофессионализма.

Притом уборка дворовой территории в северной столице стоит вообще смешные 10 рублей за метр. Вот дворы и не убирают. Оснащенность Питера средствами малой механизации для уборки улиц в разы хуже московской. Единой общегородской системы уборки тоже, по сути, нет или она не работает. Районные администрации по этой части ответственности не несут (было бы любопытно посмотреть на таких «смельчаков» при нынешнем московском мэре) за уборку всей территории своего района, включая тротуары и дороги. За все отвечает как бы комитет по благоустройству Смольного, который с уборкой снега в эту зиму не справился.

В общем, речь идет о необходимости комплексного подхода к модернизации всего жилищно-коммунального хозяйства города. Которое вроде теперь и решено подготовить. А если бы не выборы градоначальника, то ждали бы следующего юбилея основания города? В целом обидно как-то за вторую столицу должно быть. Не только перед миллионами посещающих ее туристов, но перед самими ее жителями. А уж основатель города, видя, что с ним стало, с поправкой на время, конечно, уж точно распорядился бы кого-нибудь выпороть. Или повесить.