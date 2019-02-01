Элитная гниль: чем грозит разложение чиновников

За последние годы около дюжины бывших членов верхней палаты российского парламента оказались под уголовными делами по разным обвинениям. Многовато получается для столь «солидного органа». Который на самом деле в массовом сознании тех, кто вообще интересуется политикой, воспринимается как довольно странная институция, набранная из не очень понятно кого — то ли это почетные пенсионеры, которых надо было куда-то спровадить с предыдущих должностей, то ли лоббисты — но только не полноценные представители интересов населения регионов, которые они формально представляют в Совфеде. Впрочем, даже формально они представляют не население, а исполнительную или законодательную власть субъекта федерации. То есть ту же элиту. Но не народ.

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Ретроспективно, стремительная карьера Рауфа Арашукова выглядит ровно так, как может, скажем, в кино «про мафию» выглядеть карьера представителя влиятельного клана. В 18 лет — уже депутат городской думы (в Ставрополе), в 21 — уже министр регионального правительства (в Карачаево-Черкессии). Информация о полученном образовании (есть диплом Ставропольского госуниверситета по специальности «юриспруденция») «не бьется» с другими датами в биографии. Но это никого не смущало до сих пор, — ведь он же не в оппозиции делал политическую карьеру. И почему-то публика все же больше теперь верит, что в реальности у этого политического вундеркинда было лишь 6 классов школы — и больше ничего. Все остальное куплено. А все потому, что папа Рауль — влиятельный деятель, начавший сколачивать свою бизнес-империю еще в 90-х, а к 2010-м, по версии Следственного комитета, уже выстроивший огромную систему воровства газа в масштабах всего Северного Кавказа. Причем об этой схеме было, судя по поступающей теперь информации, известно все досконально, в том числе «где надо», еще лет восемь назад. Но раскручивать дело стали почему-то именно теперь. И, видимо, только потому, что Арашуковы «перешли» кому-то дорогу в неположенном месте, а вовсе не ради борьбы с коррупцией как таковой. Второе — лишь побочный продукт первого.

Разумеется, в этой истории фигурирует и вид на жительство в зарубежной стране (в ОАЭ), — куда ж без «запасного аэродрома» нынешней российской «элите».

Разумеется, не обошлось и без убийств — мешавшихся под ногами политиков в Карачаево-Черкессии. Убийства произошли в 2010 году. Исполнителей поймали в 2012-м. В республике все эти годы буквально пальцами указывали на заказчика. Но обвинение предъявлено только теперь. Не было возможности, видимо, проверить информацию.

Все эти годы Арашуковы, как говорится, вращались в высшем свете. Рауф — член партии «Единая Россия». Разумеется, теперь членство приостановлено. Есть какие-то «награды» от патриарха. В компании молодого политического тяжеловеса (во всех смыслах) фотографируются светские и политические «львицы», которые теперь, разумеется, говорят, что чисто случайно оказались рядом. Для Арашуковых поют, пляшут и играют на музыкальных инструментах на семейных торжествах звезды отечественной, прости господи, эстрады.

И вот тут простой вопрос встает: у кого-нибудь из других членов блистательной политической «тусовки», общавшейся с Арашуковыми, хоть на миг возникали какие-либо иллюзии по поводу того, какими именно методами создавались все их богатства?

Кого-то покоробило то, что он (она), с высокой вероятностью, общается (если «она» — то порой еще и «интимно») с вором, а, возможно, и убийцей? Оставим даже в стороне вопросы о том, а как, собственно, проверяли компетентные органы ту информацию, которую о себе предоставил тот же Рауф, «поступая на работу в сенат»? Или им рекомендовали закрыть глаза на нестыковки? Интересно, на каком уровне?

В принципе, вся эта история наглядно характеризует всю нашу «элиту», — все прекрасно все понимают. И все живут примерно по таким же неписаным законам.

Теперь же интересно, не станет ли молодой сенатор рассказывать о своих приключениях с «друзьями» и больших знакомствах? Если не станет, то, значит, такое не выдашь. Если станет — значит, мосты сожжены, и кому-то пора бежать на запасной аэродром.

Не зря же задержанный даже на встрече со своим адвокатом расслабленно ухмыляется.

Впрочем, многое могут рассказать и другие арестованные по делу сенатора — его отец Рауль Арашуков, а также Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Этот список может расшириться: в пятницу СК сообщил, что в деле появился новый фигурант — исполнительный директор «Ессентукигоргаз» Алан Кятов. Ведомство будет просить суд поместить и его под арест.

Примечательна и другая случившаяся примерно в эти же дни история. С Русланом Горрингом, замруководителя государственного холдинга «Росгеология». В интернет утекло (и, видимо, тоже не случайно) скандальное видео, где сей государственный «руководитель» предстает в виде матерящегося быдла ментального уровня не выше дворовой подворотни. Когнитивный диссонанс отчасти ослабевает, когда узнаешь, что Горринг, оказывается, на самом деле имел другую фамилию и вообще бывший уголовник. Ну слава богу, хоть тут все сошлось. Не сошлось, правда, в том, что он не имел никакого отношения к геологии. И главный вопрос остается: «Позвольте, но как же он тогда служил в очистке?», — как верно некогда сформулировал классик.

Эти и десятки других подобных историй, а также частных инцидентов, когда какой-нибудь очередной чиновник сморозит публично несусветную или оскорбительную для общества чушь, происходят на фоне регулярно появляющихся солидных отчетов и рейтингов, свидетельствующих о том, что в России в последние полтора десятка лет неуклонно происходит падение качества государственного управления. Ровно о том же в один голос говорит и российский бизнес.

И в этот самый момент на арену выходит весь в белом Минюст с предложением, которое широкой публике кажется весьма странным — поправить антикоррупционное законодательство, исключив из него возможности для наказания чиновников, когда коррупция наступает в результате действия непреодолимой силы. Дав возможность всем отшутиться и отсмеяться над этой формулировкой, Минюст уточнил, что имел ввиду. Вот, к примеру, жена отказывается декларировать или даже закрывать зарубежные счета, как того требует закон для госслужащих, а мужа за это увольняют с госслужбы. Или в какой-нибудь отдаленной местности невозможно избежать конфликта интересов, и родственники «вынуждены» работать в тех же сферах, что курируют другие родственники на госслужбе. Объективно вроде такие поправки выглядят обоснованными. Однако публика в ответ в один голос восклицает: «Ну все понятно, расширяют сами себе лазейки для воровства».

Ну, а если серьезно, то никакая коррупция не лечится сугубо бюрократическими методами, то есть силами самой бюрократии. Она лечится тремя старыми и уже опробованными в разных странах лекарствами — независимыми СМИ, еще более независимыми и справедливыми судами и равенством всех перед законом, а также политической конкуренцией. Пока этого не будет в полной мере, наша «элита» продолжит свое победоносное гниение. Так и хочется провозгласить: «Да сгнила уже она уже вся, эта «элитка», несите другую!». Но где ж ее взять? И, главное, как подобрать эту другую?