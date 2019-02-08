Хартия вольностей: почему россиян держат за мошенников

В России снова в кои-то веки что-то разрешат – теперь трекеры для коров, чтоб их хозяев не замели в кутузку за владение секретным записывающим устройством. Правда, проблема крупного рогатого скота должна была дойти до президента, чтобы дойти до Госдумы уже в виде поправок правительства.

И вот: разрешают.

Специальные технические средства, которые «рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем, если только им намеренно не приданы нужные качества и свойства, в том числе путем специальной технической доработки, программирования именно для неочевидного, скрытного их применения».

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Но опять оговорка – чтоб злодейские наши граждане не перепрограммировали что-нибудь и не урвали у государства копейку. За этой маленькой оговоркой, однако, кроется не только желание обезопасить себя от хакеров и других умельцев, но и более широкая проблема: государство априори держит граждан за мошенников.

Поэтому каждый раз ты должен доказывать: ты не педофил (подтверди справкой), ты не сошел с ума (подтверди справкой), ты не украл (подтверди справкой) и ты женат или холост (и то, и другое подтверди заверенной у нотариуса бумагой). В общем, докажи, что не виноват. Причем, справки своеобразные органы выдают после долгих мытарств из своих же баз – значит, государство уже и так знает, кто тут уголовник, а кто в разводе.

И да, вы правильно вспомнили эту фразу «государство вам не должно». Под государством мы имеем в виду и всевозможные ГУПы, МУПы и прочие госкомпании. Вы должны платить за газ (иначе суд и арестуют телевизор) – а следить за воровством в космических масштабах никто не обязан.

Вы просто сирота – вот вам квартира в арестантском бараке. Вы горожанин – вот вам снежной глыбой по голове с нечищенной крыши.

Или вот над дарованным правом собирать валежник (остатки стволов деревьев, сучьев после бурелома) потешались все кому не лень. Мол, в ХХI веке не нашлось у законодателей более актуальной задачи. Отчего же нашлось? Нашлось. Вот как раз днями внесен законопроект об автономной (отрезанной от остального мира) работе российского интернета. Чтоб цензуру сделать более быстрой и эффективной. Ну и внесудебной, разумеется. А то мы еще начитаемся чего нехорошего на «вредоносных сайтах» и перестанем любить окружающую нас действительность. Так что законодатель идет в ногу со временем. Да так быстро порой внедряет «общемировые нормы» — особенно по части оптимизации и сокращений, а также ограничений — что остальная страна не поспевает, застряв в лапотном то ли прошлом, то ли «недобудущем».

Жителям крупных городов, хипстерам всяким, живущим с иллюзией свободы бытия в пределах проложенной велодорожки, вольно смеяться. Ну так вот, в начале ХХI века примерно шестая часть жилого фонда России не имеет не то что центрального отопления, но и газового. А имеет печное. В ряде регионов (Новгородской, Кировской, Курганской областях, республиках Бурятия и Тыва) печное отопление – в половине домов или около того. Так что тема актуальная.

И вот после того, как федеральные власти право сбора валежника (звучит, прямо как указ феодала в средневековой Европе) даровала, региональные власти решили несколько окоротить эту вольницу. Чиновники же в кольце врагов, а бюрократические фантазии у нас работают всегда только в одну сторону – ужесточения и подчас кафкианского регламентирования.

Недалеко от валежника обычно растут грибы. За них тоже хотят давно взяться.

В смысле, доколе этот плебс будет сметь собирать бесконтрольно суверенные грибы в наших суверенных лесах!

Примерно такая мысль не оставляет многие депутатские и бюрократические мозги. Тут вам не Финляндия какая-то, где еще с незапамятных времен установлено право каждого (оно так и называется — «право каждого») собирать дары леса свободно и без ограничений, в том числе на чужих частных или арендуемых лесных владениях.

Связано ли это как-то с тем, что именно в этой маленькой стране потом придумали мобильный телефон, а также много всяческих других инноваций, выключая почти полную утилизацию мусора, которым у нас загажена вся страна? А также с тем, что там один из самых высоких уровней жизни в мире? Да напрямую. В каком-то смысле инновации начинаются в лесу тоже. В смысле — в отсутствии безумных ограничений бытовой и общественной жизни. Они начинаются в свободе для простых людей.

Так вот, сейчас пока вам позволено собирать грибы и ягоды «для личного потребления». Но вот если какая-то бабка собрала лукошко и отнесла на базар, чтобы получить таким образом прибавку к ее «жирной пенсии», то это уже нарушение. Она должна это делать, если в целях продажи, только на арендованном лесном участке. За нарушение — штраф 1000 рублей.

И таких нарушителей стоят по обеим сторонам дороги в российском Нечерноземье летом – сотни. Они хотят продажей грибов ягод хотя хоть что-то заработать на свою полунищенскую жизнь. И не знают даже, что преступают закон. Была еще идея вообще начать лицензировать сбор грибов и ягод, собирая с людей 5-10 тысяч рублей за сезон. Слава богу, пока рассосалась (вместе с вынашивавший ее бывшим министром сельского хозяйства Ткачевым). Примерно получилось, как с рыболовством любительским. Которое тоже хотели отлицензировать по самое не могу и за деньги, но массовое народное возмущение похоронило эту чиновничью инициативу и она вылилась в принятии почти бессмысленного закона, который претендует на то, что что-то там регулирует в рыбной ловле любителями, но на самом деле лишь закрепляет уже сложившийся порядок вещей.

Зато на днях порадовали другой инициативой — «освобождения от рабства поверки счетчиков». Да мы завсегда рады освободиться от очередного рабства! Теперь их поверять/проверять и следить за корректностью показаний (к примеру, счетчиков воды) будут сами соответствующие ресурсоснабжающие организации, а не граждане. Обрадовались? Ну-ну. Забыли ведь, что всякий раз, когда чиновник делают нам послабления, в этом непременно есть подвох.

Сейчас, действительно, бывает неудобно: каждые 5-10 лет пользователи должны сами «поверять» свой водный, газовый и электрический счетчик, вызывая, как правило, неких специально обученных людей с лицензиями. Которые вам за 500-1000 рублей, ничего не проверяя обычно, напишут, что счетчик ваш в порядке. И вы с бумажкой должны будет отправиться — в рабочее время, разумеется — в ваш ЖЭК или ему подобную контору, чтобы доказать, что вы не воруете у них воду. А иначе они вам начислят на нос по 11 кубометров потребления в месяц.

Тут важно именно это: не они должны доказывать, что вы «воруете воду», а вы – что нет. Это универсальный подход государства во всех случаях общения с нами.

Или, есть речь идет о газовом счетчике, например, то «специально обученные люди» заменят его полностью на новый. За ваш счет. Поскольку на поверку его надо отдавать недели на две, а потом ехать за ним самому и устанавливать заново за отдельную плату. А две недели сидеть либо без газа, либо оформлять отдельным актом платеж «по нормативам». Разумеется, завышенным.

В результате в случае, например, водяными счетчиками, все вы сэкономили от того, что вы платите не по нормативам, а по счетчику, практически улетучивается – выливается в унитаз, в переносном смысле. Вы хотели сэкономить, но чиновники нашли-таки способ, как вашу экономию обнулить. Теперь вроде этих периодических поверок делать не надо будет. За вас все сделают. Но и за ваш счет. Но будет послабление – счетчики, которые собирают данные автоматом.

А дальше, в случае со всеми счетчиками, за которыми вы лично утратите всякий контроль и не будете выступать их собственникам, знаете, что начнется? А то, что соответствующие ресурсоснабжающие структуры смогут устанавливать в том числе неисправные счетчики, смогут брать показания не со счетчика, а с потолка, но вы не будете иметь возможность проверить, сколько и за что именно вам начислили, поскольку доступ к каким приборам вы, возможно, иметь уже не будете. Потому что вы нахимичите! Вот чем, скорее всего, обернется «освобождение от рабства поверки», но также и от денег, поскольку все сопутствующие расходы, уж не сомневайтесь, будут заложены в ваши коммунальные платежи.

Государство и его всевозможные структуры видят в нас, прежде всего, дойных коров, или, как теперь стало модно говорить, новую нефть.

Одной рукой вроде бы упрощая нам жизнь посредством всяких МФЦ, «служб одного окна», оно все плотнее обставляет нас всевозможными запретами, ограничениями и регламентами. По всякому поводу мы должны собирать справки, разрешения, подписывать какие-то обременительные договоры на обслуживание, платить посредникам между нами и бюрократией. Притом что посредники чаще всего аффилированы с этой же самой бюрократией. При этом нам говорят, чтоб по таким же примерно законам, регламентам и правилам живет весь современный мир.

Однако каким-то образом всякий раз получается, что в части перенимания правил и законов у современного мира наша бюрократия преуспевает только в том, чтобы заимствовать их репрессивную и карательную часть. Тогда как части, которые касаются свобод для граждан, она почему-то не видит в упор. И перенимать не хочет. Мол, не доросли мы еще.