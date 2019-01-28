Возвращение «Крыма»: почему в России легко воровать

27 января вечером прямо с выставки картин Архипа Куинджи, которая проходит в Третьяковской галерее с начала октября 2018 года и должна завершиться в феврале, похитили известное полотно мастера «Ай Петри. Крым». Кроме видеокамер, этого… не заметил никто. Какой-то человек, одетый, по отзывам правоохранителей, как «классический ботан», просто снял со стены картину и вышел. И это на ожидаемой выставке в известнейшем музее в стране, где есть миллионная армия охранников всех мастей.

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Сигнализация не сработала. Росгвардия заявила, что она не охраняет картины — ее задача охранять только вход на выставку. Но не залы и не выход. Понятно, что не имевший при себе никакого оружия вор спокойно прошел через металлоискатели Росгвардии как обычный посетитель. Бабушки-смотрительницы, которые в системе охраны имущества Третьяковской галереи, по всей видимости, являются главной ударной силой, ничего не заметили. Зато они прославились наездом на студентов за «незаконные экскурсии» и вообще, по отзывам посетителей, не всегда отличаются добротой и учтивостью.

Фоторепортаж: Задержан похититель картины Куинджи __is_photorep_included12147925: 1

По некоторым данным, наряд полиции приехал в галерею вскоре после кражи картины по другому поводу. Его вызвали из-за кражи шубы у кого-то из посетителей. Если бы не эта злополучная шуба, пропажи картины могли хватиться гораздо позже. В соцсетях немедленно начали выдвигать версии кражи в духе модного нынче акционизма. Мол, вор таким образом символически хотел подчеркнуть принадлежность Крыма, специально украв картину ровно в день рождения Архипа Куинджи из главной галереи страны с его персональной выставки.

Жизнь оказалась гораздо прозаичнее этих домыслов. На следующее утро картина была обнаружена на недостроенном объекте в поселке Заречье Одинцовского района Московской области. С большой долей вероятности, картину похитил наркоман, которому тупо не хватало денег на очередную дозу. Впрочем, все может оказаться и чуть более сложно — полиция не исключает, что пока в ее руки попал только исполнитель, который исполнял поручение некоего заказчика. В любом случае это кража в корыстных целях.

Причем полиции несказанно повезло, что похититель по какой-то причине не прятал лицо и оно попало на видео. А потом удалось пробить по базе МВД, что этот человек находится под подпиской о невыезде по другому уголовному делу.

Директор департамента музеев Минкульта Владислав Кононов заявил, что примерная стоимость картины Куинджи — 12 млн рублей. Но такие подсчеты всегда весьма приблизительны. Продать краденое полотно на аукционе было заведомо нереально. Похититель явно нуждался в деньгах и не является знатоком живописи. Другое дело, что если был заказчик, он мог надеяться продать картину на черном рынке. А там цена совершенно непредсказуема.

Счастье, что вор не успел сбыть картину непонятным покупателям и не повредил её. Она все равно станет официальным вещдоком в уголовном деле (к слову, за такое преступление можно получить до 15 лет), но по крайней мере ее не придется спасать.

Между тем весной 2018 года в Третьяковской галерее случился куда более трагичный инцидент. В конце мая некий Игорь Подпорин, под предлогом оскорбления его религиозных чувств, ударил металлическим ограждением одну из самых знаменитых картин Ильи Репина «Иван Грозный и его сын». В результате холст оказался порван в нескольких местах, а рама повреждена битым стеклом. Картина до сих пор находится на реставрации. Проблемы с психикой у вандала не являются оправданием плачевного состояния безопасности в одной из двух главных, наряду с Эрмитажем, картинных галерей России.

Понятно, что два таких инцидента менее чем за год — уже тенденция.

Вся система безопасности в крупнейших музеях России, похоже, держится, на женщинах весьма почтенного возраста – это каменный век.

Бабушки в основном смотрят за поведением людей в залах с точки зрения того, чтобы народ не шумел и не было «незаконных экскурсий», когда один посетитель что-то рассказывает другим. Но догнать и обезвредить вора такой «агент безопасности» явно не в силах. По идее в помощь смотрительницам должны быть рамы с пуленепробиваемым стеклом и, главное, сигнализация. Как это вообще возможно, что в момент, когда вор снимал со стены в Третьяковке картину, сигнализации нет (уже после ЧП картины пообещали снабдить датчиками)? Не считают нужным? Нет денег? Любая из этих версий неутешительна ни для руководства галереи, ни для профильного департамента Министерства культуры.

В любом случае, после нескольких громких провалов хранители «звездных» коллекций, вероятно, крепко подумают, стоит ли везти ценности на российские выставки, охраняемые кое-как.

Кражи картин и акции вандализма периодически случаются во всем мире. Но современные средства защиты предметов искусства и видеокамеры, которые, кажется, в больших городах есть уже везде (мы живем словно внутри нескончаемого реалити-шоу), уж точно могут оградить музеи от простой «кражи картины со стены во время выставки». Хорошо, что в данном случае никто не пострадал. Но мы помним, что случилось, когда не сработала пожарная сигнализация в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В данном случае выставка Куинджи и кража картины с нее оказалась и выставкой «достижений» безопасности на важном объекте массового скопления людей. Качество безопасности государства проявляется не только в защите граждан, но еще и ценностей. Расчет на «авось» и «небось» явно не работает.

Кстати, информации о судьбе украденной из Третьяковки шубы пока не поступало…