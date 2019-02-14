«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки

До сих пор почти вне подозрений в подлоге и хайпе ради хайпа было только наше «интеллектуальное телевидение» — игры «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Но теперь «бульварный» скандал захлестнул и умную часть российского ТВ.

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Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер — причем почему-то спустя три месяца после «события преступления» — публично обвинил легендарного знатока, одного из символов интеллектуального телевидения страны Александра Друзя в попытке подкупа. По словам Бера, магистр «Что? Где? Когда?» хотел заранее узнать ответы на вопросы эфира «Кто хочет стать миллионером?», в котором собирался участвовать в паре со своим коллегой Виктором Сидневым. За что якобы предлагал Беру часть выигрыша в 3 млн рублей.

В подтверждение своих слов Бер представил аудиозапись разговора. На резонный вопрос, почему редактор не сообщил о попытке подкупа сразу, перед эфиром, своим коллегам по передаче и не остановил этот «договорной матч» заранее, Бер заявил, по сути, что хотел поймать Друзя и Сиднева «на живца». При этом знатоки в реальном эфире срезались на последнем вопросе и не выиграли 3 миллиона рублей.

Спустя сутки Александр Друзь прокомментировал ситуацию. Он признал подлинность видеозаписи и своего голоса на ней, но заявил, что все было с точностью до наоборот: это, мол, Бер пытался спровоцировать Друзя на нечестную игру и получить часть выигрыша, а Друзь ему «старательно подыграл» и «специально согласился». При этом знаток сообщил об этой истории своему не менее знаменитому коллеге Виктору Сидневу, и они якобы сознательно неправильно ответили на последний вопрос, дававший выигрыш в 3 миллиона рублей, хотя Друзь знал правильный ответ.

Аудиозапись разговора есть в открытом доступе, и каждый может сделать выводы сам. Однако любая версия этой истории не делает ее менее скверной.

В любом случае какая-то из сторон скандала пыталась из корыстных побуждений пойти на откровенный подлог в эфире передачи, которую смотрят миллионы людей.

Брошена тень на всю историю телевизионной версии «Что? Где? Когда? Может быть, и раньше, даже при создателе игры Владимире Ворошилове, происходило нечто подобное? Тем более что развлекательные передачи и раньше периодически обвиняли в финансовой нечистоплотности — чего стоят хотя бы постоянно циркулировавшие, но так и не дошедшие до уголовных дел обвинения в том, что взятки активно берут и дают в КВНе.

До сих пор не раскрыто случившееся почти 24 года назад убийство легендарного телеведущего и телеменеджера Владислава Листьева. Одна из основных версий — борьба за контроль над потоками рекламы полукриминального происхождения.

Но если шлейф скандалов и подтасовок вокруг бульварных, а с некоторых пор и общественно-политических шоу на российском телевидении стал обыденностью, интеллектуальные развлекательные передачи оставались вне подозрений. Одно дело криминальные истории участников какого-нибудь «Дома-2» или « Битвы экстрасенсов», и совсем другое — благородных рыцарей знаний в смокингах. Одно дело — уход из клуба знатоков замечательного игрока адвоката Ильи Новикова (политическая подоплека тут была очевидна), и совсем другое — скандал с банальным подкупом, причем на относительно небольшую сумму в 3 млн рублей.

Загладить это пятно на смокинге знатоков и визитной карточке интеллектуальных шоу, каковой остается телеверсия «Что? Где? Когда?», будет непросто. Самый лучший способ — предельная честность всех сторон. Когда деньги за откровения (иногда полностью лживые) платят участникам телешоу о бытовой или интимной стороне жизни звезд или просто о «чернухе» (она собирает рейтинги гораздо лучше, чем рассказ о «позитивных» событиях) — это отвратительно, но логично. Отвратительными методами рассказываем об отвратительном. Но когда речь идет об игре ума, о «высоких материях», такие методы выглядят совсем уж дикими.

По сути, под подозрением оказывается все наше телевидение. Оно, конечно, как и кино — во многом фабрика грез. Только грезы эти оказываются какими-то уж очень пошлыми и криминальными.

Впрочем, обыватель может сколько угодно рассуждать о желтушности и «подставах» в передачах разного рода, но факт остается фактом: сам формат телевидения требует четко выверенной и по форме, и по содержанию, и по хронометражу картинки. И абсолютной предсказуемости — хотя зритель ахает при виде какой-то постановочной склоки в каком-либо ток-шоу, судебном телепроцессе или кулинарном поединке. По факту мы совершенно не знаем, а что происходит за кулисами у «интеллектуалов»: поэтому предположить постановочность и этих передач тоже можно. Отлучение топовых лиц от телевидения в нашей стране – это невозможность «светить лицом», зарабатывать на своей персоне вне телевидения, поэтому жить по законам жанра готовы многие (и в этом нет ничего предосудительного, если правила публичны).

С другой стороны, если нас не удивляют коррупция и обман в политике или экономике, почему телевидение должно жить по каким-то другим правилам? Конечно, хорошо бы, чтобы эта история оказалась чем-нибудь вроде личного конфликта Ильи Бера и Александра Друзя (такая версия уже тоже появилась). Но осадок все равно остается — избавиться от ощущения, что любой выигравший миллионы в игре «Кто хочет стать миллионером?» просто проплатил свою победу, теперь будет сложно.