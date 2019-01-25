Социальная политика в голодном обмороке

Новость о голодных обмороках в школах Кузбасса поступила от регионального детского омбудсмена Дмитрия Кислицина. Однако он отказался при этом назвать проверочной комиссии, а также прессе конкретные адреса таких школ и конкретные случаи обмороков, сославшись на то, в том числе, что сигналы были анонимными.

Мол, боятся люди.

Поверяющие, в свою очередь, не обнаружили ни следов, ни подтверждений обмороков: мол, подобных сигналов в виде «обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало. Данные факты не зафиксированы в журналах школьных медиков».

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Это что же, получается? Фейкньюс, которые как раз собралась запретить Госдума, наказывая за это штрафами и блокировкой сайтов? Так что в следующий раз, если кто действительно упадет в голодный обморок из детей, то мы об этом даже не узнаем. Если омбудсмен сознательно ввел всю страну в шок и заблуждение, то он, по идее, должен подать в отставку. Если он действительно опирался хотя бы и на анонимные обращения к нему, то это тревожный симптом.

Какова цена вопроса? В данном регионе цена школьного питания составляет до 850 до 1200 рублей в месяц. Можно платить единоразово – в среднем по региону 43 рубля, в зависимости от меню конкретной школы. В Москве и других «состоятельных регионах» конечно, трудно себе представить, что у родителей и или даже родителя-одиночки не найдется 50 рублей на еду ребенку. Тем более, что предусмотрены компенсации малоимущим, сиротам и многодетным – от 20 до 50 рублей в день. Другой вопрос, сколько сил нужно для их получения.

Однако почему же, вопреки уверениями уважаемой комиссии, искавшей следы голодных обмороков в школьных протоколах, вся остальная общественность страны в общем кузбасскому омбудсмену сразу поверила?

Значит, она готова к новости о том, что у нас могут быть в школах голодные обмороки, просто школьная администрация это может скрывать попросту, поскольку выносить такой сор из избы точно не в ее интересах. Как, впрочем, старается она не выносить и всякий другой сор.

Проблема в том, что сегодняшняя России страдает от чудовищного, под стать стране Третьего мира, социального расслоения. И усугубляется проблема тем, что дети из состоятельных и неблагополучных семей ходят преимущественно в одни и те же школы. Особенно в регионах, где платных «элитарных» школ, где собственное благополучие можно скрыть за высоким забором пропускной системой, не так уж много.

И в отличие от какой-нибудь Америки, где население более четко расселено по «благополучным» и «неблагополучным» районам и, соответственно, дети разных социальных слоев чаще ходят все же в разные школы и глаза друг другу не мозолят. Однако там, где в одних и тех же школах оказываются те, чьи родители могут платить за школьные обеды и завтраки, и те, чьи не могут, малоимущие получают скидку. И все знают об этой скидке, все знают, что данный ребенок питается – одной и той же едой, между прочим – не, скажем, за три доллара, а за пятьдесят центов.

Впрочем, в ряде крупных городов Америки (типа Бостона, Чикаго, а с прошлого года и Нью-Йорка) власти решили, что могут позволить себе обеспечить бесплатными завтраками и обедами всех учащихся «публичных школ» (аналог нашей государственной). Заметим — проблема решается на уровне региональных (городских) властей. Средняя цена обеда в публичной школе в том же Нью-Йорке до недавнего времени была 1,75 доллара, три четверти учеников публичных школ города – все равно малоимущие и сидят на пособиях. Имущие же преимущественно ходят в частные школы.

У нас, по нашим, правда, меркам, доля малоимущих в школах гораздо меньше. Однако российское общество чем дальше, тем больше недоумевает: а почему, собственно, наша страна, вставшая с колен и увлеченно (и дорого) занимающаяся большой геополитикой, не может обеспечить бесплатными школьными завтраками и обедами (средняя цена по России сильно различается, но не превышает все же, как правило, 50 и 150 рублей, соответственно) всех детей страны?

Школьников всех возрастов в стране сегодня примерно 15,6 млн человек. По 200 рублей на человека в день – будет примерно 3,1 млрд руб. в день. Учебных дней (если брать пятидневную учебную неделю) в учебном году примерно 175. Выходит, в общем немногим менее полтриллиона рублей.

Притом что для школьников начальных классов завтраки уже бесплатные, так что их цена уже входит в эту сумму. По силам ли такая сумма сегодняшней России на ее будущее, на детей? Это примерно равно сумме долгов россиян по оплате услуг ЖКХ в прошлом году. Вроде как внушительные деньги. Однако если сравнить с 17 миллиардами долларов (более 1,1 триллиона рублей по нынешнему курсу), вложенных нашей страной в страну-банкрот Венесуэлу за последние годы, без каких-либо шансов на возврат этих средств, как мы теперь понимаем, то получается вроде не так уж много.

Другой вопрос, что нам важнее – геополитические амбиции с сомнительной «ликвидностью» или школьные обеды? Которые, впрочем, и сейчас не блещут качеством. «Как собакам прям», — комментируют еду дети одной из школ в Югре. Впрочем, в Оренбургской области дошло до отравления 23 школьников.

Какая задача решается за такие «несусветные деньги», о которых по сегодняшним скопидомным временам можно лишь мечтать, чтобы их пустили на «социалку»? Прежде всего, задача сглаживания последствий (в том числе политических) острейшего социального расслоения в обществе, которое проходит в том числе по детям. И там сказывается еще острее. Стоит оно того? Стоит ли хотя бы обращать внимание на недовольство детей и не бояться вынести сор из избы, чтобы не доводить детей до разборок с оружием? Последний такой случай — прямо сегодня — школьник из поселка Абалаково в Красноярском крае взялся за ружье. К счастью, оружие вовремя заметили, один выстрел пришелся в воздух.

А если предположить, что случаи школьного насилия, в том числе издевательства над теми, кто не равен тебе (так называемый «буллинг»), участившиеся в последнее время, связаны во многом именно с проблемами социального расслоения и имущественного неравенства школьников?

Потому как довольно унизительно для ребенка видеть, как одни могут купить в школьном буфете какие-то продукты, а другие нет и даже в буфет из-за комплекса неполноценности стараются не заходить, поедая принесенную еду из дома (это в лучшем случае).

Или мы тем самым со школы приучаем детей к неравенству? Тогда надо честно об этом говорить со всех трибун, а не делать вид про «социальное государство».

Опять не стоит этих денег решение такой задачи? А если добавить к этому, что чувствующие себя с детства униженными и оскорбленными дети, когда вырастут, станут не самыми большими патриотами своей страны и будут всячески стараться из нее сбежать? А уж из своего родного региона, где прошло их нищее детство – точно. Опять не стоит? А если подумать не по-бухгалтерски? А если подумать еще сильнее и вспомнить о том, что уже в прошлом году у нас опять нарисовался убыток населения? Не хотят рожать представители того немногочисленного поколения начала 90-х, которое входит в детородный возраст.

Кстати, о детородном возрасте. На днях очередной российский чиновник, точнее чиновница, «удачно звезданул» в публичном пространстве. Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что женщинам после 30 лет «деньги уже не нужны», поскольку им нужен уже только ребенок. Материально проблема объясняется тем, что почти 70% молодых матерей до 30 лет нуждаются в социальных выплатах, а для более старших – это дело, мол, десятое. Десятое — не десятое, но речь идет, по большому счету, об отношении государства к детям вообще. И оно многими простыми российскими обывателями видится примерно таким, как было выражено другой региональной чиновницей в известной фразе: государство не просило вас рожать и вам ничего не должно. Так мы уж это поняли.