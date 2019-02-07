Страшнее войны: что не так с дорогами в России

6 февраля подал в отставку по собственному желанию, но фактически был уволен со своего поста председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах. Главный дорожник России провалил сроки строительства ЦКАД. Ожидалось, что трассу построят к концу 2018 года. Протяженность — 530 км, общая стоимость проекта первоначально оценивалась в 300 млрд рублей. Теперь же, согласно отчету Счетной палаты, сдать ЦКАД не удастся раньше середины 2021 года. По данным ведомства, «на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66% в зависимости от участка.

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Между тем государство собиралось получить от эксплуатации трассы в 2019-2020 годах 22,4 млрд рублей, которые, теперь, естественно, не получит. При этом Счетная палата признала, что из-за отсутствия привлечения средств по всем концессионным соглашениям на строительство ЦКАД, кроме одного на 14 млрд рублей, оценить реальную стоимость строительства дороги вообще невозможно.

Ровно в тот же день, когда увольняли главу «Автодора», министр транспорта Евгений Дитрих на правительственном часе в Госдуме докладывал об успехах дорожного строительства. По его словам, национальный проект «Безопасные и качественные дороги», закончивший свое действие в 2018 году, был реализован успешно. Министр щедро сыпал цифрами — в проекте участвовали 38 крупнейших городских агломераций, им было «охвачено» более 40 млн человек. В итоге доля дорожной сети в нормативном состоянии в этих агломерациях составила 62,5%.

То есть все равно более трети дорог в этих городах-счастливчиках непригодны для нормального дорожного движения, даже с точки зрения самого государства.

Теперь вместо успешно закончившегося нацпроекта с 2019 года начнут исполнять новый. Называется он точно так же. В этом проекте, по словам министра транспорта, «определены такие целевые показатели, как доведение нормативной доли дорог регионального или межмуниципального значения до уровня 50,9%, а также доведение доли дорожной сети в нормативном состоянии 104 городских агломераций до 85%». То есть даже если все будет исполнено в лучшем виде, половина региональных и межмуниципальных дорог все равно не будут отвечать нормам. При этом нет уверенности, что и на «нормативных» дорогах не будут образовываться лужи.

Практически каждый день в сводках новостей в России фигурируют ДТП с тяжелыми травмами пострадавших или смертельным исходом. 3 февраля под Калугой перевернулся частный автобус с детьми из города Ярцево Смоленской области, которые ехали выступать на конкурс в филармонию. Погибли семь человек, в том числе дети. Автобус был выпущен еще в советские времена… Владельца и водителя автобуса арестовали. Только людей не вернешь.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года (это пока самая свежая доступная статистика), на российских дорогах погибли 16,4 тысячи человек. Произошло более 151 тыс. аварий. Около 193 тыс. человек получили в ДТП травмы различной степени тяжести. ГИБДД по традиции основными причиной аварии называет человеческий фактор — самоуверенность водителей, надежду на везение, алкогольное опьянение.

Но разве не человеческий фактор — паленый бензин? Роскачество, Минппромторг и Росстандарт проверили качество бензина https://www.gazeta.ru/auto/news/2019/02/07/n_12611635.shtml на 60 АЗС только в одном Ставропольском крае и выявили нарушения требований к качеству топлива. Разве не человеческий фактор — состояние автотрасс даже в центральной России? Разве не человеческий фактор — покрытые снегом и льдом не чищенные улицы городов, куда не ступала нога дворника и колеса снегоуборочной машины и где люди ломают себе ноги и руки? Разве не человеческий фактор – заделанные кирпичами ямы в российских городах и поселках?

Собственно, неубранные городские улицы или автотрассы, которые кажутся только что пережившими бомбежки — это и есть предельно наглядное свидетельство реального отношения государства к людям и самих людей к своей стране.

Все эти бесконечные шутки про то, что у нас «две беды — дураки и дороги», про то, что в России нет дорог — есть только направления» как-то давно уже не кажутся смешными. Десятки тысяч погибающих в ДТП на российских дорогах каждый год, сотни тысяч раненых — это больше похоже на хронику какой-то нескончаемой войны. Только воюем мы сами с собой. Воровство денег и раздувание смет при строительстве дорог в России тоже уже давно перестало хоть сколько-нибудь удивлять.

Пока чиновники рассказывают депутатам об успехах реализации очередного национального проекта строительства безопасных дорог, в новостях и полицейских сводках фигурируют все новые и новые жертвы этих дорог. Изменить это возможно, только если оценивать качество дорог в стране начнут не процентами соответствия абстрактным нормативам, а статистикой жертв ДТП. Ну и убирать улицы от снега и льда в северной стране тоже надо, чтобы зима не становилась для россиян каждодневным стихийным бедствием.